Von Sophia Stoye

Malsch. Der Beschluss für einen 24-Stunden-Supermarkt fiel, dafür zogen sich Sparkasse und Apotheke aus der Gemeinde zurück. Für Malsch ging trotz Coronakrise mit 2021 ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Was waren die Highlights? Was erwartet die Bürgerinnen und Bürger 2022? Das erklärt Bürgermeisterin Sibylle Würfel beim Rundgang mit der RNZ.

Frau Würfel, schon seit zwei Jahren ist die Coronakrise Thema. Was hat trotz der Pandemie 2021 gut geklappt?

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich wieder stabilisiert. Wir haben innerhalb dieser Pandemie gelernt, ein Stück weit damit umzugehen. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, aber wir sind nicht mehr so erschrocken wie am Anfang. Positiv nehme ich aus der Pandemie mit, welche kreativen Ideen entwickelt wurden: Man sieht die Dinge aus einem anderen Blickwinkel, das hat mich fasziniert.

Was zum Beispiel?

Der noch nicht einmal eröffnete Dorfplatz wurde vom Musik- und Gesangverein gut genutzt, der TSV hat Dorfrallyes organisiert: Einiges, was die Pandemie hervorgebracht hat, darf gerne auch bleiben.

Was haben Sie da im Sinn?

Dass Verbandsversammlungen nicht irgendwo im Rhein-Neckar-Kreis sind, sondern zu Hause digital. Und wenn man dann ganz großes Glück hat, bringt der Mann noch etwas zu essen vorbei. Ich brauche Präsenzveranstaltungen, aber ich genieße es auch, nicht durch die Gegend fahren zu müssen.

Was musste 2021 liegen bleiben?

Es ist zwischenmenschlich vieles auf der Strecke geblieben: Zum Beispiel die Seniorenarbeit, da kam gar nichts mehr zustande. Eben das, was den Bürgermeisterberuf eigentlich ausmacht.

Im Herbst hat der Abschlussworkshop des Fußverkehrschecks stattgefunden. Haben sich Ihre Wünsche erfüllt?

So weit sind wir leider noch nicht. Das liegt jetzt erst einmal alles beim Innenministerium. Dann gibt es einen Abschlussbericht im Gemeinderat, der eine Priorisierungsliste erstellt. Damit können wir dann Klinken putzen gehen.

Ein Jahr Postillion statt Kindernest: Im Gemeinderat freuten sich nicht alle über die Entwicklung. Wie stehen Sie dazu?

Wir sind von einem Elternverein in eine fast kommunale Einrichtung übergegangen. Man musste Abläufe verändern, damit es hinterher passt. Hätte es vorher schon gepasst, hätte man ja nichts ändern müssen. Dass in diesem Veränderungsprozess nicht immer alles rund läuft, war jedem im Vorhinein klar. Aber wir haben das Ziel gut erreicht: Alle Kinder werden betreut und finanziell ist die Einrichtung auf sichere Beine gestellt. Und die vielen Menschen, die sich dort mit all der Verantwortlichkeit engagierten, können jetzt aufatmen.

Was kamen denn so für Kritikpunkte?

Beim Kindernest konnte man flexibler zwischen den Betreuungszeiten wählen. Das Personal musste quasi immer komplett vorgehalten werden. Das musste man auflösen, weil das finanziell überhaupt nicht darstellbar war. Aber immer, wenn einem etwas genommen wird, ist man traurig. Nur manche nehmen es hin und manche werden eben laut. Aber die Eltern haben ja auch die Wahl zwischen unseren beiden Einrichtungen in Malsch.

Seit April 2021 hat Malsch keine Sparkasse mehr – weder eine Filiale noch einen Geldautomat. Wie sind die Malscher seitdem über die Runden gekommen?

