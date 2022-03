Von Tobias Törkott

Wiesloch. Noch gibt es keinen Zeitplan für die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Doch die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP haben die Weichen dafür bereits gestellt und die "kontrollierte Abgabe" an Erwachsene im Koalitionsvertrag festgehalten. Im Interview erklärt Tobias Link, Chefarzt der Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch, welche Auswirkungen die Legalisierung auf die Betreuung von Patientinnen und Patienten hat und ob die geplante Freigabe von Marihuana ein Fehler sein könnte.

Tobias Link ist Chefarzt der Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung am PZN. Foto: PZN

Herr Link, wenn Cannabis legalisiert wird, haben Sie in der Suchtmedizin des PZN dann weniger Arbeit?

Nein, wenn Cannabis reguliert abgegeben wird, werden wir mehr Arbeit haben, mittel- bis langfristig wird es mehr Patienten geben.

Woran liegt das?

Im Moment konsumiert nur ein kleiner Teil der Bevölkerung Cannabis. Bei Umfragen haben etwa fünf Prozent der Erwachsenen im letzten Jahr konsumiert. Bei Alkohol sind das an die 90 Prozent der Erwachsenen. Wenn Cannabis zu einem normalen Genussmittel würde, wie Alkohol, dann steigt auch in absoluten Zahlen der Anteil derjenigen, die ein Problem entwickeln werden.

Ist die Legalisierung dennoch ein Schritt in die richtige Richtung oder wird hier eine Droge verharmlost?

Im gesellschaftlichen Diskus erlebe ich zunehmend eine Normalisierung oder Angleichung analog zu den legalen Substanzen Alkohol und Nikotin. Das muss keine Verharmlosung sein. Bei Alkohol wissen wir, dass dieser enorme gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schäden verursacht. Die volkswirtschaftlichen Kosten sind viel höher, als die erzielten Steuereinnahmen. Für mich als Suchtmediziner ist eher die Frage, wie wir uns in Suchtkliniken und Beratungsstellen auf eine legale und regulierte Abgabe von Cannabis einstellen können. Generell sehen wir bereits heute in den Kliniken eine Zunahme von Menschen mit Cannabiskonsumstörungen.

Wie äußert sich das noch?

Die Zahl der Beratungen hat ebenfalls zugenommen. Menschen mit Cannabis assoziiertenProblemen bilden, nach den Alkoholkonsumenten, die zweitgrößte Klientengruppe in den Suchtberatungsstellen. Das ist ein großes Problem. Die Frage wird sein, wie sich das entwickelt. Wir können da nur ins Ausland schauen, wo es eine reguläre oder freie Abgabe bereits gibt, wie in den USA oder Kanada. Da sehen wir eine Zunahme an behandlungsbedürftigen Störungen.

Hintergrund Tobias Link wuchs in Mosbach auf und studierte Medizin in Homburg/Saar, Wien und Lübeck. Der 52-Jährige ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit Fachkunde Suchtmedizin. Er arbeitet seit 1998, bis auf eine kurze Unterbrechung aufgrund einer Weiterbildung, am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Seit 2020 ist er Chefarzt der Klinik für Suchttherapie und [+] Lesen Sie mehr Tobias Link wuchs in Mosbach auf und studierte Medizin in Homburg/Saar, Wien und Lübeck. Der 52-Jährige ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit Fachkunde Suchtmedizin. Er arbeitet seit 1998, bis auf eine kurze Unterbrechung aufgrund einer Weiterbildung, am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Seit 2020 ist er Chefarzt der Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung und Sprecher der Suchtkliniken der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg. Dazu ist er Mitglied im Ausschuss "Suchtmedizin" der Landesärztekammer Baden-Württemberg.

[-] Weniger anzeigen

Cannabis galt lange als Einstiegsdroge. Stimmt die Suchtmedizin dem zu?

