Malschenberg. (seb) Damit das Malschenberger Stromnetz zukunftsfähig wird, hat Netze BW, ein Tochterunternehmen des Versorgers Energie Baden-Württemberg (EnBW), Ende September Bauarbeiten am nordwestlichen Ortsrand gestartet. Jetzt stehen sie vor dem Abschluss. Darüber informierte Rauenbergs stellvertretender Bauamtsleiter Jürgen Zielbauer die RNZ.

Eine 20-Kilovolt-Leitung wurde entlang der verlängerten Letzenbergstraße (K4166) vom im Entstehen begriffenen neuen Feuerwehrhaus zum Ortseingang verlegt. Nahe der Zufahrt zum Feuerwehrhaus entstand zudem auch eine neue Umspannstation (Trafo). Auch am Ortsausgang Richtung Bundesstraße B3 gab es natürlich schon Strom, etwa für die dortigen Vereinsanlagen. Fürs Feuerwehrhaus wiederum wäre diese Versorgung eventuell schon nicht mehr ideal gewesen, das bildete den Anlass für die Arbeiten am Stromnetz.

"Die verstärkte Leitung wurde aber vor allem mit Blick auf in der Zukunft liegende Projekte verlegt", erläuterte der stellvertretende Bauamtsleiter. Als Beispiel nannte er eine mögliche Bebauung in diesem Bereich oder auch eine öffentliche Wasserentnahmestelle. Die soll beispielsweise den örtlichen Winzern, die am Letzenberg Wein anbauen, dienen: Der Klimawandel und damit einhergehende Hitze- und Trockenheits-Phasen stellen sie vor große Herausforderungen, gerade was eine kontinuierliche, ausreichende Bewässerung der Pflanzen angeht. Denkbar sind verschiedene Standorte für die Wasserentnahmestelle, festgelegt hat man sich seitens der Stadt noch nicht.

Dass Boden beziehungsweise Gehweg entlang der Letzenbergstraße ohnehin aufgerissen werden mussten, stellte eine Gelegenheit dar: So ließ die Stadt auch Leerrohre für Glasfaserkabel des Zweckverbands "High-Speed-Netz" des Rhein-Neckar-Kreises mitverlegen.

Nachdem alle Tiefbau- und Leitungsarbeiten abgeschlossen waren, starteten Zielbauer zufolge in den letzten Tagen die Asphaltarbeiten zur Wiederherstellung des Gehwegs. Letzte Hand muss noch an der Trafostation angelegt werden, auch der Graben vor dem Feuerwehrhaus, dessen Baustelle aktuell nur über eine "Brücke" aus Stahlplatten erreicht werden kann, wird geschlossen: Bis Ende der Woche soll alles fertig sein.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme trägt Netze BW praktisch komplett selbst. Nur den Anschluss direkt ans Feuerwehrhaus musste die Stadt Rauenberg bezahlen, laut Jürgen Zielbauer waren es rund 5000 Euro.