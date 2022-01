Von Sebastian Lerche

Malsch. Erfreuliche 611.000 Euro im Plus sei das ordentliche Ergebnis des 2022er Haushaltsplans, hatten Malschs Bürgermeisterin Sibylle Würfel und Kämmerin Petra Wacker noch im Dezember angegeben. Nach einigen Änderungen seither etwa wegen neuen Terminen für Zuschusszahlungen liegt das Plus nun sogar bei gut 618.000 Euro, wie in der jüngsten Ratssitzung deutlich wurde, als der Haushaltsplan einstimmig verabschiedet wurde. Alle Beteiligten fassten sich coronabedingt kurz, die Fraktionen legten ihre Stellungnahmen schriftlich vor und gaben sie der RNZ mit.

Etwas über neun Millionen Euro betragen die Erträge im Ergebnishaushalt, knapp 8,4 Millionen die Aufwendungen, wie Wacker darlegte. Sie rekapitulierte kurz den Einkommens- (2,65 Millionen) und Umsatzsteueranteil (192.000), Gewerbesteuer (1,5 Millionen) und Schlüsselzuweisungen (1,18 Millionen). Dem gegenüber stehen ihr zufolge Personalkosten (1,44 Millionen), Sach- und Dienstleistungen (1,5 Millionen) sowie Umlagezahlungen (zwei Millionen).

Die Investitionstätigkeit in Höhe von 2,3 Millionen wird der Kämmerin zufolge teils aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit und teils durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln gestemmt. So sinken die frei verfügbaren Mittel um 1,36 auf 6,8 Millionen Euro. Die Rücklage wiederum lag Ende 2021 bei 3,8 Millionen Euro. Der Schuldenstand wird laut Wacker Ende 2022 voraussichtlich rund 541.000 Euro betragen.

Die wichtigsten Maßnahmen 2022 sind Petra Wacker nach die Anschaffung des neuen Löschfahrzeugs LF-10 (371.000 Euro insgesamt, Lieferung 2023 erwartet), des Gerätetransportwagens (130.000) und des Notstromaggregats (70.000) für die Feuerwehr, der Abschluss der derzeit laufenden Sanierung einer Brücke über den Kehrgraben (Gesamtkosten von 278.000) im Gewerbegebiet Rot-Malsch, Straßenerneuerungen, darunter die Alte Rathausgasse (380.000 Euro), und zwei Warnsirenen (40.000). Weitere Vorhaben betreffen die Digitalisierung insbesondere an der Schule (192.000 Euro) und den Umbau eines Regenüberlaufbeckens. Der Gebäudeerwerb durch die Gemeinde wird 2022 voraussichtlich bei 721.000 Euro liegen.

In ihrem Ausblick schilderte Petra Wacker, dass Malsch 2023 und 2024 voraussichtlich kein positives Haushaltsergebnis erwirtschaften könne, erst 2025 wieder. Allerdings könne man die Defizite eventuell aus den liquiden Mitteln beziehungsweise der Ergebnisrücklage decken. Da zudem nach aktuellem Stand auch nur wenige Investitionen geplant seien – überwiegend Straßensanierungen sowie Breitbandausbau – werde Malsch wohl keine Darlehen benötigen. Auf öffentliche Zuschüsse und Zuweisungen bleibe man aber angewiesen.

Sibylle Würfel zeigte sich zufrieden mit dem Zahlenwerk, gerade angesichts der "außergewöhnlichen Zeit", in der man sich befinde, schließlich sei das der zweite Haushaltsplan innerhalb der Pandemie. "Unser Ergebnishaushalt weist einen erfreulichen Überschuss auf, Rücklagen werden gebildet und es ist geplant, keine neuen Schulden aufzunehmen", fasste sie zusammen.

Mehr noch: "Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich weiter verringert: auf unter 200 Euro pro Einwohner. Zu Beginn meiner Amtszeit lag sie noch bei über 650 Euro pro Einwohner", so die Bürgermeisterin.

Malsch habe in den vergangenen Jahren durchaus einiges geleistet, sagte Würfel mit Blick auf Dorfplatz, Dorfscheuer, Schulhof, Feuerwehr-Ausrüstung und weitere Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Die Bürgermeisterin betonte: "Wir werden die zukünftigen Generationen nicht unseren Wohlstand von heute bezahlen lassen." Und: "Ein Sanierungsstau ist nicht erkennbar, wenngleich es natürlich immer offene Wunschlisten gibt." So setze der aktuelle Haushaltsplan "die richtigen Akzente". Würfel bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.