Da ist eine rechte Ruhe eingekehrt. Die Mitmenschen, die sowieso schon Online-Banking haben oder beim Einkaufen ihr Bargeld abheben, kommen gut damit zurecht. Von den anderen hört man nichts. Jeden Freitagnachmittag kommt der "Rolfi" – die rollende Filiale – nach Malsch. Ich vermute, dass die Menschen, die sonst zur Filiale gegangen sind, sich das jetzt einrichten. Oder sie sind sowieso unterwegs und gehen ins Haupthaus. Wir haben ja auch noch die Volksbank. Man kann ein Konto dort eröffnen und sein Bargeld dann immer noch im Ort abholen.

Also fanden Sie es im Nachhinein gar nicht so schlimm, dass die Sparkassenfiliale geschlossen hat?

Das ist nicht schön, wenn etwas wegbricht. Aber das liegt überhaupt nicht in meiner Verantwortung, wenn sie ihr Geschäftsfeld hier abbrechen. Ich glaube, die Menschen haben sich arrangiert, weil es in Malsch noch eine Möglichkeit gibt. Was natürlich auch nicht schön ist, ist jetzt der Leerstand im Ort. Den will keiner haben.

Kurz nach der Sparkasse verschwand auch die Apotheke aus Malsch. Ist inzwischen eine Nachfolge in Sicht?

Es gibt einen Investor und einen Apotheker, der seine Filiale hier eröffnen würde. Aber wir haben kein geeignetes Gebäude, wo wir eine Apotheke unterbringen könnten. Da müssen hohe Auflagen erfüllt werden und die sind oft nicht gegeben.

Was ist mit dem Gebäude der ehemaligen Apotheke?

Das ist ein Privathaus. Mein letzter Stand war, dass die Eigentümer doch gern vermietet hätten, aber der Zug ist abgefahren. Man hätte eine bestehende Apotheke übergeben können, ohne weitere große Auflagen erfüllen zu müssen. Aber wenn man neu startet, müssen diese Rahmenbedingungen erfüllt werden – und die Investitionen will derzeit keiner dort tragen.

Ohne Sparkasse, ohne Apotheke – wie wollen Sie 2022 Malsch für neue Einwohnerinnen und Einwohner attraktiver machen?

Kann ich das überhaupt? Es werden selten private Bauplätze angeboten – ein Baugebiet gibt es nicht. Das ist ein wunder Punkt. Den Bürgerinnen und Bürgern ist bewusst, dass hier ein großer Wohnraummangel besteht.

Und innerörtliche Möglichkeiten?

Wir versuchen momentan, Anpassungen an den Bauplänen vorzunehmen, die es Käufern so gut es geht ermöglichen, nach den eigenen Wünschen auszubauen. Das ist ein längerer Prozess.

Zumindest für den Martinsumzug kamen viele von außerhalb nach Malsch. Er war einer der einzigen in der Region …

Die Engagierten vom Verkehrs- und Heimatverein haben sich ein Hygienekonzept überlegt, dessen Umsetzung ein riesiger Aufwand war. Aber es ist uns gelungen: Wir konnten die 3-G-Regelung komplett durchziehen. Da hat keiner gemeckert. Die hundert Brezeln, die wir zusätzlich bestellt hatten, waren auch weg.

Hat sich der Umzug auf die Coronazahlen in Malsch ausgewirkt?

Nein, gar nicht. Ich habe darauf ein großes Augenmerk gerichtet und kann sagen: Das Hygienekonzept hat funktioniert. Aber man darf nicht unterschätzen, wie viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer dafür gebraucht wurden.

Es wird kaum bemerkbar sein und doch 2022 für Malsch viel verändern: der technische Umbau des Rückhaltebeckens. Foto: Helmut Pfeifer.

Was stehen 2022 für große Projekte in Malsch an?

