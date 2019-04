Im "Fun4you" in Wiesloch war mächtig was los: Hier wurde zum brasilianischen Kulturfest mit buntem Program eingeladen. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Portugiesisch dominierte, herrliches Wetter, ein abwechslungsreiches und informatives Programm wurde geboten und die Organisatoren des ersten brasilianischen Kulturfests in Wiesloch wurden im wahrsten Sinne des Wortes "überrannt", denn es herrschte dichtes Gedränge. Die Gruppen "Mamães de Volta aos Negócios", "Brasileirinhos em Stuttgart" und Brasilianerinnen aus Mannheim, Heidelberg, Wiesloch und dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis hatten die Idee, sich auszutauschen und vor allem Hilfestellung beim Wiedereinstieg für Frauen ins Berufsleben zu leisten. "Ein wichtiger Aspekt war im Vorfeld natürlich auch, Einblicke in unsere Kultur zu geben und diese zu verbreiten", so die Wieslocher Künstlerin Francisca do Nascimento Ohlsen.

Beim Blick auf die Nummernschilder der Autos fiel auf, dass sogar weite Anreisen für das Treffen im "Fun4you" am Rande des Dämmelwalds in Kauf genommen wurden. Aus der Region, aber auch aus Stuttgart, Freiburg und Köln waren die Besucher angereist. Im Vorfeld hatten sich die Frauen aus unterschiedlichen Berufsgruppen getroffen, man tauschte sich aus und schnell war die Idee für ein Kulturfest der besonderen Art geboren: nicht nur Feiern, sondern Unterstützung gewähren und Ratschläge für den beruflichen Weg zu vermitteln. Und so waren viele mit von der Partie - von Schriftstellerinnen über Bildende Künstlerinnen bis hin zu Ingenieurinnen oder Köchinnen, die sich allesamt zusammengetan hatten, um eben all diese Ideen in einem Fest der besonderen Art in die Realität umzusetzen.

Das Programm selbst war eine liebenswerte Mischung aus Literatur, Musik und Malerei und natürlich durften brasilianische Köstlichkeiten auf der Speisekarte nicht fehlen. Lucilene Lisboa Rehberg stellte das Buch "Tributo ao Sertao" vor, das die Vielfalt des brasilianischen Nordostens in Form von Erzählungen wiedergibt. Francisca do Nascimento Ohlsen begleitete Adriana Escotero Felipe mit Malerei bei der Lesung der "Os Musicantes die Bremen", eine brasilianische Version der "Bremer Stadtmusikanten" in "Cordel" . Cordel ist eine Erzählung in Reimform aus dem Nordosten Brasiliens, die von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erklärt worden ist.

Renata Usberti, Logopädin und Musikerin, begeisterte Klein und Groß mit Body-Percussion und musikalischem Spiel. Izabel Alencar, Ingenieurin, berichtete in ihren Workshop "Strategie der Integration im deutschen Arbeitsmarkt", wie schwierig es sei, trotz guter Qualifizierung eine entsprechende Arbeitsstelle zu finden. Neben den Vorträgen hatten vor allem die Besucherinnen Gelegenheit, das Spielfeld in der Halle "umzugestalten", und zwar in eine Tanzfläche, auf der eifrig Zumba dargeboten wurde.

Von der Vielfalt konnte sich auch Wieslochs OB Dirk Elkemann überzeugen, der bei der Veranstaltung vorbeischaute. Die Performance der Künstlerin Teresinha Malaquias, begleitet von ihrem Mann an der Gitarre, weckte so viele Erinnerungen, dass heimatliche Gefühle aufkamen. Die Band "Resilients" feierte mit ihrem Auftritt Premiere.