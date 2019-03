Malsch. (oé) Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll das Gewerbegebiet Malsch mit schnellem Internet versorgt werden. Dies teilte Thomas Heusel, Operativer Leiter des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar, mit, als er jetzt im Gemeinderat zu Gast war und über den aktuellen Stand des Fibernet-Ausbaus im Rhein-Neckar-Kreis berichtete. Beim Ausbau des schnellen Internets in den Kommunen haben die Gewerbegebiete Priorität. Malsch ist Heusel zufolge eines von 14 Gewerbegebieten kreisweit, für die derzeit die Markterkundung läuft.

Darin wird zunächst das Interesse privater Dienstleister am Ausbau abgefragt. Erst wenn sie kein Interesse zeigen, tritt der Zweckverband als "öffentliche Hand" in Aktion. Die Frist dauert noch bis 1. April. Danach würde gegebenenfalls der Zweckverband die Leistungen ausschreiben, die Baumaßnahme könnte sodann im Sommer und Herbst durchgeführt werden und voraussichtlich bis Ende 2019 abgeschlossen sein.

Heusel zufolge könnten im Gewerbegebiet Malsch 40 bis 50 potenzielle Anschlussnehmer versorgt werden. Gemeinsam mit der Gemeinde will der Zweckverband das Interesse der potenziellen Kunden abfragen. Die Baukosten für den Anschluss des Malscher Gewerbegebiets schätzte Heusel auf circa 300.000 Euro. Dank neuer Förderrichtlinien und einer Co-Finanzierung von Bund und Land können dem Zweckverbands-Chef zufolge nun sogar 90 Prozent der zuschussfähigen Kosten über Fördermittel abgedeckt werden (bisher lag der Förderhöchstsatz bei 70 Prozent der förderfähigen Aufwendungen). Kommune und Zweckverband würden dann die restlichen rund zehn Prozent gemeinsam finanzieren

"Brandneu" ist laut Heusel, dass künftig auch die Hausanschlüsse selber vom Bund gefördert werden können. Die Förderung gehe nun "bis in den Keller rein." Das war bislang nicht der Fall. Da galt der Grundsatz, dass die öffentliche Hand bis zur Grundstücksgrenze zahlt, danach war der Private allein zuständig. In der Regel kostet ein Hausanschluss rund 800 Euro, teilte Heusel mit. Dabei stehe es der Gemeinde frei, einen Teil dieser Kosten zu übernehmen. Dieser Spielraum werde nun durch die Bundesförderung noch größer, so Heusel. Er machte auch darauf aufmerksam, dass der Zweckverband nur die Dinge baue und verlege, die "keinen Strom brauchen". "Was Strom braucht, ist Sache des Netzbetreibers."

Wie der Leiter des Zweckverbands weiter mitteilte, liegt der Ausbau der Backbone-Infrastruktur im Kreisgebiet inzwischen "in den letzten Zügen". Malsch wird von Osten her über eine Backbone-Leitung erschlossen, die von Rettigheim her kommt und weiter in Richtung Malschenberg führt. Im Westen führt eine Backbone-Leitung an der Bundesstraße B3 entlang zum Gewerbegebiet. Eine Verbindung zwischen beiden Leitungen solle mittelfristig geschaffen werden, sei aber "momentan nicht akut".

Bevorzugt an die Backbone-Infrastruktur angeschlossen werden dem Zweckverbands-Chef zufolge auch die kreiseigenen Liegenschaften wie Krankenhäuser und Schulen, dies gerade auch unter dem Aspekt einer "besseren Refinanzierung", weil der Kreis so Kosten gegenüber externen Netzbetreibern spart.

Womit der Zweckverband aktuell zu kämpfen hat, sind "fehlende Kapazitäten". Ingenieurbüros und Baufirmen seien ausgelastet, mit deutlichen Kostensteigerungen müsse gerechnet werden, so Heusel. Auch das "Rosinenpicken" privater Marktbegleiter mache dem Zweckverband, der sich als "Treuhänder und verlängerter Arm der Kommunen" versteht, "das Leben ein bisschen schwer" und beeinträchtige die kommunale Refinanzierung.