Malsch. (agdo) Langsam floss der goldene Honig aus der elektrischen Honigschleudermaschine durch ein Sieb in den Abfüllbehälter, von Sekunde zu Sekunde wurde er voller. "Insgesamt haben wir dieses Jahr etwa 150 Kilo Honig gewonnen", berichtete Hobby-Imker Alexander Funkert von den Malscher Vogelfreunden, die seit einigen Jahren auch Bienen züchten.

Die Honiggewinnung gehört zum Programm des im Frühjahr eröffneten Lehrbienenstands, der vom Wieslocher Bezirksimkerverein betrieben wird und in Malsch seinen Standort hat. Es sei hier verraten: Die Honiggewinnung war eine klebrige Sache, die allen Spaß machte. Honig ist glücklicherweise wasserlöslich und man bekommt ihn schnell wieder weg.

Bis zu drei Mal im Jahr gewinnen die Malscher Hobby-Imker Honig, "aus einer Wabe kann man zwischen zwei und zweieinhalb Liter herausholen", erklärte Alexander Funkert. Der Lehrbienenstand hat sieben Völker mit jeweils zwischen 30.000 und 40.000 Bienen. Im Sommer, als die RNZ beim Honigschleudern zu Besuch war, entstanden gerade aus 14 Waben rund 35 Liter Honig. Im Winter könne ein Volk auf etwa 5000 Bienen schrumpfen, so Funkert.

Vor dem Schleudern müssen die Wachsdeckel der Waben entfernt werden.

Die Imker hatten zuvor, in spezielle Schutzanzüge gekleidet, am Lehrbienenstand die Waben aus den Bienenstöcken geholt und zu Alexander Funkert und seiner Schleudermaschine gebracht. Weil die Bienen natürlich noch selbst Nahrung brauchen, werden nie alle Waben aus den jeweiligen Stöcken geholt. Mit einem Schmunzeln wurde der Grund für die Schutzanzüge erläutert: Ein wenig werden die fleißigen Insekten sauer, wenn man ihnen einen Teil ihrer Nahrung, also die Waben, wegnimmt, verständlich, denn auch Menschen können recht sauer werden, wenn man ihnen das Essen vor der Nase wegzieht. Besonders, wenn man Hunger hat ...

Bevor die Waben in die Maschine eingesetzt wurden, wurden sie zunächst mit einer sogenannten "Entdeckelungsgabel" vom Wachs befreit, denn die fleißigen Bienen verschließen die einzelnen sechseckigen Zellen mit Wachs, sodass der flüssige Honig nicht auslaufen kann. Das abgetrennte Wachs landete in einer eigenen Wanne. "Aus dem Wachs lassen sich Naturkosmetik oder Kerzen herstellen", erzählte Alexander Funkert. Man könne das Wachs sogar essen.

Das Entdeckeln nahm nicht wenig Zeit in Anspruch, denn die Hobby-Imker mussten die Gabel vorsichtig einsetzen, um die Zellen nicht zu beschädigen. Stück für Stück arbeitete man sich durch und nach und nach kam der golden schimmernde Honig zum Vorschein. Die vom Wachs befreiten Waben setzten die Hobbyimker dann in die elektrische Honigschleudermaschine, schlossen den Deckel und ließen die Maschine zunächst langsam, dann allmählich etwas schneller rotieren.

Dann kann der Honig heraus- und durch ein Sieb in den Auffangbehälter fließen.



Das Schleudern müsse man sich etwa so wie bei einer Waschmaschine vorstellen, so Alexander Funkert. Durch die rotierenden Bewegungen wurde der Honig aus den Waben geschleudert und floss durch ein Sieb in den auf dem Boden stehenden Behälter. "Das Sieb filtert einzelne kleine Wachsstücken heraus", erläuterte der Hobby-Imker.

Das Honigschleudern dauerte nicht lange, der größte Teil war in zehn bis 15 Minuten aus den Waben heraus, es verging allerdings noch eine Weile, bis der restliche Honig auslief. "Wir lassen den Honig etwa eine Woche im Eimer stehen, bis er cremig aussieht", erzählte Alexander Funkert. Dann befreien die Imker den goldenen Zauber von eventuellen Restwachsstückchen, die an die Oberfläche gekommen sind. Der naturbelassene Honig wird dann in Gläser abgefüllt und an Vereine oder Freunde verteilt.

"Es kommen keine Zusatzstoffe in den Honig, er ist komplett naturbelassen", betonte Alexander Funkert. Wer probiert, merkt auch sofort den Unterschied: Der Honig schmeckt cremig und ist vollmundiger.