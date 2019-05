Walldorf. (rö) Mit der Kommunalwahl hat sich die Zusammensetzung von Walldorfs Gemeinderat deutlich verändert, die Größen der einzelnen Fraktionen haben sich einander weiter angenähert. Die CDU hat nur noch sechs Sitze, zwei weniger als bisher, und ebenso viel wie die SPD, die ihre Sitze behaupten konnte. Grüne und FDP gewinnen je einen Sitz hinzu, haben jetzt jeweils fünf. Zudem waren bei CDU und Grünen fünf langjährige Gemeinderäte nicht mehr angetreten oder wurden nicht mehr gewählt. Die RNZ hat bei den Parteien nachgefragt, wie sie das Ergebnis einordnen.

"Ganz zufrieden sind wir nicht", sagte für die CDU der stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Rainer Kempf. Man habe zumindest auf den siebten Sitz gehofft, diesen aber "knapp verfehlt". Verantwortlich dafür sei eine Kombination aus mehreren Gründen. So hätten die nicht mehr kandidierenden Werner Sauer, Hannelore Blattmann und Michael Schneider zusammen 11.000 Stimmen "abgegeben", die man erst einmal wieder gewinnen müsse. Zudem spreche der Bundestrend derzeit gegen die CDU. "Positiv überrascht" hat Kempf, dass die zehn Frauen auf der CDU-Liste "wirklich gut abgeschnitten" hätten, auch wenn mit Jutta Stempfle-Stelzer nur eine Frau in den Rat gewählt wurde.

"Hochzufrieden" zeigte sich für die SPD Dr. Andrea Schröder-Ritzrau mit dem Ergebnis gegen den Bundestrend. Dass vier Kandidaten je über 3000 Stimmen erhalten hätten, sei "ein Zeugnis für die gute Arbeit", so die Ortsverbandsvorsitzende. Man sei stolz, auch künftig mit drei Frauen und drei Männern auf ein "stabiles Team" setzen zu können, "sehr schade" sei, dass - obwohl die anderen Parteien ebenfalls Angebote gemacht hätten - nicht mehr Frauen in den neuen Rat gewählt wurden.

"Ein ausdrückliches Lob an das Gesamtteam", dankte Andrea Schröder-Ritzrau auch den Kandidaten, die es nicht in den Rat geschafft haben. Dort will die SPD ihre bisherige Arbeit fortsetzen: "Wir sind gut im Dialog mit den Walldorfern."

"Insgesamt sehr zufrieden" ist Wilfried Weisbrod (Grüne) - erst in der Auszählung der letzten drei Wahlbezirke habe man den lange Zeit sogar möglichen sechsten Sitz verloren, ansonsten aber "viele Dinge erreicht, die wir uns gewünscht haben". So habe sich die Fraktion im Altersdurchschnitt "um 20 Jahre verjüngt", mit Nele Böhm sei endlich auch für die Grünen "eine Frau drin" und dank der neuen "ausgewogenen" Zusammensetzung des Rats könne die Bürgermeisterin "nicht mehr auf eine so starke Riege der CDU" bauen. Weisbrod zeigte sich "gespannt, wie die nächsten fünf Jahre werden", und gleichzeitig optimistisch. Inhaltlich soll sich bei den Grünen nichts ändern, seine Fraktion wolle ihre bisherige Politik fortsetzen.

"Wir freuen uns über die fünf Sitze", sagte Dr. Günter Willinger (FDP). Es sei "toll", dass der Wähler ein Gespür dafür gezeigt habe, wer im Gemeinderat "sachlich und konstruktiv" arbeite. Das Wahlergebnis sehe man dementsprechend als Verpflichtung an, genau so weiterzumachen. "An unserer Politik wird sich nichts ändern, die Leute haben uns für das gewählt, was wir gemacht haben", sagte Willinger.

Die künftige Arbeit werde angesichts der veränderten Mehrheiten sicher "spannender" werden, trotzdem habe er vor allem ein "gutes Gefühl", dass auch weiterhin alle Gemeinderatsfraktionen vor allem das Wohl von Walldorf im Blick haben werden.