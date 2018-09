Die Mehrzweckhalle in Frauenweiler ist dringend sanierungsbedürftig. Bislang fehlten der Stadt dafür die Mittel. Ein Förderprogramm des Bundes könnte jetzt die Sanierung oder einen Neubau ermöglichen. Foto: Pfeifer

Frauenweiler. (hds) Es ist eine 100-Millionen-Euro-Förderung, als Bundesprogramm jetzt bekannt gegeben, das zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur eingesetzt werden kann. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat sich in der jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, einen Antrag zu stellen, um die Mehrzweckhalle in Frauenweiler zu sanieren oder einen Neubau zu erstellen.

"Wir haben gute Chancen, aus dem Topf Gelder zu erhalten", gab sich OB Dirk Elkemann zuversichtlich. Denn die Kriterien für eine finanzielle Förderung passen nach Elkemanns Worten "wie die Faust aufs Auge" bezüglich der Halle in Frauenweiler.

Denn in den Unterlagen sind für die Auswahl der Projekte folgende Voraussetzungen gefordert: Es muss eine "besondere regionale Wahrnehmbarkeit" vorhanden sein, ein "begründeter Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt" sollte gegeben sein und außerdem muss es sich um ein Vorhaben handeln, für das ein erhebliches und überdurchschnittliches Investitionsvolumen notwendig ist. Auch die städtebauliche Einbindung in das Wohnumfeld ist mitentscheidend.

"Das Anforderungsprofil für eine Bezuschussung trifft auf Frauenweiler voll zu", berichtete Anja Dahner von der Verwaltung. Zudem sei die Halle wegen der Nutzung für den Schulsport eine Pflichtaufgabe für die Stadt Wiesloch. Auch werde der Standort der Mehrzweckhalle mit Schule, Altenpflegeheim und dem Naherholungsgebiet "Bottloch" als neue Mitte des sich nach Norden hin entwickelten Ortsteils betrachtet.

Formal muss jetzt noch der Gemeinderat in seiner Sitzung in der kommenden Woche zustimmen und auch endgültig darüber entscheiden, dass für das Projekt die entsprechenden Haushaltsmittel eingestellt werden. Die Kosten sind mit rund 3,2 Millionen Euro veranschlagt.

Sollte die Stadt für das Projekt einen Zuschlag erhalten, könnten 45 Prozent der Baukosten aus dem Bundestopf überwiesen werden. Es sind sogar 90 Prozent möglich, dies gilt für Städte und Gemeinden, die in einer "finanziellen Notlage" sind. "Das trifft ja wohl auf uns zu", meinte OB Elkemann. Man werde sich diese "Notlage" vom zuständigen Regierungspräsidium in Karlsruhe bestätigen lassen.

Erfreut äußerte sich Stefan Seewöster von der Fraktion WGF/AWL. Er wohnt selbst in Frauenweiler und meinte, ein Zuschuss von mindestens 1,5 Millionen Euro müsse man, falls genehmigt, mitnehmen. Fritz Zeier (Freie Wähler) und Klaus Rothenhöfer (SPD) erklärten, es bestehe kein Zweifel an der Notwendigkeit, die Halle zu sanieren oder neu zu bauen. Allerdings müsse man, sollten keine Bundesgelder fließen, nochmals über das Thema beraten.

Ähnlich äußerte sich auch Susanne Merkel-Grau (Grüne), die zudem wissen wollte, was ausschlaggebend gewesen sei, das Projekt in Frauenweiler auszuwählen. "Hier besteht die größte Dringlichkeit", antwortete Dahner.

Karl-Heinz Markmann (CDU) mahnte an, auch die Situation in Baiertal im Auge zu behalten. Es geht dabei um Räumlichkeiten für die Vereine bei einem Abriss des derzeitigen Gemeindezentrums.

Die Mehrzweckhalle in Frauenweiler ist in den zurückliegenden Jahren immer mehr zu einem Sanierungsfall geworden. Der 1971 errichtete Gebäudekomplex, zunächst nur als Turnhalle für die Grundschule vorgesehen, hat sich im Verlauf der Jahre zu einem kulturellen Treffpunkt und Veranstaltungsort für die Vereine und die Bevölkerung des Stadtteils entwickelt.

Die heutige Bausubstanz entspricht nach den Ausführungen Dahners zum größten Teil noch dem Zustand von vor fast 50 Jahren. Bereits vor zehn Jahren wurde der "desolate Zustand" untersucht, eine Generalsanierung oder ein Neubau immer wieder in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt, wegen fehlender Haushaltsmittel aber nie realisiert.

Die Mängelliste ist lang. So tritt immer wieder Wasser durch die gerissenen Glasbausteine an den Fassaden ein, die Duschen mussten bereits zur Hälfte demontiert werden, in den Warmwasserleitungen wurde starker Kalkbefall festgestellt und die Elektrospeicher-Heizung funktioniert nur noch zu 50 Prozent.

"Wir müssen hier kurz- bis mittelfristig mit einem Totalausfall der Anlage rechnen", befürchtet Dahner. Zudem betrage der Heizenergiebedarf des Gebäudes das Dreifache eines Neubaus.

Angedacht ist derzeit ein Neubau auf der benachbarten Freifläche. So könnte während der Bauphase die derzeitige Halle noch genutzt werden.