Zum einen das Rückhaltebecken und die Kläranlage: Wir sind mit unserem Abwasser an die Kläranlage in Kronau angeschlossen. Bevor das Wasser dort ankommt, gibt es Rückhaltebecken, die den zulässigen Zufluss regeln. Da werden wir unter anderem die technischen Voraussetzungen umbauen, dass Grobstoffe wie Toilettenpapier nicht in das Gewässer gehen und besser zurückgehalten werden. Gleichzeitig haben wir es geschafft, dass das Rückhaltebecken bei uns nicht erweitert wird – das hätte die Gemeinde viel Geld gekostet. Stattdessen bauen wir in der Kläranlage ein Becken, das uns einen höheren Abfluss gewährleistet. Da wird dieses Jahr die Planung stattfinden, die viel Raum einnehmen wird. Das ist ein Riesenwurf, auch wenn man es nicht groß merken wird. Dass uns das gelungen ist, ist auch für mich ein persönliches Highlight. Außerdem wird die Alte Rathausgasse von Grund auf saniert und verschönert. Die Ausschreibung wird gerade vorbereitet.

Auch die Feuerwehr wird dieses Jahr eine Rolle spielen ...

Wir werden den Feuerwehrbedarfsplan weiter umsetzen: Wir haben uns mit dem Feuerwehrteam ein zukunftsfähiges Konzept ausgedacht, zum Beispiel, was den Fuhrpark angeht. Das kostet jetzt erstmal richtig viel Geld, damit es in Zukunft weniger kosten wird. Das alles entlastet die Feuerwehr, weil sie mit Systemen arbeiten, die weniger Manpower bedürfen.

Was passiert konkret?

Unsere neuen Fahrzeuge werden zukünftig mit neuen Modulen bestückt: Wenn die Feuerwehr zum Beispiel zu einer Straßenverunreinigung gerufen wird, braucht sie ganz andere Gerätschaften, als wenn sie zu einem Hausbrand gerufen wird. Es werden also keine zwei großen Fahrzeuge mehr sein, sondern ein kleineres, das dem größeren mithilfe der Module zuarbeitet.

Auch bei der Malscher Feuerwehr wird sich in diesem Jahr einiges ändern. Dafür wird die Gemeinde viel Geld in die Hand nehmen, wie Bürgermeisterin Sibylle Würfel (r.) erklärt. Foto: Helmut Pfeifer.

Wie viel Geld wird das kosten?

Über 500.000 Euro.

Der Gemeinderat hat die Weichen für den 24-Stunden-Supermarkt "Teo" gestellt. Für die Entscheidung gab es viel Kritik. Wie stehen Sie dazu?

Ich bin ein großer Fan der Entwicklung des ländlichen Raums. Ich stehe hinter "Teo", mich hat das Konzept überzeugt. Klar, es ist eine Veränderung und Veränderungen schüren erstmal Befürchtungen. Ich hoffe, dass sie sich nicht bewahrheiten werden.

Was für Befürchtungen?

Dass jetzt plötzlich alle schließen müssen, weil es einen Teo gibt. Dass der Einzelhandel große Umsatzeinbußen hat, weil noch jemand dazugekommen ist. Manchen macht der Fortschritt einfach Angst. Das muss man akzeptieren, aber man muss die Leute auch mitnehmen. Und ich glaube, das ist uns gelungen.

Wann können die Malscherinnen und Malscher mit dem 24-Stunden-Supermarkt rechnen?

Ich hoffe, dass wir das im Frühjahr/Sommer umsetzen können. Das Genehmigungsverfahren läuft. Spannend wird, wie Baden-Württemberg den Teo bewerten wird. Wenn das als Geschäft und nicht als Automat gilt, wird es ganz normale Öffnungszeiten geben.

Im Herbst 2022 wird in Malsch der oder die Rathauschef/in neu gewählt. Werden Sie erneut kandidieren?

Diese Frage werde ich zur gegebenen Zeit beantworten. Für den Einstieg in den Wahlkampf ist es noch zu früh.

Was hat Sie 2021 am meisten geärgert?

Immer noch das Virus, das einfach in alle Bereiche reinspielt und einen in manchem dermaßen ausbremst.

Was war Ihr persönliches Highlight?

Den einen Moment gab es nicht. Ich bin sehr dankbar für all die Dinge, die wir trotz des Virus am Laufen halten und auf den Weg bringen konnten. Ich hoffe, dass uns das 2022 auch weiterhin gelingt.