Malsch. (seb) Es ergibt Sinn und die Anschaffung wird auch nicht mehr günstiger: In der jüngsten Sitzung beschloss Malschs Gemeinderat, ein mobiles Notstromaggregat mit Lichtmast für die Freiwillige Feuerwehr anzuschaffen. Es wird rund 70.000 Euro kosten.

Kommandant Michael Würth führte mehrere Argumente ins Feld. Das Aggregat sei zwar mobil und damit doppelt so teuer wie ein stationäres. Es sei damit aber auch vielfältig einsetzbar. Malschs Wehr könne damit ihr Profil schärfen im Zusammenspiel mit den Feuerwehren der Region. Malsch sei dann auf Licht und Energie spezialisiert. Nicht nur an Unfallstellen oder sonstigen Einsatzorten, auch vor Ort in Malsch könne das Aggregat im Katastrophenfall Strom erzeugen, wie im Feuerwehrhaus, was der primäre Zweck wäre, aber zum Beispiel auch für die Reblandhalle nebenan, falls die als Unterkunft gebraucht werden sollte, oder die Schule. Anderen Gemeinden könne man damit zudem Hilfe leisten und zu guter Letzt bei größeren Festen und anderen Veranstaltungen im Ort unterstützen.

Warum der Kauf jetzt Sinn ergibt, erläuterte Würth auch. Ab nächstem Jahr kosten diese Aggregate ihm zufolge um einiges mehr, weil eine strengere Abgasnorm erfüllt werden muss. Außerdem stellt das Land die Bezuschussung mobiler Stromerzeuger ein – wobei Malsch auch in diesem Fall keine Fördermittel erwarten kann. Ausführlich begründete Würth mit Blick auf Vielseitigkeit, Lichtleistung, Gewicht und Wartungsaufwand, warum das vorgeschlagene das wirtschaftlichste gegenüber andersartigen Angeboten ist.

Im Anschluss vergab der Rat einstimmig den Auftrag für einen Abriss: Wohnhaus und Scheune in der Letzenbergstraße 8 sind einsturzgefährdet und können nicht mehr erhalten werden. Der Aufwand wäre zu hoch, hieß es, die Sicherungsmaßnahmen allein, ohne Renovierung, beliefen sich auf über 130.000 Euro. Für etwas über 63.000 Euro sollen die Gebäude abgetragen werden.

Anschließend entschied man einhellig: ohne Betreuungsleistung keine Gebühren. Wegen der coronabedingten Zwangspause verzichtete das Kindernest für die Monate März bis Juni auf die Elternbeiträge, die Gemeinde erstattet nun die Summe in Höhe von rund 40.000 Euro.