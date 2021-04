Von Benjamin Starke

Malschenberg. Im März 2018 widmeten wir uns in einem ganzseitigen Beitrag der Studie zur Gebäudestruktur der katholischen Kirchengemeinde rund um den Letzenberg, zu der die Pfarrgemeinden von Malsch, Rauenberg, Rotenberg und Malschenberg sowie Mühlhausen/Tairnbach und Rettigheim zählen.

Nach Maßgaben des Erzbistums Freiburg, zu dem die Katholiken in ganz Baden gehören, ist die Quadratmeterzahl der Gebäude der sechs Pfarrgemeinden mehr als doppelt so groß als langfristig finanzierbar. In einem ersten Ideenentwurf wurden damals drei der fünf Gemeindezentren zusammengestrichen und Veränderungen an vier der sieben Kirchen angemahnt. Ein Aufschrei der Empörung ging danach durch die Gemeinden.

Nun, drei Jahre später, werden die ersten Veränderungen in der Gebäudestruktur der Kirchengemeinde vorgenommen. Dabei liegt das Augenmerk nicht auf den sakralen Gebäuden oder Pfarrzentren, sondern zunächst auf den sechs Pfarrhäusern und anderen Gebäuden. Langfristig will sich die Seelsorgeeinheit Letzenberg, die 2025 in der neuen Groß-Kirchengemeinde Wiesloch aufgehen wird, auf zwei Pfarrhäuser konzentrieren.

Die katholische Kirchengemeinde Letzenberg hat das Malschenberger Pfarrhaus, das seit 2017 leer steht, für 600 000 Euro verkauft. Die Firma „Quantum II Real Estate“ will darin und in einem Anbau insgesamt acht Wohnungen einrichten. Dies ist Teil der umfassenden Neustrukturierung der Kirche, in deren Rahmen der Gebäudebestand reduziert werden soll. Grafik: Quantum II Real Estate GmbH

Als erstes konnte nun das Malschenberger Pfarrhaus aus dem Jahr 1982 für 600.000 Euro veräußert werden. Seit dem Tod von Pfarrer Josef Keller im Oktober 2017 stand das Gebäude leer. Neue Eigentümerin ist die Firma Quantum II Real Estate GmbH, eine Baugesellschaft, die nach eigenen Angaben "Wert auf Qualität und das Besondere im Detail" legt.

Das Pfarrhaus in der St.-Wolfgang-Straße soll in seiner Substanz erhalten bleiben. "Es wird jedoch komplett entkernt und neu ausgestaltet. Hinzu kommt ein Neubau, der sich an der Westseite des Objekts anschließen wird", erläutert Ralph Llewellyn, Vertreter der Quantum II Real Estate. Insgesamt soll sich die neue Gebäudekomposition in die Umgebung einbetten und sich weiterhin der Ortsbild prägenden Kirche stilistisch angliedern. Das Haus soll um eine halbe Etage auf drei Vollgeschosse nur geringfügig erhöht werden. Am Ende der Baumaßnahmen werden acht Wohnungen, erreichbar über zwei getrennte Zugänge, entstehen.

Pfarrer Joachim Viedt als Leiter der Seelsorgeeinheit Letzenberg stellte anlässlich der Schlüsselübergabe fest: "Wir leisten als Kirchengemeinde durch den Verkauf des Pfarrhauses in Malschenberg einen Teil zur innerörtlichen baulichen Nachverdichtung und so kann neuer Wohnraum geschaffen werden."

Die nächsten Schritte zum Abbau der Gebäudestruktur der katholischen Kirchengemeinde stehen unmittelbar bevor: Für den seit 2014 leer stehenden ehemaligen Kindergarten in Rettigheim zeichnet sich in Kürze eine Lösung ab. Um das 2011 zuletzt bewohnte Pfarrhaus in Rotenberg veräußern zu können, bedarf es einer Einigung zwischen Land Baden-Württemberg und Erzdiözese Freiburg. Auch für die Gebäude der Pfarrgemeinde Mühlhausen/Tairnbach werden gerade Konzepte erarbeitet: "St. Cäcilia in Mühlhausen soll eine Kirche mit multifunktionalen Räumen werden", verriet Pfarrer Viedt.