Wiesloch/Walldorf. (tt) In das Rennen um die Nachfolge des CDU-Landtagsabgeordneten Karl Klein steigt ein weiterer Kandidat ein: Neben Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab (51) bewirbt sich auch Kian Fathieh (53) aus Walldorf. Das teilte der Rechtsanwalt am Montag mit. Am Donnerstag, 16. Juli, entscheiden die Delegierten bei einem Parteitag in Mühlhausen, wer für die CDU das Landtagsmandat verteidigen soll. Klein hatte im März erklärt, nicht mehr antreten und die politische Verantwortung an die jüngere Generation weitergeben zu wollen.

"Ich möchte für die Menschen im Wahlkreis Wiesloch Anwalt und Fürsprecher in Stuttgart sein", erklärt Fathieh. Er möchte die Probleme des Wahlkreises nach Stuttgart tragen und mit guten Lösungen zurückkommen. Als Rechtsanwalt kenne er die Herausforderungen für kleine und mittelständische Betriebe in der Region. "Wichtig ist mir, dass wir im Hinblick auf die Digitalisierung aufholen und dass wir uns in Baden-Württemberg wieder im Bildungsbereich besser positionieren", so Fathieh. Er will sich zudem für innovative Lösungen in der Verkehrspolitik einsetzen: "Ich möchte, dass unsere Wirtschaft der Region noch stärker und die Infrastruktur noch leistungsfähiger werden."

Fathieh ist in Heidelberg geboren und hat nach eigenen Angaben starke Verwurzelungen in der Region. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt mit seiner Frau in Walldorf. Das Studium der Rechtswissenschaften und sein Erstes Juristisches Staatsexamen absolvierte Fathieh in Heidelberg, das zweite Staatsexamen dann in Stuttgart. Er führt eine Kanzlei in Heidelberg und ist seit 25 Jahren Mitglied der CDU und seit 13 Jahren der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung seiner Partei. Er war sowohl in der Jungen Union aktiv, als auch in verschiedenen Stadt- und Ortsverbänden der CDU. Im Moment ist der 53-Jährige Beisitzer im Vorstand der CDU Walldorf.

Christiane Staab sieht Fathiehs Bewerbung gelassen: "Politik lebt von Alternativen. Es ist gut, wenn die Delegierten bei so einer Wahl verschiedene Kandidaten haben", erklärt Staab auf RNZ-Anfrage. Sie sei es gewohnt, zu kämpfen und habe dies in zwei Bürgermeisterwahlkämpfen gezeigt. Staab wurde 2018 in ihrem Amt bestätigt.