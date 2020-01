„Sinus“ standen beim Konzert des Loch Ness nach längerer Pause wieder gemeinsam auf der Bühne und ließen es ordentlich krachen. Foto: The Fabulous Pixxelpunxx

Wiesloch. (kna) Das traditionelle Weihnachtskonzert des Loch Ness fand dieses Jahr im Schützenhaus statt. Punkrock hieß die Devise – mit "Commerzpunk", "Megaton" und "Sinus" waren gleich drei regionale Vorzeigebands der Szene zu hören. "Commerzpunk" überzeugten mit klassischem Deutschpunk, der gekonnt nach vorne gespielt wurde und zeitweise an die Toten Hosen erinnerte. Die eingetrudelte Masse quittierte den Auftritt mit lachenden Gesichtern und Pogotanz. Die Texte zeigten die genretypisch zu erwartende Vielfalt. Humorvolles wechselte sich ab mit sozialkritischen Inhalten, bei denen der Gesellschaft der Spiegel vorgehalten wurde. Zwischendurch gaben die Musiker mehrfach selbstironische Kommentare bezüglich ihres Bandnamens. In den vier Jahren ihres Bestehens hat sich die Band hörbar weiterentwickelt und zu einer amtlichen Punkband gemausert.

"Megaton" zeigten sich als kompakte Einheit. Durch das präzise, druckvolle Zusammenspiel wirkte die Musik wie ein unaufhaltbarer Motor. Rhythmische Dynamik und klare Melodiebögen ergänzten sich mit dem sauberen, deutschsprachigen Gesang zu einem besonderen musikalischen Gesamtbild. Der knallharte Deutschrock mit deutlich erkennbaren Punkanleihen stand im Raum wie eine Wand. "Megaton" verstanden es, das Publikum regelrecht "wegzuföhnen". Überrollt von der Druckwelle der Band, bewegte sich das Gemüt der Zuhörer zwischen Freude und Erstaunen.

Für den Abschluss war die Gruppe "Sinus" zuständig. Diese Band, die sich im Jahr 2015 aufgelöst hatte, ist quasi das Mutterschiff, aus dem "Commerzpunk" und "Megaton" hervorgingen. Für das Loch-Ness-Weihnachtskonzert stellten sich die selbst ernannten Provinzpunkrocker noch einmal gemeinsam auf die Bühne und spielten einen fulminanten Gig. Es wurden Songs aus allen Schaffensperioden der Punkrock-Institution, die sich neun Jahre lang auf den Bühnen der Region getummelt hatte, berücksichtigt. Mit Humor, spannungsgeladenem Zusammenspiel und einer unglaublichen Bühnenpräsenz gelang es den fünf Musikern, sich selbst und die Zuhörer in Partystimmung zu versetzen. Natürlich war "Fritz der Frosch" präsent, der durch einen Brühwürfel im Gartenteich zu stattlicher Größe angewachsen war und einige Biere mit der Band geleert hatte. Klassiker wie "Angie M" wurden gefeiert wie am ersten Tag. Im Zugabenteil wurden spontan etliche alte Songs ausgepackt, sodass es schien, das Konzert würde nie enden. Eindrucksvoll bewiesen "Sinus", dass Kritik und Spaß in musikalischen Gewässern, bei denen es auf den Text ankommt, keine Gegensätze sein müssen. Nach einem energiegeladenen Cover des Ramones-Songs "Blitzkrieg Bop" ging ein denkwürdiges Weihnachtskonzert zu Ende.

Das Schützenhaus zeigte sich als ein Ort mit angenehmer Atmosphäre für Live-Musik. Gleichzeitig wurde allen Anwesenden klar, wie viel Kultur möglich wäre, wenn "Nessie" wieder auf eine feste Behausung zurückgreifen könnte.