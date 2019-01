Malsch. Am zweiten Sonntag des neuen Jahres zeigte sich das Wetter von seiner schlechtesten Seite. Doch das hielt offenbar niemanden ab, der Einladung von Bürgermeisterin Sibylle Würfel zum Neujahrsempfang in der festlich geschmückten Zehntscheuer zu folgen. Malschs "gute Stube" war proppenvoll.

Im Wein- und Wallfahrtsort ist es schöner Brauch, dass die Neujahrsempfänge abwechselnd von der politischen und der kirchlichen Gemeinde durchgeführt werden. Und heuer hatte die politische Gemeinde Ehre und Vergnügen zugleich. Den Programm-Reigen eröffnete das 16-köpfige Jugendorchester des Musikvereins Konkordia unter Dirigentin Nadine Klary. Schon nach den ersten Tönen von "Colors of the wind" des in allen Registern außerordentlich gut besetzten Jugendorchesters war den Zuhörern klar, dass sich der Musikverein über seine Nachwuchsarbeit keinerlei Sorgen zu machen braucht. Herrlich auch die Komposition "Funkytown", die dazu animierte, die Hände und Füße fröhlich mitwippen zu lassen.

Bevor Bürgermeisterin Sibylle Würfel zu ihrer Neujahrsansprache anhob, galt es, eine ganze Menge an Ehrengästen zu begrüßen. "2018 war das Jahr des Datenschutzes" meinte die Bürgermeisterin. Ob im Verein, beim Arztbesuch, Friseur, im Rathaus oder sonst wo - überall wurden die Bürger mit diesem Thema konfrontiert. "Und dann kommt da so ein 20-jähriger junger Mann, der schnell mal aus Frust einfach so persönliche Daten von Politikern sowie anderen hochrangigen Persönlichkeiten abgreift und veröffentlicht", so die Rathaus-Chefin nachdenklich.

Die vielen Anfragen nach Miete oder Eigentum im Rathaus wertete Sibylle Würfel als Zeichen dafür, dass Malsch ein sehr begehrter Wohnort sei - zumal ja auch die Infrastruktur keinerlei Wünsche offen lasse. Und was auffiel: Immer wieder unterbrach die Bürgermeisterin ihre Neujahrsansprache, um den vielen Ehrenamtlichen ein aufrichtiges Dankeschön auszusprechen. Seien es Klimawerkstatt, Stadtradeln, Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen beim Kinder-Jugend-Forum, das reichhaltige Unterhaltungsangebot für Senioren bis hin zur Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden - ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre all das unmöglich. Ein großes Lob gab es auch für Feuerwehr, DRK und Helfer vor Ort. Sie alle sorgten dafür, dass sich die Bevölkerung 24 Stunden am Tag in Sicherheit wiegen könne.

Was das Gemeindeoberhaupt besonders freute: In der Kriminalstatistik rangiere Malsch immer auf den letzten Plätzen. Weniger erfreulich zu hören war die Tatsache, dass der Breitbandausbau für das schnelle Internet nur langsam vorankomme. "Ob diese Mammutaufgabe nicht besser bei der Bundesnetzagentur angesiedelt wäre?", fragte die Bürgermeisterin.

Für die katholische Pfarrgemeinde und Seelsorgeeinheit Letzenberg übermittelte Pastoralreferentin Antje Kaminski die Grüße der Pfarrer Joachim Viedt und Dr. Thomas Stolle, die zeitgleich am Neujahrsempfang von Erzbischof Stefan Burger teilnahmen. Ebenso herzerfrischend auch die Rede der Kirchenältesten Ute Marquardt-Ziegler von der evangelischen Paulusgemeinde, die hinsichtlich des Baus eines Glockenturmes sowie der vielen anderen Aktionen der Paulusgemeinde nur Erfreuliches zu berichten wusste. Nachdem der Spendenstand für den Kirchturmbau bereits die 50.000 Euro überschritten habe, könnten nun weitere Planungen zeitnah in die Wege geleitet werden.

Die Bürgermeisterin durfte im Anschluss Günter Erhardt für dessen herausragende und außergewöhnliche Verdienste um Malsch auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderates mit der Bürgermedaille in Silber auszeichnen. Akribisch zählte Sibylle Würfel all die Verdienste von Erhardt auf, die den Gemeinderat dazu bewogen haben, ihm diese hohe Auszeichnung zu verleihen. So war Erhardt Schriftführer und Vorsitzender beim Letzenberg-Tierpark, außerdem steht er seit vielen Jahren den Letzenberg-Wanderern vor und er leitet seit 2003 den DRK-Ortsverein. Dort kümmert sich um die Blutspendetermine (an denen er auch die Verpflegung zubereitet), ist bei fast allen Rot-Kreuz-Diensten zur Stelle und half auch mit, die "Helfer vor Ort" ins Leben zu rufen, indem der DRK-Ortsverein sie als Untergruppe unterstützte, so die Bürgermeisterin. Sie sprach von einem beispielhaften Einsatz im Dienste einer lebendigen Gemeinde. Beim Empfang wurden auch die Blutspender geehrt (siehe unten), außerdem gab es weitere Ehrungen, über die wir noch gesondert berichten.

Ein letzter Programmhöhepunkt war der Auftritt des Bauchredners und Zauberkünstlers Andreas Knecht aus Mannheim. Der sympathische Künstler verstand es, sein Publikum zu begeistern und zu Beifallsstürmen hinzureißen. Herrlich seine Show mit den Handpuppen Fridolin und Gregor, denen er mit seiner humorigen Bauchrednerei echtes Leben einhauchte. Den Schlussteil des Programms bestritt die Jugendkapelle mit den zwei zündenden Titeln "Skyfall" von Adele sowie "Pump it up". Kompliment an die musikalische Leiterin Nadine Klary und ihr Bläserensemble für die großartigen Darbietungen. Zu guter Letzt lud Sibylle Würfel die Besucher zu einem Stehempfang in das Foyer der Zehntscheuer ein. Man ging aufeinander zu, wünschte sich ein gesundes und friedvolles neues Jahr und erzählte von Gott und der Welt.