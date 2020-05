Entlang des Kraich-Radwegs gibt es vieles zu entdecken, zum Beispiel die schmucken Fachwerkhäuser in vielen der Kraichgauorte. Meistenteils führt der Weg am idyllischen Kraichbach entlang. Fotos: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Kraichgau. Das Coronavirus hat unser aller Leben in den vergangenen Wochen auf den Kopf gestellt. Auch die Reisebranche ist weltweit zum Erliegen gekommen. Die Menschen sehnen sich danach, dass sich unser Alltag irgendwann wieder in gewohnte Bahnen lenken lässt, dass wir die Welt auf Reisen entdecken und unseren Urlaub genießen können. Ob in der Ferne, am Strand, oder in der nahen Heimat. Ein ausgeklügelter Plan der Bundesregierung sieht jetzt im "Wonnemonat Mai" eine stufenweise Öffnung im Land vor. Restaurants, Cafés und Hotels könnten dann wieder aufmachen. Von Reisen ins Ausland müssen Deutsche vorerst noch Abstand nehmen, denn die globale Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt noch mindestens bis zum 14. Juni. Darauf hatte sich das Bundeskabinett verständigt. An diesem Tag enden die Schulferien im Südwesten. Die Pfingstferien in Baden-Württemberg beginnen in zwei Wochen, doch die Pandemie macht Urlaubspläne schwierig. An die Sommerzeit mag im Moment noch keiner denken.

Von der momentanen Situation profitieren könnte allerdings die heimische Tourismusbranche. Gerade in Baden-Württemberg gibt es zahlreiche Top-Ziele, die man gut mit der Bahn, dem Fahrrad oder auf "Schusters Rappen" erreichen kann. Wander- oder Radurlaub statt Mallorca ist für manche Familie keine schlechte Alternative.

Eine Möglichkeit ist, das Kraichgauer Hügelland und die nähere Heimat auf dem erst vor drei Jahren eingeweihten "Kraichradweg" kennenzulernen. Dabei führt die Strecke entlang der Kraich von Sternenfels durch die "Badische Toskana" bis nach Ketsch am Rhein. Rund 65 Kilometer entlang des Kraichbachs, dem Namensgeber für den Kraichgau, verbindet der meist gut ausgebaute Kraichradweg die attraktiven Regionen Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Kraichgau und Oberrheinische Tiefebene und damit die Landkreise Enz, Karlsruhe und Rhein-Neckar miteinander. Die ganze Strecke kann man bequem in einem oder an zwei Tagen durchfahren oder, wer gut zu Fuß ist, durchwandern.

Ausgangspunkt (oder Zielpunkt, je nach Fahrtrichtung) und gleichzeitig mit 300 Metern der höchste Punkt der Tour ist die Kraichquelle in Sternenfels im Enzkreis. Der Weg führt vorbei an Weinbergen und Streuobstwiesen hinab an den romantischen Trinkwaldsee und durchbricht die historische Wehranlage "Eppinger Linie". Vorbei an Oberderdingen und Flehingen mit den Hotspots "Weinanlage Kupferhalde" und "Ölmühlental" führt die Route mit sehenswerten Etappenzielen nach Kraichtal mit den Ortsteilen Gochsheim (Schloss, Zuckerbäckermuseum), Münzesheim (Fachwerkhäuser im historischen Ortskern) und dem früheren Kirschen- und Weinort Unteröwisheim (Schloss). Über Ubstadt-Weiher (Römermuseum Stettfeld, Firstständerhaus in Zeutern) und den Kurort Bad Schönborn (Thermal-Sole-Bad mit Aktiv-Park, AHNU-Obst-Gen-Garten, Naturdenkmal Posidonienschieferwand) geht es weiter nach Kronau. Dort kreuzen sich am sogenannten "Radkompass" etliche überregionale Radwege (hier ist auch ein guter Toureneinstieg für Radwanderer aus unserer näheren Umgebung). Weiter geht es nach St. Leon-Rot (Golfplatz, Feucht- und Schilfgebiete, St. Leoner See) und Reilingen (Archäologiepark Burg Wersau, Historisches Gasthaus "Zum Löwen" mit Heimatmuseum). Über die Rennstadt Hockenheim mit ihren imposanten Jugendstilbauwerken im Ortszentrum geht es zum Zielort Ketsch, wo der Kraichbach in den Altrhein mündet. Der dortige "Karl-Ludwig-See" mit seiner artenreichen Flora und Fauna ist immer einen Besuch wert. Der ganze Weg mit seiner angenehmen Topografie hat also unterwegs einiges zu bieten. Neben sonnigen Weinlagen, verwunschenen Waldseen und dichten Wäldern am Oberlauf der Kraich, sieht man auch hügelige Streuobstwiesen und idyllische Bachauen im mittleren Abschnitt.

Der Unterlauf ist gespickt mit Baggerseen und weitläufigen Feldern, dazu kommen kleine Dörfer mit sehenswerten Ortskernen und Kirchen, geschichtsträchtige Fachwerkbauten, Burgen und Schlösser, nicht zu vergessen die vielseitigen Einkehrmöglichkeiten (die jetzt allmählich wieder genutzt werden können) und vor allem natürlich die reizvollen Landschaftsbilder. Alles zusammen ergibt ein einzigartiges Rad- oder Wandererlebnis in einer, zwei, vielleicht sogar drei Tagesetappen.