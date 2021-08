Nur noch zwei Stände beim letzten Markttag: Die Betreiberinnen und Betreiber des Metzger- und des Käse- und Wurststandes verkauften am Freitag als einzige ihre Waren an die Kunden in Malschenberg. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Malschenberg. Vergangenen Freitag fand wohl zum letzten Mal der Malschenberger Wochenmarkt auf dem Vorplatz der Kirche St. Wolfgang statt. Der Markt hat wegen fehlenden Umsatzes aktuell keine Zukunft. Seit der Eröffnung Mitte Mai ging das Interesse seitens der Bevölkerung stetig zurück. "Wir haben uns daher entschlossen, den Markt aufzulösen", sagt Initiator Tobias Dres. Familie Dres besitzt den ortsansässigen Hofladen "Rost und Ambiente". Vor allem tue es ihm für die älteren Menschen leid, die nun nicht ohne Weiteres an Lebensmittel kommen. Der Wochenmarkt war nicht städtisch organisiert, sondern ein Zusammenschluss verschiedener Gewerbetreibender für die Öffentlichkeit.

Er sei von der Schließung überrascht, sagte Bürgermeister Peter Seithel auf RNZ-Anfrage. Seithel war bei der Eröffnung dabei gewesen und bedauert die Schließung. In den vergangenen Wochen liefen bereits Gespräche mit den Verantwortlichen. Um den Markt zu retten, sollte der Wochenmarkt eine öffentliche Veranstaltung der Stadt Rauenberg werden – inklusive einer Marktsatzung. Das Vorhaben hätte noch vom Ortschaftsrat genehmigt und vom Gemeinderat abgesegnet werden sollen, das wäre frühestens in der Sitzung des Gemeinderats im September möglich gewesen.

Zu spät für die Gewerbetreibenden: Die hätten, so Dres, mit Blick auf den Erlös weitere Wochen nicht mehr durchgehalten, zumal aufgrund der Sommerferien noch weniger als ohnehin los sei. Gerade noch zwei Stände, ein Metzger- und ein Obst- und Gemüsestand, waren am letzten Markttag anwesend, die anderen Standbetreiber hatten abgesagt. Wenige Stunden zuvor hatten die Standinhaber sich untereinander abgestimmt, ob es sich rentiere, den Markt aufrecht zu erhalten – das Votum fiel negativ aus.

Eröffnet wurde der Wochenmarkt Mitte Mai unter anderem auf Initiative von Tobias Dres. Anders als der Wochenmarkt in Rauenberg war er nicht kommunal getragen, sondern lag in den Händen verschiedener Läden aus der Region. Die katholische Kirche hatte den Platz zur Verfügung gestellt und dafür gesorgt, dass Strom verfügbar war.

Am Eröffnungstag war der Andrang noch groß gewesen und die Bürgerinnen und Bürger waren begeistert. Aber dann sei das Interesse von Woche zu Woche zurückgegangen, berichtet Tobias Dres. Es gab einen Metzgereistand, Obst und Gemüse, Käsespezialitäten, ein Feinkostangebot wie Oliven und Garnelen und einen Stand vom ortsansässigen Winzern mit Weinen aus der Region. Zudem wurden Grillspezialitäten angeboten.

Dieser Stand habe das Angebot aufgrund fehlender Nachfrage schon vor Wochen eingestellt, berichtet Tobias Dres. Auch der Feinkoststand sei vor einigen Wochen abgesprungen, dieser hatte laut Dres zuletzt einen Umsatz von 80 Euro. Laut Dres lag auch der Umsatz des Käsestandes zuletzt bei 130 Euro. Verhältnismäßig gut lief es bis zuletzt für die Betreiber der Stände für Fleisch und Wurst sowie für Obst und Gemüse.

Für Dres ist die fehlende Werbung für die Entwicklung und letztendlich die Schließung des Marktes der ausschlaggebende Punkt. Weil aber nicht die Stadt die Organisatorin und damit verantwortlich war und es keine entsprechende Satzung gegeben hat, konnte laut Bürgermeister Peter Seithel die Stadt gesetzlich keine Werbung dafür im Amtsblatt machen, das hätten die Gewerbetreibenden übernehmen müssen. Im Amtsblatt wurde nur in Kurzform darüber informiert. "Wir hätten uns Unterstützung vor allem vom Ortschaftsrat, aber auch von der Stadt gewünscht", sagt Tobias Dres. Der Markt sei in erster Linie für die Öffentlichkeit, er sollte den Ort bereichern und eine Begegnungsstätte sein. Natürlich hätten die Händler davon finanziell profitiert, so Dres, das sei bei der Gründung des Marktes aber nicht der ausschlaggebende Aspekt gewesen.

Andrea Greulich aus Rauenberg. Foto: A. Dorn

Von der Schließung war nicht nur Bürgermeister Peter Seithel überrascht, sondern auch die Marktbesucher am letzten Öffnungstag selbst. "Das ist wirklich schade", bedauert Andrea Greulich: Sie wohne zwar in Rauenberg, habe ihr Einkäufe aber aufgrund ihrer Arbeit auf dem Markt in Malschenberg erledigt. Der Rauenberger Wochenmarkt finde vormittags statt und um diese Uhrzeit arbeite sie. Die Qualität auf dem Markt sei der eines normalen Supermarkts durchaus überlegen. Die Entwicklung sei allerdings abzusehen gewesen, fügt Greulich hinzu.

Dietmar Hohlweck aus Malschenberg. Foto: A. Dorn

Ebenfalls überrascht war der in Malschenberg lebende Dietmar Hohlweck. Er habe regelmäßig hier eingekauft und bedaure die Schließung sehr, sagt er. Wo er die Besorgungen jetzt erledigen werde, das wisse er noch nicht. Der Ort habe nur noch einen Bäcker und den Hofladen. Hier am Markt habe man alles bekommen.

Rita Leber aus Malschenberg. Foto: A. Dorn

Auch Stammkundin Rita Leber aus Malschenberg bedauert die Schließung. Sie sei eine treue Kundin seit dem ersten Tag gewesen, besonders habe ihr das Metzgereiangebot zugesagt. Der Metzger wird nun wieder ein Mal in der Woche im Hofladen Dres seine Waren anbieten.

Trotz der Schließung hält Bürgermeister Peter Seithel an einem öffentlichen Wochenmarkt fest, um die Nahversorgung in Malschenberg sicherzustellen. "Mit dem Ortschaftsrat und dem Gemeinderat muss nun besprochen werden, wie es weitergeht", sagt Seithel.