Dieser Begriff führt in die Irre. Cannabis ist eine Substanz, die abhängig machen kann und die, bei regelmäßigem und intensivem Konsum, zu Folgeschäden führt, wie beispielsweise einer Einschränkung der Lernfähigkeit. Wenn Menschen mit Suizidgedanken oder Menschen, die eine andere psychiatrische Erkrankung haben, wie eine Depression, Cannabis konsumieren, sind die Krankheitsverläufe schlechter und die Behandlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Häufig sehen wir in der Klinik junge Menschen mit intensivem Konsum, bei denen sich deshalb die schulischen Leistungen verschlechtern und die ihre Potenziale nicht ausschöpfen können. Regelmäßiger Cannabiskonsum in der Jugend führt dazu, dass die kognitive Leistungsfähigkeit gesenkt wird. Daher ist die Altersgrenze, ab wann Cannabis legal abgegeben werden kann, wichtig.

Alkohol ist eine legale Droge und scheint eine größere Lobby zu haben...

Es ist eine politisch-gesellschaftliche Entscheidung, ob man eine weitere abhängigmachende Substanz legalisiert. Das wird in jedem Fall erwünschte und unerwünschte Folgen haben. Jemand, der gelegentlich konsumiert, verliert bei einer Verkehrskontrolle möglicherweise seinen Führerschein nicht mehr. Das wäre eine erwünschte Wirkung, dass Menschen mit unproblematischem Konsum keine Kriminalisierung mehr fürchten müssten. Aber es wird auch ein Mehrbedarf an Sucht-Behandlungen entstehen.

Kann man Alkohol und Cannabis insofern überhaupt vergleichen?

Beides kann zu einer Abhängigkeit führen. Eine solche liegt zum Beispiel dann vor, wenn man nicht mehr kontrollieren kann, wann und in welcher Intensität man konsumiert. Bei einer Legalisierung hätten wir noch eine weitere Substanz, bei deren Besitz nicht unmittelbar Sanktionen des Strafrechts drohen. In der individuellen Sucht-Behandlung macht das keinen Unterschied. Wir behandeln diese Menschen jetzt schon. Wichtiger wird dann die Prävention. Und diese muss bei den Jugendlichen beginnen. Da gibt es bereits Angebote in den Schulen für Alkohol und Nikotin, aber keine spezifische Prävention hinsichtlich des Cannabiskonsums.

Wie wäre eine Legalisierung aus Ihrer Sicht möglich?

Bei der Ausgestaltung einer regulären Abgabe muss dem Jugendschutz eine große Rolle eingeräumt werden. Aus medizinischer Sicht sollte eine Freigabe nicht vor dem 21. Lebensjahr erfolgen, also nach Abschluss der Ausreifung des Gehirns. Dies würde auch die Risiken für Cannabisfolgeschäden mindern. Die lizenzierten Verkaufsstellen sollten ausschließlich Cannabis anbieten. Andere abhängig machende Stoffe, wie Alkohol, Tabak oder Glücksspiel, dürften dort nicht verkauft oder angeboten werden. Weiterhin sollte es einen Mindestabstand zu Schulen geben, wie es bei Spielcasinos schon der Fall ist. Und es muss reguliert werden, wie hoch der THC-Gehalt maximal sein darf und wie hoch der CBD-Gehalt mindestens sein muss.

Stichwort Wirkstoffgehalt: Es gibt Expertinnen und Experten, die sagen, dass Marihuana früher weniger gefährlich war. Stimmt das?

Das stimmt grundsätzlich. Der THC-Gehalt der Cannabis-Pflanzen, die nun auf dem illegalen Markt sind, ist immer weiter angestiegen. Früher lag dieser bei etwa zehn Prozent, heute nicht selten bei über 20 Prozent. Das Risiko für Schizophrenie oder psychotische Störung erhöht sich dadurch. In einem Positionspapier der suchtmedizinischen Fachgesellschaft werden maximal 15 Prozent THC-Gehalt empfohlen. Außerdem sollte der Steuersatz nicht nur an der Menge Cannabis in Gramm sondern auch am Wirkstoffgehalt orientiert sein.

Haben Sie Bauchschmerzen, wenn Sie an die mögliche Legalisierung denken?

Das macht uns nicht in dem Sinne Bauchschmerzen, dass wir den zusätzlichen Aufgaben nicht gerecht werden könnten. Das Patientenaufkommen wird sicher nur langsam steigen. Um unsere Beratungs- und Behandlungsangebote den zusätzlichen Erfordernissen anpassen zu können, benötigt das gesamte Suchthilfesystem jedoch auch zusätzliche Finanzmittel.

Es gibt Patientinnen und Patienten, die Cannabis als Schmerzmedikament erhalten. Wie ist das zu bewerten?

