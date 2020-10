Kreuz Walldorf. (pol/mün) Am Autobahnkreuz Walldorf kommt es am Freitagnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Überleitung von der A5 (aus Richtung Karlsruhe) auf die A6 (in Richtung Mannheim) ist seit 15 Uhr gesperrt.

In der Kurve der Überleitung verrutschen auf einem Tieflader Teile für ein Fertighaus.

Zur Bergung der Fertigbauteile wird ein Kran benötigt, weshalb sich die arbeiten noch mehrere Stunden hinziehen dürften.

Weitere Informationen folgen.