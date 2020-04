St. Leon-Rot. "Maulkörbchen der besonderen Art" wurden von Mitgliedern des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV), Ortsgruppe St. Leon hergestellt. Der SV OG St. Leon ist trotz "Corona" aktiv – wenn auch in anderer Form als gewöhnlich, teilt der Verein mit. Nachdem Kassenwartin Iris Schmitt von ihrer Tochter Laura die Anfrage erhalten hatte, ob es ihrer Mutter möglich wäre, einen Gesichtsschutz zu nähen, hat diese sofort zugestimmt. Laura arbeitet im Agaplesion Bethanien Krankenhaus in Heidelberg (Geriatrisches Zentrum) – der Bedarf an den "Maulkörbchen" des Hundevereins war groß – und sofort wurde die OG St. Leon weiter aktiv.

Einige begabte Näherinnen in der Ortsgruppe haben sich sofort nach der Anfrage über WhatsApp zu allen nötigen Infos und Nähanleitungen ausgetauscht. Schnell war klar, auf was es ankommt und wie ein Nasen- und Mundschutz auszusehen hat. Mit der Unterstützung von Iris Schmitt, Johanna Albrecht und Petra Schwab waren schnell viele Schnittmuster gemacht und mit den Nähmaschinen zusammengenäht.

"Wir sind stolz auf unsere OG St. Leon, die nicht nur ’Hundesport’ kann – sondern auch ’Hausfrauenqualitäten’ in Notfallzeiten aktivieren kann und damit einen aktiven Beitrag zur Eindämmung der Virusausbreitung von Covid-19 leistet. Wir freuen uns, dass wir als OG einen kleinen Teil dazu beitragen konnten, dem Agaplesion Bethanien Krankenhaus in Heidelberg und den dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl auf den Stationen wie auch in der Verwaltung die Arbeit etwas zu erleichtern", heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Ein großes Dankeschön ging an Iris Schmitt, Johanna Albrecht, Petra Schwab und an alle, die sich um das "Drumherum" gekümmert haben.