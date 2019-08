Von Sebastian Lerche

Wiesloch. "Wir geben nicht auf: Das schaffen wir auch noch einmal an einem neuen Ort." Diese entschlossenen Worte eines jungen Mädchens hat sich das Team der "Mitmacherei" um Annette Hübner und Marion Wickenhöfer vom Malteser Hilfsdienst in Wiesloch zu eigen gemacht. Die Mitmacherei, ein kreativ-handwerklich-geselliges Angebot zur Integration von Flüchtlingen, hat zwar einen Tiefschlag einstecken müssen, ist aber nach wie vor motiviert und voller Energie. Noch trifft man sich im Atelier in der Baiertaler Straße, doch damit ist am 30. September Schluss: Der Mietvertrag wurde gekündigt, neue Räume sind noch nicht gefunden.

Bekannt wurde die Mitmacherei unter anderem durch die 20 Kommunion-Gewänder, die zum Weißen Sonntag für die katholische Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim genäht wurden. "Die RNZ schrieb damals, dass wir gemeinsam einige Hindernisse überwunden haben", blickt Annette Hübner zurück: "Wir haben gelernt, mit Hürden umzugehen. Auch wenn wir rausmüssen: Das Team lässt die Mitmacherei nicht sterben."

Begonnen hat das Projekt, als die 2016 neu geschaffenen Integrationsdienste der Malteser in Wiesloch ihre Arbeit aufnahmen. Bedürfnisse und Anregungen von Flüchtlingen, die in der Gemeinschaftsunterkunft im früheren Hotel Mondial untergebracht waren, stellten sich als wegweisend heraus. Monatlich zirka 50 Geflüchtete wurden seither begleitet. Im Mai dieses Jahres, nach einjähriger Suche nach geeigneten Räumen, zog man ins Atelier in der Baiertaler Straße. "Mitmachen" war von jeher Programm: Jeder war und ist willkommen, sich hier einzubringen. "Und seither wurde täglich fünf Stunden oder mehr in diesen Räumen gearbeitet", berichtet Hübner.

Die gesellschaftliche und kulturelle Integration mit Deutschkursen und alltagspraktischen Tipps bildet den Kern des Projekts, erläutern Annette Hübner und Marion Wickenhöfer. Kochen und Backen, Schneidern - man verfügt über zwölf Nähmaschinen - oder Töpfern stehen zudem an. Beim Sporttreff wird man im Schillerpark aktiv, die Initiative einer Geflüchteten. Außerdem finden Treffen speziell für Jugendliche sowie für Frauen - von Beginn an - und für Männer - später, nachdem auf die Gleichbehandlung gepocht wurde - statt. Musik gehört dazu, Referenten geben handfesten Rat beispielsweise zu Arbeitssuche oder Rechten und Pflichten als Mieter. Das gesellige Beisammensein kommt nicht zu kurz, Freundschaften mit anderen Geflüchteten und mit Bürgern aus Wiesloch und Umgebung sind entstanden. Um Wiesloch etwas zurückzugeben, ist das soziale Engagement essenziell, soll wenn möglich ausgedehnt werden. So viel findet in den gemütlich eingerichteten Räumen statt, dass sie irgendwie größer wirken, als sie sind.

Hier erweist sich die Lage des Ateliers als ideal, praktisch mitten im Leben, in Nachbarschaft zu Rotem Kreuz, Feuerwehr und freundlichen, hilfsbereiten Bürgern. Das hebt auch Buba Minteh, der aus Gambia stammt und von Beginn an dabei ist, hervor. Um sich im wenig vertrauten Umfeld besser zu orientieren, Bekannte zu treffen oder neue Leute kennenzulernen, sei die Nähe zur Innenstadt wichtig.

"Schöne, wertvolle Erfahrungen" habe man hier gesammelt, berichtet Annette Hübner. In der Gemeinschaftsunterkunft hätten sich die Wieslocher Bürger nicht so wohlgefühlt. Hier im Atelier aber war es ihr zufolge möglich, Kontakte zu knüpfen, etwa zu Nachbarn, die spontan geholfen haben, die Küchenschränke aufzubauen, zu Landwirten, die einfache, kurze Wege zu schätzen wissen, wenn sie Obst oder Gemüse vorbeibringen, und zu Firmen der Region - wenn es direkt um Unterstützung im Atelier geht, Materialspenden etwa, oder um die Suche der Geflüchteten nach Ausbildung oder Beruf.

Wie spontan hier manchmal die Initiative ergriffen wird, machen Annette Hübner und Marion Wickenhöfer an Anekdoten deutlich. Der kleine Nebenraum, in dem Gespräche und Beratungen in engem Kreis stattfinden, wurde in einem Kraftakt von einem Mann aus Syrien gestrichen. Er setzte die unterschiedlichsten Techniken ein und schuf unter anderem freundliche geometrische Muster. Aber erst nach dem ersten Anstrich durch das Malteser-Team, den er mit einem "So geht es nicht" quittierte.

Der Hauptraum mit 90 Quadratmetern, in dem sich Küche, Arbeitstische, Sofa-Ecke und Kinderbereich befinden, wurde ebenso abrupt überarbeitet: Buba Minteh hat ein Podest, das nicht seinen Ansprüchen genügte - er macht gerade eine Ausbildung zum Raumausstatter - komplett neu gebaut. Gemeinsam wurden auch Kleinanzeigen durchforstet, um das passende Mobiliar zu finden, dabei konnten auch die Einheimischen noch einiges lernen.

"So arbeiten wir", schmunzelt Annette Hübner: "Jemand hat eine Idee und legt los, andere bringen sich ganz spontan ein." Die gegenseitige Unterstützung "stärkt das Gemeinschaftsgefühl", Zurückhaltung oder Schüchternheit verschwinden, Sprachbarrieren wirken nicht mehr so groß. Vor allem wurde das Atelier so zu einem Zuhause, so Wickenhöfer, "wir alle fühlen uns hier heimisch". Das mache den anstehenden Abschied auch so schwer.

"Was Sie machen, ist sehr wertvoll", zeigte sich Bürgermeister Ludwig Sauer beeindruckt von starkem Engagement und schierem Umfang der Aktivitäten. Eingeladen, um die gegenwärtige Notlage der Mitmacherei besser verstehen zu können, hatte er leider keine guten Nachrichten, so gerne er auch Unterstützung geben wolle: "Räume zu finden, ist unheimlich schwierig."

Zumal die Mitmacherei idealerweise wieder in zentraler Lage unterkommt. Damit die Aktivitäten in gleichem Umfang weitergehen können, müssten die neuen Räume auch eine ähnliche Größe haben. Dabei sind sich Annette Hübner und Marion Wickenhöfer natürlich bewusst, dass vielleicht nicht alles so wie erhofft machbar sein wird. Sie sind auf jeden Fall dankbar für alle Hinweise und Angebote.

Info: Wer der Mitmacherei bei der Suche nach neuen Räumen helfen kann, möge sich an Annette Hübner vom Malteser Hilfsdienst, Telefon 0 62 22/ 92 25 27 oder 01 51/50 03 97 16, E-Mail annette.huebner@malteser.org, wenden.