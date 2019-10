Wiesloch. Wie die beiden Bauherren Merz Objektbau und "Fay Projects" mitteilen, sind für das neue Geschäftshaus "Kubus am Adenauer" (ehemals Dannheimer) inzwischen 77 Prozent der Einzelhandelsflächen vermietet. Jüngste Mieter sind einer aktuellen Presseerklärung zufolge die Unternehmen "KiK" und "TEDI". Beide mieten der Mitteilung zufolge für jeweils zehn Jahre Flächen im "Kubus". Der Umbau soll bis Sommer 2020 fertiggestellt sein, so die Planung.

KiK bezieht demnach mit seinem Textil- und Non-Food-Sortiment eine 750 Quadratmeter große Fläche im ersten Obergeschoss des ehemaligen Kaufhaus Dannheimer an der Hauptstraße, Ecke Friedrichstraße. Der Non-Food-Discounter TEDi mietet 870 Quadratmeter im Untergeschoss. "KiK und TEDi werden als Ankermieter aus dem Einzelhandelsbereich für eine langfristig hohe Kundenfrequenz im ‚Kubus‘ sorgen", sagt Christian Trautmann, Projektmanager bei Merz Objektbau. Beide Unternehmen böten "ein gesuchtes Sortiment" und hätten sich "mit ihren Konzepten gut gegen den Onlinehandel behauptet". Neben der Postbank, die mit deutlicher Vergrößerung und Neugestaltung auf etwa 380 Quadratmetern an den Standort zurückkehre, konnte den Bauherren zufolge die in der Region stark vertretene Bäckerei Rutz für eine Erdgeschossfläche in der hochfrequentierten Ecklage gewonnen werden.

So gibt es laut Mitteilung augenblicklich nur noch wenige unvermietete Handelsflächen im Erdgeschoss: eine 140 Quadratmeter umfassende Fläche direkt am Haupteingang sowie eine weitere 420 Quadratmeter große Fläche in Richtung der erweiterten Fußgängerzone in der Friedrichstraße. Außerdem steht den Bauherren zufolge im "Kubus" noch eine Gastronomie-Fläche mit 270 Quadratmetern im Erdgeschoss zur Verfügung, optional erweiterbar um weitere 250 Quadratmeter im Obergeschoss mit Zugang zu einem eigenen Terrassenbereich.

In einer ersten Stellungnahme freute sich Wieslochs OB Dirk Elkemann darüber, dass wesentliche Flächen im Kubus vermietet seien. Er blicke zuversichtlich in die Zukunft und gehe "fest davon aus, dass die restlichen attraktiven Flächen im neuen Objekt bis zur Eröffnung im kommenden Jahr ebenso Interessenten finden". Der OB drückte weiter die Hoffnung aus, dass die aufwendigen Bauarbeiten an dem Großprojekt, die seit mehr als einem Jahr die Innenstadt prägten, nun zügig weiter voranschritten.

"Ich wünsche mir, dass der ’Kubus am Adenauerplatz’ im Herzen unserer Innenstadt bald mit unterschiedlichen Angeboten für alle Käuferschichten mit Leben erfüllt wird und für eine gute Kunden-Frequenz sorgen wird." Davon profitierten dann nicht nur die neuen Geschäfte, sondern sicher auch der gesamte Einzelhandel in Wieslochs Innenstadt, so Elkemann.