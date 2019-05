Walldorf. (rö) Vier Parteien stellen sich mit jeweils 22 Kandidaten in Walldorf am Sonntag, 26. Mai, zur Wahl, wenn es um den neuen Gemeinderat geht. 2014 hatte in der Astorstadt die CDU acht Sitze erhalten, die SPD sechs Sitze, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP je vier Sitze. Vor der Kommunalwahl hat die RNZ bei den vier Parteien ihre Ziele für die kommenden fünf Jahre abgefragt und listet auch noch einmal die Namen aller Kandidaten auf.

CDU: Ehrenamt und Familien stärken

Als zentralen Punkt ihrer Politik nennt die CDU verlässliche und stabile Finanzen. Damit könne man die überragende Infrastruktur und die vorbildlichen freiwilligen Leistungen erhalten, auch den Weg der vorbildlichen Kinderbetreuung und in den Schulen will man weitergehen - für jedes Kind eine passende Schule, Wahlfreiheit zwischen Ganz- und Halbtagsschule und einen "zentralen pädagogischen Ansprechpartner" im Rathaus.

Soziale Teilhabe, Ehrenamt und Familien sind für die CDU das Rückgrat der Gesellschaft, dies will man nachhaltig stärken. Die Senioren will man besser einbinden und ihnen durch moderne Angebote in der ambulanten und stationären Pflege einen sorgenfreien Alltag ermöglichen. Die Jugend will die CDU stärker einbeziehen, ihren Bedürfnissen Gehör schenken und ihnen auch räumlich ein Forum geben.

In der baulichen Entwicklung sieht man die Grenzen des Wachstums bald erreicht. Gestiegene Preise dürften nicht dazu führen, die verbliebenen Freiflächen zuzupflastern. Baugebote oder Enteignungen werde es mit der CDU nicht geben. Man will die finanziellen Mittel der Stadt für eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt einsetzen und in bezahlbare Wohnungen investieren.

Thema das Walldorf auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird: Die Verkehrssituation, hier verdeutlicht durch die stark belastete "Monsterkreuzung". Foto: Pfeifer

Eine zusätzliche Autobahnausfahrt in Höhe des Bründelwegs sieht man als sinnvoll an, um die "Monsterkreuzung" zu entlasten. Der Mobilitätspakt werde eine Entlastung bringen, aber kurzfristig werde der Ausbau der L 723, der S-Bahn oder eines überörtlichen Fahrradwegenetzes nicht kommen. Eine Verbesserung des ÖPNV und der Kreuzungssituation auf der eigenen Gemarkung dagegen sei machbar. Hier erwarteten Bevölkerung und Unternehmen zu Recht Lösungen. Das gelte auch für das neue Feuerwehrhaus, das man schnellstmöglich angehen müsse.

Beim Klimaschutz und der Energiewende will die CDU primär lokal handeln. Energieeinsparung und Effizienz, aber auch Müllvermeidung sollen besser gefördert werden. Eine blühende Flora und artenreiche Fauna und ein klimastabiler Wald sollen das regionale Klima verbessern. Alle Bürger sollen sich in einem "Forum für Nachhaltigkeit", moderiert von der Stadtverwaltung, einbringen können.

Die Gemeinderatskandidaten: Katrin Siebold, Carmen Fröhlich-Waldi, Jutta Stempfle-Stelzer, Lena Nicolai, Teresa Förster, Dr. Gerhard Baldes, Uwe Lindner, Mathias Pütz, Christian Winnes, Dr. Joachim Ullmann, Serife Demirel, Helene Fahle, Sigrun Müller, Evelyn Schmitt, Annegret Rudolf, Andreas Schuppe, Max Hartl, Hermann Dooremans, Benjamin Winnes, Prof. Dr. Johannes Orphal, Dr. Clemens Kriesel und Rainer Kempf.

SPD: Bezahlbaren Wohnraum schaffen

Der SPD fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Neben den vielen Sozialwohnungen, die die Stadt besitzt, will man Wohnungen für "Normalverdiener" bauen. Diese müssten aber im Eigentum der Stadt bleiben, um die Miethöhe bestimmen zu können. Ziel der SPD ist weniger Individualverkehr als wirksamer Beitrag zum Klimaschutz. Hier seien die großen Firmen genauso gefordert wie die Stadt. Gute Ansätze fänden sich im Mobilitätspakt.

Die SPD kämpfe weiter für kostenfreien Busverkehr innerhalb Walldorfs und setze auf ein Parkleitsystem, um den Such- und Warteverkehr zu minimieren. Man stehe für eine konsequente Umweltpolitik, die sich um Grün in der Stadt, erneuerbare Energien, aber auch um die eigenen Altlasten kümmert. Der "Fahrradberufsverkehr" ins Industriegebiet soll attraktiver und sicherer werden.

