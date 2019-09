Malschenberg. (GW) Hannah Reichenbach heißt in diesem Jahr der neue Stern am Malschenberger Portugieserhimmel. Auch wenn es andernorts immer mehr Schwierigkeiten gibt, althergebrachte Traditionen am Leben zu erhalten, im Dorf am grünen Hang ist das kein Problem. Dort braucht man sich um den Nachwuchs an Hoheiten seit Jahren keine Sorgen zu machen. Ortsvorsteher Ludwig Schäffner gelingt es immer wieder, junge Malschenbergerinnen für das Amt der Portugieserkönigin zu begeistern. So auch in diesem Jahr.

Der Grundstein hierfür wurde schon im Jahr 2009 gelegt. Damals wagte der TSV Malschenberg, einer der größten und agilsten Malschenberger Vereine, auf dem Umzugswagen einen Blick in die Zukunft. Kleine Mädchen saßen auf dem Wagen, ihnen wurde in Aussicht gestellt, einmal das Amt der Portugieserkönigin zu übernehmen.

Mit dabei war auch Hannah Reichenbach. "Schon im letzten Jahr hat mich Ortsvorsteher Ludwig Schäffner gefragt, ob ich das Amt übernehmen wolle. Ich habe ihm damals gesagt, dass ich erst noch mein Abitur machen will und dann zur Verfügung stehe. So freue ich mich schon riesig darauf, am nächsten Samstag zur Portugieserkönigin 2019 gekrönt zu werden", erzählt Hannah Reichenbach.

Froh darüber, dass sie das Amt übernimmt, ist auch Ortsvorsteher Ludwig Schäffner. "Mit Hannah haben wir ein echtes Malschenberger Gewächs für dieses Jahr gewinnen können. Sie wird bestimmt genauso erfolgreich wie ihre Vorgängerinnen das Amt ausführen. Hannah kennt die Malschenberger Besonderheiten und wird dem Fest Schwung verleihen", erklärt Schäffner.

Dass Hannah Reichenbach eine echte Malschenbergerin ist, kann man schon an ihrer Vita erkennen. Geboren wurde sie im Jahr 2000, sie ist sozusagen ein Millenniumskind. Nach dem Grundschulbesuch in Malschenberg ging es weiter zur Realschule in Östringen und in diesem Jahr hat sie an der Louise-Otto-Peters-Schule in Wiesloch ihr Abitur gemacht. Hannah Reichenbach wird jetzt ein Jahr lang den Bundesfreiwilligendienst an einer Schule in St. Leon-Rot ableisten, im nächsten Jahr will sie dann ein Lehramtsstudium machen.

Als echt Malschenberger "Gewächs" hat sie sozusagen den Portugieser schon in die Wiege gelegt bekommen. Ihre Urgroßeltern, Barbara und Otto Kleehammer, hatten in Malschenberg Portugieserwingerte. Ihre Mutter Heike und ihr Vater Frank Reichenbach gehören beide dem TSV an, unterstützen diesen in vielfältiger Weise und waren beide aktive Handballer. Auch Hannah kam früh zum Handballsport. Mit fünf Jahren begann sie beim TSV Malschenberg und wechselte dann nach Wiesloch zur TSG. Dort wurde sie mit 14 Jahren in das Team Baden berufen, sozusagen in die Auswahlmannschaft.

Heute spielt sie in der Damenmannschaft in der Nachbargemeinde mit großem Erfolg. Vor drei Jahren ist die zukünftige Portugieserkönigin auch in die Nachwuchsarbeit eingestiegen. Seit der Saison 2018/19 trainiert sie beim TSV die weibliche E-Jugend. "Der Handballsport hat es mir angetan, ich freue mich, wenn ich als Trainerin den Nachwuchssportlern etwas beibringen kann und diese dadurch Fortschritte machen", meint hierzu Hannah. Außerdem geht sie in ihrer Freizeit gerne mit Freunden aus und ist sportlich unterwegs.

Hin und wieder gönnt sich die 19-Jährige aber auch einen Schluck guten Weins. "Der Malschenberger Portugieser ist schon ein toller Tropfen, aber auch ein Müller-Thurgau oder ein fruchtiger Roséwein schmecken mir gut. Daher freue ich mich, wenn ich die Malschenberger und hoffentlich viele Gäste aus nah und fern über das diesjährige Portugieserfest begleiten darf. Höhepunkte werden sicherlich die Krönung am Samstag, der Festumzug am Sonntag und das Feuerwerk am Montag werden", so Hannah in freudiger Erwartung.

Die vielen freiwilligen Helfer der Vereine und die Organisatoren rund um Ortsvorsteher Ludwig Schäffner werden sicherlich wieder alles daran setzen, um das Portugieserdorf am Fuße des Letzenbergs für die Gäste schön herzurichten. "Die mitwirkenden Vereine sind gerüstet und haben auch in diesem Jahr das Portugieserdorf am unteren Ortseingang wieder prächtig dekoriert, so Schäffner. Er verspricht eine großartige Stimmung, außerdem sorgen Spezialitäten aus der Hausfrauenküche, Jahrmarktstände und Fahrgeschäfte dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen können.