Es ist wichtig, dass die reguläre Abgabe zu Genusszwecken und die Verordnung als Arzneimittel voneinander getrennt betrachtet werden. Medizinisches Cannabis spielt in der Therapie chronischer Schmerzen eine Rolle, es ist ist aber auch kein Wundermittel. Cannabis wird auch bei neurologischen Erkrankungen oder zur Appetitanregung bei Krebspatientinnen und Krebspatienten verwendet.

Welche Drogen machen einen Großteil der Krankheitsbilder bei den Patienten des PZN aus?

Mehr als zwei Drittel der Patientinnen und Patienten sind alkoholabhängig, das ist die allergrößte Gruppe. Eine weitere große Gruppe sind Menschen, die mehrere Substanzen konsumieren, insbesondere Opiate oder Amphetamine.

Kann man bei Sucht differenzieren? Heroin ist gefährlicher als Kokain?

Man differenziert bei einzelnen Patienten. Beispielsweise leiden Menschen mit Heroinabhängigkeit unter zusätzlichen psychosozialen Problemen, die mit der Substanzbeschaffung zu tun haben. Eine Opiatabhängigkeit geht auch häufig mit körperlichen Erkrankungen, wie einer Hepatitis, einher. Viele unserer Patientinnen und Patienten leiden stark unter diesen Begleiterkrankungen. Zusätzlich geht es bei Menschen mit Opiatabhängigkeit immer auch darum, dass die Menschen aus dem illegalen Konsum herauskommen. Hierzu erhalten diese, ärztlich verordnet, ein Opiatersatzmittel, zum Beispiel Methadon. Dadurch entfällt für Abhängige die Notwendigkeit, das Opiat, zum Beispiel Heroin, illegal zu erwerben. Die Vergabe von Opiatersatzmitteln senkt damit auch die Beschaffungskriminalität und Prostitution.

Wie läuft die Behandlung dann ab?

Erst nach einer erfolgten psychosozialen Stabilisierung kann auch eine abstinenz-orientierte Behandlung der Opiatabhängigkeit erwogen werden. Das individuelle Behandlungsziel legen wir jeweils gemeinsam mit dem Patienten fest. Es kann die Stabilisierung der psychosozialen Situation sein, es kann aber auch das Überleben sein. Wie bei allen chronischen Erkrankungen gehören Rückfälle zum Krankheitsverlauf dazu, so wie bei Diabetikern die Blutzuckerentgleisung. Das Schlimme ist nicht der Rückfall als solcher. Wichtig ist es in der Therapie, die Fähigkeit zu erwerben, Rückfälle schnell zu unterbrechen und rückfallgefährdende Situationen frühzeitig zu erkennen. Beim Diabetiker ist das ähnlich: Esse ich weiter Torten oder gehe ich zum Hausarzt und frage, was ich jetzt tun kann.

Das PZN hat eine Suchtklinik der Maximalversorgung. Das klingt etwas martialisch: Was muss man sich darunter genau vorstellen?

Damit meinen wir, dass wir die gesamte Versorgungskette abbilden. Wir können ambulant behandeln, auch aufsuchendzu Hause, tagesklinisch oder stationär, wenn nötig auf einer psychiatrischen Intensivbehandlungseinheit. Wir kennen uns auch damitaus, falls zur Sucht beispielsweise eine Angststörung, eine Depression oder eine Psychose hinzukommt.

In der Suchttherapie verwenden wir das sogenannte bio-psycho-soziale Modell. Wir schauen beim einzelnen Patienten, welche körperlichen Auswirkungen hat die Sucht , gibt es weitere psychische Erkrankungen und wie ist diesoziale Situation unsererPatientinnen und Patienten. Die Behandlung erfolgt multiprofessionel und mit Hilfe vielfältiger medikamentöser, psychotherapeutischer und psychosozialer Therapieverfahren.. So können wir verschiedene Aspekte angehen und dem Patienten eine ganzheitliche Hilfe anbieten.

Zu Suchtklinik des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden gehört auch die Rehabilitationsklinik "Das Landhaus". Dort können wir alkohol- und medikamentenabhängige Menschen nach der Enzugsbehandlung langfristig bis zu vier Monate behandeln und die Reintegration in das Arbeitsleben unterstützen.