E-Mobilität will man im Gesamtkonzept mit CO2-neutralem Strom fördern. Das Rathaus soll bei städtischen Vergaben "fair handeln", um nicht ausbeuterische Arbeit und umweltschädigende Produktion zu unterstützen.

Um das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu verbessern, setzt sich die SPD dafür ein, die Ursachen zu bekämpfen und mit Betroffenen im Dialog zu sein, beschlossene Maßnahmen müssten regelmäßig überprüft werden. Die SPD will die Walldorfer Schulinfrastruktur konsequent zu Lern- und Lebensräumen weiterentwickeln. Weiteren baulichen Handlungsbedarf sieht man bei beiden Grundschulen.

Steigende Schülerzahlen erfordern Flexibilität bei den Schulbezirken und der Ganztagsbetreuung. Man will Kitas "für umme", zumindest aber die Gebührenstruktur noch sozialer gestalten. Die SPD will zeitnah über den Standort für zusätzliche Alten- und Pflegeplätze entscheiden. Ein mobiles Bürgerbüro könnte besonders für Senioren eine gute Unterstützung sein. Man brauche eine klare Koordination der Jugendarbeit: eine Stärkung des Jugendforums mit inhaltlicher Neudefinition des Jump. Auch die Vereine verdienten mehr Unterstützung.

Da vor allem Räume fehlten, will man sich für ein Vereinshaus einsetzen. Die SPD befürwortet den Neubau eines Feuerwehrhauses. Für den neuen Standort lägen aber noch immer nicht alle Informationen vor. Klar sei: Der Neubau müsse den Erfordernissen der Wehr in allen Belangen gerecht werden.

Die Gemeinderatskandidaten: Dr. Andrea Schröder-Ritzrau, Manfred Zuber, Elisabeth Krämer, Lorenz Kachler, Petra Wahl, Christian Schick, Barbara Neugebauer, Dr. Jürgen Rothley, Birgit Böhli-Tretschock, Markus Nieder, Klara Backhaus, Dr. Roland Kehm, Urte Thölke, Akif Ünal, Annette Strehle, Jonas Lerch, Simone Bender, Jan-Luca Lentz, Gerd Schneider, Joachim Berenbold, Tim Müller und Stephan "Sten" Krauss.

Bündnis 90/Die Grünen: Verkehr als dringendes Problem

Die Verkehrssituation ist für die Grünen eines der dringenden Probleme und durch die vielen Arbeitsplätze hausgemacht. Es brauche eine Verkehrswende: weniger Autos, mehr Rad-, Fußgänger-, Bus- und Bahnverkehr. Firmen, die nach Walldorf wollen, müssten belegen, dass ihre Beschäftigten nicht nur mit dem Auto kommen.

Auch den Betrieben vor Ort fehle die Bereitschaft zum Umdenken, hier müsse ein intensiver Dialog geführt werden. Weiter fehlten sichere Radwege für die Schüler und sichere Fußwege zu den Kinderbetreuungseinrichtungen. Klimaschutz fange zuhause an, verweist man auf zahlreiche von den Grünen auf den Weg gebrachte Umweltförderprogramme. Photovoltaik, Passivhausbauweise und private Geothermie könnten lokal umgesetzt werden, hier sieht man die Stadtwerke in der Pflicht, mehr zu tun. Ziel ist die klimaneutrale Stadt.

Die Grünen setzen sich ein für Erhalt und Vernetzung vorhandener Biotope und Grünflächen, Reduzierung des Flächenverbrauchs ohne weitere Ausweisung von Baugebieten, Maßnahmen zur Senkung des Wasserverbrauchs, Luftreinhaltemaßnahmen und die Unterschutzstellung aller Waldflächen.

Thema, das Walldorf auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird: Der weitere Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche, symbolisiert durch die neue Mensa mit Räumen für die Ganztagsbetreuung am Schulzentrum, die derzeit am Entstehen ist. Foto: Pfeifer

In der Kinderbetreuung sieht man Walldorf relativ gut aufgestellt. Unbefriedigend sei die Betreuung in den weiterführenden Schulen. Hier müssten Schulen, Eltern Verwaltung und Politik zusammen dafür sorgen, die neue Mensa und die Ganztagesräume effektiv zu nutzen. Auch die Waldschule benötige eine neue Mensa.

