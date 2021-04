Kronau/St. Leon-Rot. (pol/rl) Einen Flächenbrand am Lußhardtsee musste die Feuerwehr Kronau am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, löschen. Bislang unbekannte Personen hatten wohl an der nordwestlichen Seite des Sees einen provisorischen Grill gebaut. Augenscheinlich hatte man wohl versucht, die Glut in den See zu befördern. Dabei hatte sich offenbar das ausgedörrte Gras entzündet.

Eine Fläche von 30 mal 6 Metern war danach in Brand geraten und konnte durch die Feuerwehr Kronau rasch gelöscht werden. Die Suche nach den Personen, die den Grill gebaut hatten, verlief bislang ergebnislos.