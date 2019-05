Die Malscher Chorspatzen verwandelten sich in ihrem neusten Kindermusical "Schwein gehabt, da rocken ja die Hühner" mit bunten Kostümen in die Tiere eines Bauernhofs. Am Ende der Aufführung gab es reichlich Applaus. Foto: Pfeifer

Malsch. (mbi) Die Malscher Chorspatzen führten unter der Leitung von Gerold Emmerich am Muttertag das Kindermusical "Schwein gehabt, da rocken ja die Hühner" von Gerhard A. Meyer und Gerhard Weiler auf. Die als Bauernhoftiere bunt kostümierten Sängerinnen und Sänger im Alter von sieben bis zwölf Jahren stellten sich zunächst einmal vor: Da gab es Hunde, Hühner, Gänse, Küken, ein Schaf, eine Kuh, Mäuse, Ochsen, eine Katze, Würmer, zwei Schweine in der Titelrolle und ein paar Bauernkinder. Offensichtlich schienen alle mehr oder weniger mit dem Zusammenleben auf dem Bauernhof klar zu kommen. Beim gemeinsamen Ballspielen machten alle gerne mit.

Alle, bis auf das Schwein: "Ich bin ’ne Augenweide, Miss Piggy Superstar." Nicht nur durch ihre Arroganz, sondern auch durch ihr aufdringliches Parfüm fiel die "Supersau" den anderen Tieren unangenehm auf. "Das riecht ja wirklich widerlich! Warum kannst du nicht sein wie wir?", sangen die anderen Tiere. Doch das Schwein war davon überzeugt, dass der Bauer es besonders lieb hätte. Würde er es sonst ständig mit Chips und Pralinen verwöhnen?

"Nur ein fettes Schwein bringt was ein", sang der Bauer und freute sich, darauf, bald ein gutes Geschäft zu machen. Das Schwein fraß sich inzwischen rund und fett. Bis es eines Tages völlig überfressen umfiel. "Pass auf, du Supersau! Der Bauer will dir an den Kragen und dich zum Metzger tragen!", warnten die anderen Tiere. Sie rieten zu einer Diät. Die Katze ging mit gutem Beispiel voran und berichtete von jahrelanger Enthaltsamkeit beim Verzehr von Mäusen.

Erst eingebildet, dann in großer Not: Schwein Piggy spielt die Hauptrolle im Musical der Chorspatzen. Foto: Pfeifer

Schließlich tauchte der Metzger auf, um das Schwein abzuholen. "Da lacht der Schlachter!" Piggy suchte bei den anderen Tieren Unterschlupf, passte aber erst einmal nicht durch die Stalltür. Die Tiere wollten ihr helfen: "Piggy, mach dich ganz dünn, dann kriegen wir das hin!" Obwohl Piggy vorher so eingebildet war, halfen sie ihr in der größten Not. Da das Schwein verschwunden war, musste der Bauer das Geld an den Schlachter zurückzahlen. Stattdessen fand er ein neues Geschäftsfeld: Er bietet jetzt "Ferien auf dem Bauernhof" an. "Da hast du noch mal Schwein gehabt", sang der ganze Chor zum Abschluss des witzigen Stücks.

Musikalisch konnte man die Kinder zu Tango, Swing und Calypso, Rap und Rock‘n’Roll singen hören und tanzen sehen. Chor, Solisten und Band zeigten eine glänzende Leistung. Die Band mit Keyboard, E-Piano, E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug unterstützte die Kinder mit dem richtigen Drive. Offensichtlich hatten alle Protagonisten viel Spaß. Und so wurde das Ganze zu einem runden Erlebnis.

Die Rektorin der Grundschule Malsch, Dorothea Kuhn-Bender, stellte am Ende noch einmal alle kleinen Künstler vor und bedankte sich beim musikalischen Leiter und Regisseur Gerold Emmerich und seiner Band. Natürlich ging auch ein Dank an die Mitarbeiter der Technik, die Bühnenbildner, Kostümschneider und alle anderen Beteiligten. Großes Lob erhielten die Darsteller, die mit viel Fleiß und Disziplin bei der Sache waren. So gingen die großen und kleinen Akteure nach reichlich Applaus und einer Zugabe zufrieden nach Hause.