Die Stadt Rauenberg hat das Haus mit Grundstück in der Apollonia-Straße in Malschenberg erworben: Dort stehen nicht nur umfassende Kanal- und Straßensanierungen an, der Bereich soll auch mehr Aufenthaltsqualität gewinnen. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Rauenberg-Malschenberg. Da kommt einiges auf die Anwohnerschaft und die Bäckerei Leyer zu: Die Apollonia-Straße in Malschenberg muss umfassend saniert werden. Die Planungen sollen in diesem Jahr fertiggestellt werden, im nächsten Jahr soll es dann konkret werden.

"Das wird eine anspruchsvolle Baustelle", wie Bürgermeister Peter Seithel und Ortsvorsteher Ludwig Schäffner im Gespräch mit der RNZ erläuterten. Zuallererst müssen dringend die Kanäle saniert werden – und das wird kein kleiner Eingriff. Nein: Die steile Straße muss in einer voraussichtlich mehrteiligen Baustelle aufgemacht werden, so Seithel, damit die Kanäle – womöglich aus einer Tiefe von drei bis vier Metern – herausgeholt und ausgetauscht werden können.

In diesem Zusammenhang widmet man sich auch den Wasser- und den übrigen Versorgungsleitungen. Man muss ihm zufolge damit rechnen, dass bei jedem Schritt Sicherungsmaßnahmen gegen Hangabrutschungen getroffen werden müssen.

Aufwand und Umfang der Arbeiten sind noch nicht genau absehbar, klar ist aber: Die Apollonia-Straße hat nur zwei Zufahrten, von der Letzenbergstraße oder von der Friedhofstraße am Alten Kirchplatz her. Wenn die Baustelle eingerichtet sei, so Seithel, könnte es Zeiträume geben, in denen Bäckerei und Wohnhäusern nur schwer erreichbar seien.

Planungen für den Bereich der Apollonia-Straße verfolgt die Stadt seit einigen Jahren: Sie betreffen nicht nur die notwendigen Sanierungen, der Bereich soll vor allem auch attraktiver gestaltet werden. Schon im Zusammenhang mit der Hangsicherung und der Neugestaltung des Alten Kirchplatzes für rund 600.000 Euro, die 2015 abgeschlossen waren, musste man erkennen, dass die Steillage eine enorme Herausforderung ist. Weil Aufwand und Kosten – im Raum standen insgesamt 2,2 Millionen Euro – damals nicht zu stemmen waren, musste die Sanierung der Apollonia-Straße also noch warten.

Seither war die Stadt aber nicht untätig: Um mehr Freiheiten für die Planungen und mehr Kontrolle über die künftige Entwicklung an der Apollonia-Straße zu erhalten, versuchte man, Häuser und Grundstücke zu erwerben – und das gelang im Fall eines kleinen Anwesens mit Garten (Hausnummer 5) direkt neben der Bäckerei Leyer.

Jetzt hat die Stadt überdies laut dem Bürgermeister die "gute Nachricht" erreicht, dass Fördermittel für die Aufwertung des Bereichs fließen. Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum erhält die Stadt 522.320 Euro (die RNZ berichtete).

Anders als irrtümlich gemeldet, schafft die Stadt in diesem Bereich aber keinen neuen Wohnraum, wie der Bürgermeister klarstellte. Das von der Stadt erworbene Haus wird abgerissen, der frei werdende Raum wird anders genutzt. Der Straßenverlauf soll für heutige Ansprüche, gerade auch für Lieferwagen, optimiert werden. Zudem sollen Kurzzeit-Parkplätze nahe der Bäckerei entstehen. Auch hier wird der Hang problematisch, da das Grundstück tiefer als die Straße liegt.

Der steile Hang des Letzenbergs macht die Arbeiten in der Apollonia-Straße alles andere als leicht. Foto: Pfeifer

Ein weiterer Aspekt der Umgestaltung betrifft eine Besonderheit hinter besagtem Haus: die Apollonia-Quelle. Die "erlebbare Rekonstruktion" dieses ortsgeschichtlich wichtigen Punkts, der die frühe Entwicklung Malschenbergs stark prägte, ist ein wichtiger Teil des Gesamtpakets, für das die Fördermittel fließen.

Die Apollonia-Quelle liegt gegenwärtig noch "im Dornröschenschlaf", sie soll wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt und besser erlebbar werden. Diese Quelle gibt es Ortsvorsteher Schäffner zufolge schon "seit Urzeiten", offenbar siedelten sich die ersten Malschenberger im 14. Jahrhundert gezielt rund um die Quelle an. "Hier stehen auch die ältesten Häuser des Orts", so Schäffner – was nicht immer zu erkennen sei, weil sie "x-mal umgebaut" worden seien. Heute werde das Quellwasser nicht mehr als trinkbar betrachtet, ergänzte Schäffner.

Doch der Aufwand soll sich lohnen, wird doch der Bereich um die Apollonia-Quelle, nahe der Bäckerei, aufgewertet. Foto Pfeifer

Zuerst müsse man sich also um die Abwasserentsorgung kümmern, hob Seithel nüchtern hervor. Die Quelle müsse nach heutigen Standards an einen Frischwasser-Kanal angeschlossen werden – was wiederum kompliziert wird, weil sie niedriger als das Straßenniveau liegt. Ein getrenntes Abwassersystem war früher nicht üblich, da wurden Niederschläge oder Quellwasser ebenso wie Schmutzwasser in denselben Kanal geleitet.

Die Apollonia-Quelle gebe zwischen drei und sechs Kubikmeter am Tag ab, so Schäffner. Das schwanke übers Jahr stark, mitunter komme auch gar nichts heraus. Das Wasser fließt Seithel zufolge den Hang hinab und schließlich sogar bis ins Wieslocher Klärwerk. Das hat der dortige Abwasser- und Hochwasserschutzverband AHW beanstandet, denn zu viel klares Wasser stört offenbar die Bakterien oder anderen Kleinstlebewesen, die die Schmutzfracht im Abwasser abbauen sollen.

Wenn den Vorgaben genüge getan ist, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, die Quelle und ihr Umfeld attraktiver zu machen, frohlockt Seithel: "Das kann richtig ansprechend werden." Er denkt da zunächst an eine prominente Inszenierung, die der historischen Bedeutung der Quelle gerecht wird. Dann an eine Grünanlage um sie herum, damit die Menschen sich dort gerne aufhalten. Das ergänze sich gewiss gut mit dem Angebot der Bäckerei nebenan, so Seithel.

Wenn der Bereich der Quelle aufgewertet wurde, kann ihm zufolge überdies die "Staffel" am Hang des Brunnenbergs dahinter neu gestaltet werden. Kinder könnten künftig dann zu Fuß über Alten Kirchplatz, Apollonia-Straße und diesen Hang zu katholischer Kindertagesstätte und Schule gelangen.