Für Senioren müsse man mehr betreute Wohnungen schaffen und mehr ambulante Leistungen anbieten. Sie brauchten ein gutes Angebot im Bildungs-, Kunst- und Kulturbereich und Möglichkeiten zur Mitgestaltung. Nötig seien altersgerechte, zentrumsnahe Mietwohnungen, die Unterstützung von Alters-Wohngemeinschaften, intakte Fußwege und schwellenlose Straßenübergänge.

Damit die Jugendlichen mitmachen und mitentscheiden können, müsse ihnen die politische Gemeinde Hilfestellungen geben, mittelfristig brauche man einen Jugendgemeinderat. Das Thema Feuerwehrhaus haben aus Sicht der Grünen Bürgermeisterin und Verwaltung in den letzten acht Jahren verschlafen. Die Feuerwehr brauche mehr und neue Räume. Im Dialog mit allen Beteiligten werde man eine effektive, zielführende Lösung dieser Frage finden.

Die Gemeinderatskandidaten: Manfred Wolf, Maximilian Himberger, Nele Böhm, Ingeborg Maier-Benn, Ivo Ruck, Hans Wölz, Horst Dobhan, Tobias Arnold, Daniel Schmid, Christian Kästel, Henning Blohm, Dr. Dieter Meyer-Walter, Ulrike Berenbold, Sabine Steinhauser, Maja Suchy, Yvonne Hornig, Sema Ömür, Sabine Köberle-Lange, Hannelore Kunath, Dr. Michael Winnes, Cornelia Walter, Wilfried Weisbrod.

FDP: Der ÖPNV muss gut funktionieren

Für ein besseres Sicherheitsempfinden der Bürger müssen aus Sicht der FDP öffentliche Aufenthaltsorte überprüft und gut ausgeleuchtet werden. Es brauche mehr Präsenz der Polizei und des Vollzugsdiensts sowie mehr kommunale Jugendarbeit. Damit der ÖPNV gut funktioniert, müssten Verspätungen abgebaut, Service-Hotlines kundenfreundlicher gestaltet und elektronische Informationstafeln an der Drehscheibe eingerichtet werden. Eine Ausschilderung der Parkhäuser sei auch im Interesse des Einzelhandels.

Carsharing, öffentliche Fahrräder und ein besseres Radwegenetz sind für die FDP wichtig, ebenso alternative Verkehrskonzepte, um den Pendlerverkehr zu bewältigen. Walldorf brauche eine zusätzliche Autobahnausfahrt am Bründelweg, einen besseren Lärmschutz bei der A5-Erweiterung und eine Lösung für die Parkprobleme von Anwohnern. Die FDP will dafür sorgen, dass die Umweltförderprogramme besser genutzt werden und unterstützt die Errichtung von Blühwiesen und die Ziele der Fair-Trade-Stadt.

Benötigt werde bezahlbarer Wohnraum. Auch deshalb müsse der dritte Bauabschnitt Walldorf-Süd zügig angegangen werden. Die Stadt müsse im innerstädtischen Bereich altengerechte Wohnungen anbieten, damit Senioren ihre zu großen Wohnungen für junge Familien freigeben könnten.

Die FDP unterstütze die Vereine, die Vereinsförderung müsse beibehalten werden, das Ehrenamt mehr Anerkennung erhalten. Als notwendig erachtet man zusätzliche Angebote in der Kinder- und Kleinkinderbetreuung, Lösungen für die Zahl der Klassenzimmer und die Größe der Mensa an der Waldschule und einen funktionierenden Ganztagsbetrieb am Schulzentrum.

Die FDP will die Zahl der Betreuungs- und Pflegeplätze erhöhen und eine geschlossene Demenzstation schaffen. Weil das Astorstift an die Grenzen stößt, fordert man, ein neues Pflege- und Altenheim auf dem Gelände gegenüber dem Feuerwehrhaus zu errichten und das bestehende Gebäude zu seniorengerechten Wohnungen umzubauen. Als Standort für das neue Feuerwehrhaus favorisiert man im Gewann Heckenpfütz das Gebiet westlich des Hochholzer Wegs mit Zufahrt an der Kreuzung Bürgermeister-Willinger-Straße und Bundesstraße B291. Auch der Wirtschaftsstandort müsse weiter gestärkt werden.

Die Gemeinderatskandidaten: Anja Rosker, Matthias Renschler, Dagmar Criegee, Günter Lukey, Nicole Stanglmeier-Detloff, Fredy Kempf, Paula Glogowsky, Ashwin Reddy Yedulla, Andrea Rettig-Koppert, Pino Gaetani, Birgit Wallitzer, Christian Specht, Tiffany Kempf, Kai Tognino, Felix Schöpp, Carlos Scherer, Sergei Anantchev, Lars Ruge, Alexander Wessendorf, Denise Stephan, Asife Kahriman, Dr. Günter Willinger.