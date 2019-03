In der kommenden Woche soll es mit dem Umbau des Bahnhofs Rot-Malsch losgehen. Die Bahnsteige werden um 70 auf 210 Meter verlängert. Der Mittelbahnsteig wird nach Süden, der Bahnsteig 1 nach Norden verlängert. So können künftig S-Bahnen mit drei Triebwagen (Dreifachtraktion) am Bahnhof halten. Die Gesamtkosten liegen bei 3,1 Millionen Euro. Foto: Pfeifer

Malsch/St. Leon-Rot. (oé) Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember sollen die S-Bahnzüge auf der Strecke Heidelberg-Bruchsal in Dreifachtraktion (das heißt mit drei aneinandergekoppelten Triebwagen) fahren können. So will der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) auf die wachsenden Fahrgastzahlen reagieren und seinen Kunden mehr Komfort bieten.

Allein am Bahnhof Rot-Malsch stieg die Zahl der täglichen Nutzer von 932 im Jahr 2003 auf 2730 im vergangenen Jahr. Um diesen Bahnhof für die Dreifachtraktion zu ertüchtigen, sind umfangreiche Umbauarbeiten nötig, die bereits am 14. März beginnen sollen. Dabei werden vor allem die Bahnsteige von derzeit 140 auf künftig 210 Meter verlängert.

Die Gesamtkosten in Malsch belaufen sich auf etwa 3,1 Millionen Euro. Die Baukosten teilen sich Bund (60 Prozent), Land (20 Prozent) sowie Kreis und Anliegerkommunen. Malschs Anteil liegt bei knapp 200.000, derjenige St. Leon-Rots bei 270.000 Euro.

Jetzt haben Vertreter der DB Netze in der Malscher Zehntscheuer über technische Details und Ablauf des Bahnhofsumbaus informiert. Sven Schäfer ist Gesamtprojektleiter für die zweite Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar, die nach der Fertigstellung mit 550 Kilometern Länge und 158 Stationen "eines der größten Nahverkehrsnetze Deutschlands" ist. Kevin Brümmel ist als Technischer Projektleiter für den Streckenabschnitt Heidelberg-Bruchsal zuständig, auf der sechs Stationen ausgebaut werden (darunter Rot-Malsch) und eine neu entsteht (Stettfeld-Weiher).

Sven Schäfer (DB Netze) erläutert den Bahnhofsumbau. Auf dem Podium Anette Reich (Gemeinde St. Leon-Rot), Frank Herrmann (Gemeinde Malsch), Malschs Bürgermeisterin Sibylle Würfel und Kevin Brümmel (DB Netze). Foto: Pfeifer

In Malsch wird der Mittelbahnsteig um 70 Meter nach Süden verlängert, wobei "als Besonderheit" eine Mikropfahlgründung erforderlich ist. Beim Hauptbahnsteig erfolgt die Verlängerung in nördlicher Richtung, hier soll auch ein zusätzliches Wetterschutzhaus entstehen. Beleuchtung und Beschilderung erfüllen ebenso wie die Sicherheitskriterien (etwa die farbliche Absetzung der Bahnsteige) und die Barrierefreiheit neueste Standards.

Bereits im März beginnen die Arbeiten am Mittelbahnsteig, im Mai folgt der Ausbau des Bahnsteigs 1. Beide Maßnahmen sind voraussichtlich bis September abgeschlossen, danach folgen noch Restarbeiten bis Dezember. Gearbeitet wird Kevin Brümmel zufolge vorwiegend während der Zugpausen nachts von 23 bis 5 Uhr. Tagsüber ist der Zugverkehr zu dicht. Hier soll es keine Einschränkungen geben. Ein unabhängiger Immissionsschutzbeauftragter soll darüber wachen, dass die Lärmschutzwerte eingehalten werden. Tagesaktuelle Informationen zu den Bauarbeiten kann man auf der Homepage www.ausbau-rheinneckar.de abrufen. Dort kann man per E-Mail auch eventuelle Beschwerden los werden.

Bei den Fragen der Bürger ging es vor allem um Probleme etwa mit den Aufzügen und Zug-Ansagen, aber auch um befürchtete Beeinträchtigungen durch die Baustellen-Infrastruktur. Hierfür sind den Fachleuten zufolge die langen Grünstreifen an den Gleiskörpern vorgesehen. "In keiner Weise" von den Bauarbeiten betroffen sind die Park-and-Ride-Anlagen, wie die Bahnvertreter auf Nachfrage von St. Leon-Rots Hauptamtsleiterin Anette Reich versicherten. Eine andere Frage aus dem Publikum betraf den Bau einer Toilette am Bahnhof. Eine solche sei allerdings nicht vorgesehen, da es in den Zügen Toiletten gebe, teilten die Bahnvertreter mit.

Eine Bürgerin wollte wissen, ob ab Dezember auch tatsächlich eine Dreifachtraktion gewährleistet sei. Denn derzeit fahre gerade auch zu Stoßzeiten oft nur ein S-Bahn-Zug, obwohl es eigentlich eine Doppeltraktion geben sollte. Wegen Überfüllung komme man "in den Zug teilweise nicht mehr rein". Die beiden Vertreter von DB-Netze verwiesen hier auf die Zuständigkeit der DB Regio. Allerdings wisse man, dass die DB Regio aktuell Probleme mit der Verfügbarkeit von Fahrzeugen habe. Bei Problemen solle man sich an den VRN oder den Landkreis wenden. "Dort finden Sie ein offenes Ohr." Zugleich verwiesen die Bahnvertreter auf Aussagen der DB Regio, bis zum Fahrplanwechsel im Dezember den für eine Dreifachtraktion erforderlichen Fahrzeugbestand verfügbar zu haben.