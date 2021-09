Kronau. (dpa/pol/lyd) Nach einem Zusammenstoß mit einem Wohnwagengespann am Samstag erlag ein 71-jähriger Motorradfahrer am Sonntag seinen Verletzungen. Das teilte die Polizei mit.

Am Samstagnachmittag war der 78-jährige Fahrer eines Wohnwagengespanns auf der Landesstraße L555 unterwegs.

Auf dem Weg von der Autobahn in Richtung Kronau ordnete er sich vor der Einmündung der Kirrlacher Straße (Kreisstraße K3522) auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Kronau ein. Kurz vor der Kreuzung wechselte er jedoch wieder auf die Geradeausspur und fuhr trotz roter Ampel in die Kreuzung ein.

Ein 71-jähriger Kradfahrer, der auf der Kirrlacher Straße in Richtung Ubstadt-Weiher fuhr, prallte in die Seite des Wohnwagens und stürzte.

Der 78-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den schwerverletzten 71-Jährigen in die Klinik, wo er am Sonntag starb.

Update: Sonntag, 12. September 2021, 16 Uhr