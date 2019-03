Hier fühlen sich auch die Bienen wohl: Das neu eingesäte Beet an der Grundschule in Frauenweiler zieht Lmit seinen heimischen Wildblumen die Insekten an. Das Hinweisschild macht auf die Aktion "Frauenweiler bient auf" aufmerksam. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (rnz) Die Stadt Wiesloch ist eine von 13 Kommunen in Baden-Württemberg, die den Wettbewerb "Natur nah dran" gewonnen hat. Das teilte gestern das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Stuttgart mit. Mit dem 2015 ins Leben gerufenen Projekt fördert das Land gemeinsam mit dem Naturschutzbund Baden-Württemberg (Nabu) Kommunen, die beispielhaft bestehende Freiflächen naturnah umwandeln und so innerorts wertvolle Lebensräume für viele heimische Tier- und Pflanzenarten schaffen. Sie erhalten bis zu 15.000 Euro Preisgeld zur naturnahen Umgestaltung innerörtlicher Grünflächen, bei der der Nabu aktive Hilfestellung leistet. Zu den diesjährigen Wettbewerbsgewinnern gehören neben Wiesloch die Städte Bad Krozingen, Kehl, Kornwestheim, Rottweil, Schwäbisch Hall und Sigmaringen sowie die Gemeinden Dürnau, Eberdingen, Edingen-Neckarhausen, Engstingen, Ilsfeld und Lauchringen.

"Das war ein gemeinsamer Schulterschluss", erklärte Monika Stein, die Umweltbeauftragte der Stadt Wiesloch, auf Anfrage der RNZ. Es sei wohl die "Mischung aus kommunalem und bürgerschaftlichem Engagement", insbesondere dem Projekt "Frauenweiler bient auf", gewesen, die nun zu der landesweiten Auszeichnung geführt habe. Gemäß dem Motto "Aller guten Dinge sind drei", hatte sich - nach zwei erfolglosen Anläufen in den letzten Jahren - diesmal FÖJler Max Ludwig um die Wettbewerbs-Bewerbung gekümmert. Der junge Mann aus Walldorf, der sein Freiwilliges ökologisches Jahr im Umweltbüro der Stadt Wiesloch absolviert, reichte zusammen mit Monika Stein insgesamt fünf Flächen ein, die künftig für Maßnahmen wie die Einrichtung von Blühflächen und Bienenweiden vorgesehen sind: an den beiden Kreiseln im Neuen Sträßel und am Bahnhof, an der Grundschule in Frauenweiler, bei der Atlas-Zeder in der Albert-Schweitzer-Straße und auf der sogenannten "Nabu-Meile" am Bahnweg zwischen Radweg und jüdischem Friedhof. Projektideen, die jetzt preisgekrönt sind. Bereits umgesetzt wurden laut Monika Stein Blumenwiesen und ein Eidechsenbiotop im Leimbachpark. Im Rahmen der Gewässerausbaumaßnahme am Leimbach durch das Land und der Anlage des Leimbachparks wurden Blumenwiesen, Schmetterlingssäume und weitere Flächen mit Sukzessionsstauden angelegt, die laut der Umweltbeauftragten einem extensiven Pflegemanagement unterliegen.

Bei der jetzt vierten Runde des Wettbewerbs hatten sich 72 Kommunen um eine Förderung über "Natur nah dran" beworben. "Das Interesse ist ungebrochen groß. Ich werte das als Beleg, dass sich Städte und Gemeinden im Land der Bedeutung der biologischen Vielfalt bewusst sind und ihren Beitrag dafür leisten wollen", sagte Umweltminister Frank Untersteller gestern in Stuttgart. "Ein blühender Randstreifen, eine farbenfrohe Wiese oder eine naturnahe Verkehrsinsel - jede Maßnahme ist ein Gewinn für die biologische Vielfalt, für die Gemeinde selbst und für deren Bürger."

Info: Die Bewerbungsfrist für die nächste Runde bei "Natur nah dran" beginnt im Herbst. Informationen im Internet unter www.naturnahdran.de.