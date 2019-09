Malsch. (oé) Die berühmten Mainzer Hofsänger standen quasi Pate, als die Malscher Letzenbergstare vor 60 Jahren aus der Taufe gehoben wurden. Gründer Herbert Emmerich hatte die Mainzer Gesangsgruppe im Fernsehen gesehen, 1959 dann einige Sänger des Frohsinns Malsch um sich geschart und nach dem großen Vorbild eine eigene Gesangsgruppe formiert, welche die alljährliche Prunksitzung der Karnevals-Gesellschaft Blau-Rot Malsch bereichern sollte. "Es war eine lose Gruppe", erzählt Gerold Emmerich, der Sohn des Gründers und heutige Chorleiter. Vor der Fastnacht hat man sich getroffen, in lustiger Runde ein Lied einstudiert und es dann zur Prunksitzung präsentiert, die damals noch im altehrwürdigen Saal der "Rose" in Malsch stattfand, erzählen er und sein Bruder Manfred Emmerich, die beide das Erbe des Vaters bis heute fortführen: Manfred (bekannt als Keyboarder der legendären "Chains") als Pianist und Arrangeur, Gerold als Dirigent und musikalischer Leiter.

Gerold Emmerich war 18 Jahre alt und als Sänger bereits ein Jahr bei den Letzenbergstaren, als der Vater 1966 früh und unerwartet verstarb. Zunächst füllte der Lehrer Ulrich Fuchs die große Lücke, die Herbert Emmerich hinterlassen hatte. Schon zwei Jahre später trat jedoch Gerold Emmerich in die Fußstapfen des Vaters. "Ich bin damals ins kalte Wasser geschmissen worden", erzählt der Musiker, der vergangenes Jahr sein 50-jähriges Dirigentenjubiläum feiern konnte - immer an der Spitze der Letzenbergstare.

Die Letzenbergstare aus Malsch sind auf allen Bühnen zu Hause: Jetzt feiert die Gesangsgruppe 60-jähriges Bestehen. Fotos: privat/Pfeifer

Mit dem neuen Dirigenten probierte die Gesangsformation auch Neues aus. Man fing an, musikalisch das Malscher Ortsgeschehen zu glossieren und auch von den Dorforiginalen (die es damals noch gab) zu singen. Natürlich mit selbst geschriebenen Texten, für die bis heute ein choreigenes Team zuständig ist. Das alles kam bestens an und wurde ein Höhepunkt des Malscher Karnevals. "Die Leute haben darauf gewartet", erinnert sich Gerold Emmerich.

Bald steuerten die Letzenbergstare einen zweiten Auftritt für die Malscher Prunksitzungen bei - immer unter einem bestimmten Motto (von "Stare in der Südsee" bis zu "Stare im Weltall" reichte die Bandbreite) und immer in den dazu passenden Kostümen. Aber nicht nur wegen ihrer Farbenpracht wurden diese Show-Auftritte der Renner (und sind es bis heute), sondern auch wegen der außergewöhnlichen Gesangskunst der Letzenbergstare, die deswegen bald auch von anderen Karnevalsgesellschaften gebucht wurden. "Wir haben immer Wert auf qualitätsvollen, mehrstimmigen Gesang gelegt", betont Gerold Emmerich. "Unser musikalischer Anspruch ist hoch."

Das beweisen die Letzenbergstare seit rund 20 Jahren auch außerhalb des karnevalistischen Rahmens. Mit ihren im Zwei-Jahres-Turnus veranstalteten Konzerten haben sie sich abseits des Karnevals "ein zweites Standbein" geschaffen. Die Veranstaltungsorte reichen dabei vom Open-Air-Konzert auf dem Letztenberg bis zu Kleinkunstbühne der "Kultur im Bürgerhaus"-Reihe in Mühlhausen. Und genauso breit gefächert ist auch das Repertoire. Es reicht vom Weinlied bis zur klassischen Chormusik, vom Spiritual bis zu zeitgenössischem Pop, vom weltlichen bis zum kirchlichen Programm. Man hat Live-Auftritte für das Radio absolviert, eine (inzwischen vergriffene) LP eingespielt und eine CD mit deutschen Weinliedern besungen, die allein für den englischen Markt bestimmt war und kurioserweise den Titel "Bierfest" trug, wie Gerold Emmerich schmunzelnd erzählt. Die Verbindung nach Großbritannien hatte Toningenieur Peter Silver geknüpft, der mit seiner aus Malsch stammenden Frau in der Letzenberggemeinde lebt.

Gerold Emmerich, Berthold Kuhn und Manfred Emmerich von den Letzenbergstaren. Foto: Kloé

Ein "absolutes Highlight" in der 60-jährigen Geschichte der Letzenbergstare war auch die 14-tägige Konzertreise, die das Ensemble 1978 in die USA, genauer in den Bundesstaat Nebraska, unternahm. Ein seinerzeit in Malsch lebender Sprach-Professor, der amerikanische Soldaten in Deutsch unterrichtete und dessen Frau aus Nebraska stammte, hatte die Konzertreise vermittelt, nachdem er die "Stare" im Karneval erlebt hatte. Im Vorfeld hatte man das Programm in amerikanischen Kasernen in Kaiserslautern, Schwetzingen und Garmisch-Partenkirchen getestet, die Resonanz in den USA übertraf dann aber alle Erwartungen - vor allem bei den vielen Deutschstämmigen in Nebraska. "Die Leute haben Tränen vergossen", erinnert sich Gerold Emmerich.

Aber es müssen nicht immer nur die großen Konzerte sein. Auch zu Hochzeiten, Jubiläen, Betriebsfeiern und bunten Abenden kann man die Letzenbergstare buchen, erzählt deren Vorsitzender Berthold Kuhn (seit 16 Jahren bildet die Gesangsgruppe einen eigenen Verein). Zehn bis fünfzehn Auftritte kommen so in einem guten Jahr zusammen.

Etwas ganz Besonderes haben sich die Letzenbergstare für ihr Jubiläumsjahr vorgenommen. Auf Sonntag, 27. Oktober, laden sie zum Jubiläumskonzert in Malschs Pfarrkirche St. Juliana ein. Chorleiter Gerold Emmerich möchte noch nicht zu viel verraten, so viel aber schon: Das Publikum darf sich auf ein "interessantes, vielfältiges und auserlesenes Programm" freuen, Klassisches wird ebenso zu hören sein wie Modernes.

Die Proben dafür laufen bereits ein ganzes Jahr. Wie auch hier so proben die Letzenbergstare immer projektbezogen, zwei oder drei Monate vor einem Konzert oder der Prunksitzung geht es dann intensiv zur Sache. Außerdem trifft man sich alle zwei Jahre zu einem Probenwochenende in St. Martin in der Pfalz. Nicht nur, um Musik einzustudieren, sondern auch, um die Geselligkeit zu pflegen und auch mal etwas Neues auszuprobieren, wie der Chorleiter erzählt. Der weiß um die Qualität seiner Truppe. Mit ihr mache es "richtig Spaß, auch schwere Literatur zu singen, Literatur, die andere Männerchöre nicht im Repertoire haben", sagt er. Der Zusammenhalt stimmt ohnehin. Vielleicht auch deshalb, weil in der "Ur-Malscher Gruppe" alle 15 Aktiven aus Malsch kommen. "Da legen wir wert drauf", betont Gerold Emmerich. Sein Bruder Manfred pflichtet ihm bei. Die Letzenbergstare, so sagt er auf gut "Mälscherisch", sind einfach "en klore Haufe".