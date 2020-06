Die Bauarbeiten am Dorfplatz in Malsch sind schon weit fortgeschritten. Vor den Häusern im Hintergrund wird eine Baumreihe entstehen. Foto: Helmut Pfeifer

Malsch. (tt) Eine Baumreihe mit vier Kugel-Ahornen und entsprechenden Sitzbänken darunter, die den neuen Dorfplatz in Malsch schmücken sollen, sorgen bei den direkten Anwohnern für Verärgerung. Sie sind sowohl von den Bäumen als auch von den Bänken überrascht, die teilweise direkt unter ihren Balkonen und Fenstern gepflanzt und aufgestellt werden sollen. Nachdem ein Antrag von CDU und FDP in der letzten Sitzung, auf einen Baum samt Sitzbank zu verzichten, keine Mehrheit fand, will die Anwohnerinitiative nun noch einmal zum Ausdruck bringen, dass man sich von der Gemeinde schlecht über die Planungen informiert fühlt.

"Wir waren vollkommen überrascht, dass schon alles beschlossen ist", sagt Petra Breiner, eine der Anwohnervertreterinnen. Es stimme nicht, dass die Gemeinde die Anwohner zu den Sitzungen, Bürgerversammlungen und Bürgerbeteiligungsveranstaltungen persönlich eingeladen habe, so Breiner. Dieser Anschein sei in einem Artikel in der RNZ erweckt worden. "Als die Planung am 24. Juli 2018 verabschiedet wurde, hatten wir keine Chance, uns zu wehren", sagt Helga Kernberger. Keiner der Anwohner sei befragt oder mit den Planungen konfrontiert worden.

"Warum stellt man die Bänke direkt unter die Fenster und Balkone der Anwohner? Warum nicht mitten auf den Platz?", fragt sich Kernberger, die direkt betroffen ist. Statt der Bäume und den Sitzgelegenheiten hätte sie sich zum Beispiel Blumenkübel gewünscht. Denn sie sorgt sich, dass sie durch die Baumkrone Vögel und Ungeziefer auf ihrem Balkon habe und durch Jugendliche in ihrer Ruhe gestört werde.

"Grundsätzlich ist gegen die Planungen nichts einzuwenden", betont Kernberger. Der Platz soll künftig für Feste und Veranstaltungen genutzt werden. "Da wird uns schon mehr zugemutet. Das akzeptieren wir auch, aber wir hätten dann ein Entgegenkommen erwartet", so Breiner. Ein weiteres Problem sehen die Frauen in den wegfallenden Parkplätzen: "Rund um den Platz gibt es nur schmale Gassen, in denen die Anwohner nicht parken können. Es wäre deshalb wichtig, auf dem Platz Parkmöglichkeiten zu haben", sagt Tanja Ungerer.

Durch die Neugestaltung der Platzfläche erfahre das direkte Umfeld der Anwohner eine Aufwertung, sodass keine Nachteile zu befürchten seien, erklärt Bürgermeisterin Sibylle Würfel. Sie kann die Vorwürfe, die Anwohner seien nicht ausreichend informiert worden, nicht nachvollziehen: "Wir haben alle Einwohner zur Auftaktveranstaltung am 24. Oktober 2016 eingeladen und damit den Bürgerbeteiligungsprozess gestartet." Dort sei auch der weitere Ablauf vorgestellt worden. "Aus dem ganzen Ort haben wir damals viele Rückmeldungen mit Gestaltungsvorschlägen bekommen", erinnert sich Würfel. Am 21. Februar 2017 seien die Vorschläge schließlich im Gemeinderat vorgestellt und ein Grobkonzept erarbeitet worden.

"Am 22. März 2018 haben wir bei einer Einwohnerversammlung die Planungen einer breiten Öffentlichkeit umfassend vorgestellt", so Würfel. Und am 24. Juli 2018 habe der Gemeinderat das Konzept einstimmig verabschiedet und die Arbeiten ausgeschrieben. "Bis zu dem Zeitpunkt, als wir am 19. November die Ausschreibung aufheben mussten, weil das Angebot 30 Prozent über der Kostenschätzung lag, hat sich kein einziger Bürger gemeldet und geäußert, dass er nicht zufrieden ist", so Würfel. Erst nach der erneuten Auftragsvergabe am 18. Februar seien die Anwohner auf sie zugekommen. "Ich wüsste nicht, was wir in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit noch machen sollten", sagt Würfel.