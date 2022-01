Pater John arbeitet seit 2016 in Deutschland. Für den indischen Priester war der Kulturschock am Anfang nicht leicht. Foto: Helmut Pfeifer

Von Rudi Kramer

Malsch. Er ist einer von mehr als 300 ausländischen Priestern, die derzeit in Deutschland arbeiten. In ihrem Heimatland sind Christen eine Minderheit, die Zahl der Berufungen jedoch hoch. Pater Thaineese John Antony Samy aus dem südindischen Bundesstaat Tamil Nadu ist seit zwei Jahren in der Seelsorgeeinheit Letzenberg tätig. Im RNZ-Gespräch berichtet er über seine Heimat und Familie, über die Bedeutung der katholischen Kirche in Indien, über seinen Weg zum Priester und seine Erfahrungen in der Seelsorgeeinheit Letzenberg.

Schon der erste Eindruck ist von Herzlichkeit und einem strahlenden Lachen begleitet. Schnell wird klar: Dieser tatkräftige und freundliche Priester kann auf die Menschen zugehen – in seiner Heimat Indien selbstverständlich. Und er fühlt sich hier in Deutschland wohl, nicht als "Gastarbeiter" oder "Lückenfüller" in der Seelsorgeeinheit Letzenberg, sondern als willkommene Bereicherung des Pastoral-Teams.

Mit Begeisterung berichtet der 34-Jährige über seine Heimat Michaelpatti: Ein 2500-Einwohner-Dorf im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu, wo er gemeinsam mit einem Bruder in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs. Sein Vater arbeitete im Hotelgewerbe, seine Mutter auf den Reisfeldern der Umgebung. "In meiner Heimat werden Religion und Glaube hoch gehalten", sagt Pater John. "Die Menschen engagieren sich in der Kirche. Da kennt der Pfarrer jede Familie und jede Familie kennt den Pfarrer."

An drei Tagen in der Woche ist abends Gottesdienst, dazu gibt es Rosenkranzandachten und Anbetungsstunden. "Sonntags ist um sechs Uhr in der Frühe Gottesdienst. Da ist die Kirche überfüllt." Im Dorf gibt es auch ein Kloster, das drei Schwestern als Lehrerinnen in die Grundschule schickt. Pater Johns Heimatkirche ist dem heiligen Josef geweiht. Dessen Patrozinium wird volle zehn Tage lang mit Gottesdiensten in der Kirche und Prozessionen durch das Dorf gefeiert. In Michaelpatti leben nur Katholiken, erzählt der Priester, während die Nachbardörfer ganz von Hindus bewohnt sind. "Man schätzt sich gegenseitig und pflegt ein gutes Miteinander unter den verschiedenen Religionen", so seine Erfahrung.

Geradezu ehrfurchtsvoll spricht Pater John über seine Mutter, sein großes Vorbild. "Sie hat mir den Glauben vorgelebt." Später, als er Ministrant war, wurde sein Pfarrer zum Wegbereiter seines Berufes, der "den Glauben in mir wachsen ließ". Bereits in der zehnten Klasse verfestigte sich beim jungen John der Wunsch, Priester zu werden. Ein Vorhaben, das bei der Mutter auf zurückhaltende Unterstützung stieß. Nach dem Abitur führte ihn der Weg für zehn Jahre in die Hauptstadt von Tamil Nadu, Chennai – dem ehemaligen Madras – und ins dortige Priesterseminar der "Missionairies of Mary Immalculata". Dieser Orden, der in Brasilien gegründet wurde, ist weltweit aktiv: beispielsweise in den USA, Sudan, Äthiopien, Tansania, Zentralafrika, Papua-Neuguinea oder Indien. Am 27. Juli 2014 wurde er dort zum Priester geweiht.

Anschließend war er für kurze Zeit Sekretär des Provinzials, dann Verwalter des Kollegs. Zum Jahreswechsel 2016 ereilte den jungen Priester die überraschende Nachricht: "Du bist für Deutschland ausgewählt." Für Pater John war es eine Selbstverständlichkeit, dem Ruf zu folgen und "bereit zu sein, wie es das Evangelium fordert". Es folgte ein viermonatiger Intensiv-Sprachkurs. Im Juli 2016 reisten dann sechs junge Patres nach Süddeutschland, drei zum Studieren nach Freiburg, drei in die Seelsorge. Mit dabei ist Pater John.

Mit viel Gottvertrauen verließ er seine Heimat und blickte einer ungewissen Zukunft in Deutschland entgegen. Die Anfänge als Vikar in Offenburg waren schwierig, vieles war anders: die Sprache, die Kultur, die Liturgie. Bereits bei Begrüßung wurde er mit den Unterschieden konfrontiert: In Indien begrüßt man sich mit einer Verbeugung, in Deutschland mit einem Händedruck. Aber: "Man hat mich herzlich aufgenommen und mir den Anfang leicht gemacht", so Pater John.

Am 1. März 2020 begann er seine pastorale Arbeit in der Seelsorgeeinheit Letzenberg und zog in das Pfarrhaus in Malsch. Keine leichte Zeit, denn Corona hatte bald darauf alles fest im Griff. Aber das Pastoralteam mit Pfarrer Joachim Viedt an der Spitze habe ihn immer wieder motiviert. "Und auch die Menschen in allen Gemeinden sind für mich ein Grund zum Frohsein", sagt er. "Sie sind alle freundlich, respektieren mich und schicken mir alle guten Wünsche." Gut gefällt Pater John auch, dass alles gründlich und gut vorbereitet ist – und nicht so improvisiert wie in Indien.

Seine Aufgaben in der Seelsorgeeinheit sind vielfältig und erfordern viel Zeit und Vorbereitung. Neben Gottesdiensten, Krankenbesuchen, Erstkommunionen, Firmungen oder Taufen leitet Pater John den Religionsunterricht der dritten Klasse der Kraichgauschule in Mühlhausen. Trotzdem bleibt noch etwas Zeit für sein Hobby, das Klavierspielen, und auch, um – sehr scharf – indisch zu kochen. Im Laufe des Gesprächs wird Pater Johns Lebensmotto immer deutlicher: Die Freude am Leben und am Glauben den Mitmenschen weitergeben – unter dem Letzenberg, in Indien oder irgendwo in der Welt.