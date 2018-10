Wiesloch. (pol/rl) Mehrere Eisenplatten verlor ein Lastwagen beim Transport am Donnerstagmorgen. Laut Polizeibericht war der Laster kurz nach 9 Uhr auf der Landesstraße L723 unterwegs. In Höhe der Abfahrt zur Bundesstraße B3 fielen plötzlich etwa zehn Platten auf die Fahrbahn. Eine nachfolgende VW Golf-Fahrerin bemerkte die liegenden Platten offenbar nicht rechtzeitig und fuhr darüber. Eine der Platten schlug gegen die Unterseite ihres Motorblocks, so dass die Airbags im Wagen auslösten.

Die 33-Jährige wurde verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der beschädigte Golf musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kehrte der Lastwagen-Fahrer an die Unfallstelle zurück. Er hatte an der Abladestelle die fehlenden Platten bemerkt und war die Strecke komplett zurückgefahren. Vor Ort soll er der Polizei zufolge "spontan" gesagt haben, dass er die Ladung ausreichend mit Spanngurten gesichert habe.