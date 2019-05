Ein Blick in die Untere Hauptstraße vom Kreisel an der Stadtgalerie aus: Wie sich das Fachmarktzentrum besser an die Fußgängerzone anbinden ließe, ist eine der Fragen, die vor der Kommunalwahl diskutiert werden. Foto: Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. (hds) Sieben Parteien und Gruppierungen bewerben sich um insgesamt 26 Sitze im Gemeinderat der Weinstadt bei der Kommunalwahl am 26. Mai. Themen wie Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Erschließung neuer Gewerbegebiete, die Verkehrssituation mit dem damit in Zusammenhang stehenden Ausbau des Radwegenetzes und Umweltthemen sind einige der kommunalpolitischen Schwerpunkte für die Zukunft. Vor fünf Jahren konnten sich beim Votum für den Gemeinderat Bündnis 90/Die Grünen mit 25,46 Prozent an die Spitze setzen, gefolgt von der CDU (23,80), SPD (18,48) und den Freien Wählern (15,76). Die Wahlbeteiligung lag 2014 bei 51,72 Prozent und damit um knapp zwei Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt. Neben den genannten Parteien und Gruppierungen treten noch die Wählergemeinschaft Frauenweiler (WGF), die Altwieslocher Liste (AWL) und die FDP an. Die RNZ hat die Schwerpunkte der Wahlaussagen zusammengefasst.

Grüne: Wiesloch - umweltverträglich, gerecht, modern

Sich "für ein umweltverträgliches, gerechtes und modernes Wiesloch" einzusetzen - so lautet das Motto des Wahlsiegers von vor fünf Jahren. Konkret will man sich starkmachen, um den Flächenverbrauch zu reduzieren, Biotope gelte es weiter zu vernetzen, die Probleme der Bauern müsse man ernst nehmen und zudem wird gefordert, den Einsatz von Pestiziden zu überdenken. Das Pariser Klimaabkommen müsse auf kommunaler Ebene umgesetzt werden und die Energiewende will man "vor Ort" vorantreiben. Mit Blick auf die Verwaltung gibt es eine klare Aussage: Diese möge "aufblühen und zum Leben erwachen". Die Verwaltung solle für den Bürger "näher, greifbarer und leistungsstärker" und für die Wirtschaft ein "verlässlicher und reaktionsschneller Partner" sein. Sie müsse die Bürger erreichen, nicht umgekehrt. Nötig sei ein Qualitätsmanagement.

Bei der Entwicklung in der Stadt dürfe es "keinen Stillstand" geben, aber sie müsse "zielgerichtet" sein. Sprich: Die Lebensqualität dürfe nicht unter einem "ausufernden Autoverkehr" leiden und es müssten "verkehrsarme Quartiere" entwickelt werden. Wohnraum müsse bezahlbar sein und es brauche mehr altersgerechte und barrierefreie Mietwohnungen. Baugebiete sollten auf stadtnahen Industriebrachen entstehen (Wellpappe), nicht in wertvollen Grünbeständen. Für die Innenstadt werden neue Impulse gefordert, so eine attraktive Anbindung der Stadtgalerie an die (ausgeweitete) Fußgängerzone, die Stärkung des Einzelhandels ("regional einkaufen") und eine aktivere kommunale Wirtschaftsförderung.

Schule und Kindergärten bilden einen weiteren Schwerpunkt. Bildung und Betreuung sollten so sein, dass sich "Familien frei für das für sie passende Lebensmodell entscheiden" könnten. Dazu gehören auch "ausreichende Kapazitäten bei Hallen und Sportplätzen". Der Ausbau des ÖPNV liegt den Grünen ebenso am Herzen wie die Situation der Fußgänger und Radfahrer, hier stehen vor allem "Radschnellwege" an Bahnhof, ins Industriegebiet und nach Heidelberg auf der Forderungsliste.

Einsetzen wollen sich die Grünen für eine "offene Willkommenskultur" in einer bunten, vielfältigen und weltoffenen Stadt. Eine wichtige Rolle spielt zudem die "Inklusion". Sie müsse in allen Schulen zur Selbstverständlichkeit werden und es sei Aufgabe der Stadt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Für Bündnis 90/Die Grünen treten an: Susanne Merkel-Grau, Katharina Ebbecke, Dr. Gerhard Veits, Marion Schmidt, Ayfer Celik, Andreas Hecker, Gabriela Lachenauer, Klaus Bouchetob, Genia Ruland, Dinc Yilmaz, Luisa Ueltzhöffer, Pierre Becker, Britta Niehoff, Sebastian Sauter, Karen Rohrmann, Adrian Grau, Silke Walther, Klaus Hirn, Christine Groß, Klaus Klingenfuss, Friederike Schult, Ernst Merkhofer, Melanie Kummerow, Dr. Andreas Ueltzhöffer, Theo Körner und Michael Böhler.

CDU: Politik mit Herz und Verstand

Politik mit "Herz und Verstand" - mit diesem Slogan präsentieren sich die Christdemokraten im Wahlkampf. Auf der Forderungsliste stehen unter anderem mehr Kunden- und Serviceorientierung im Rathaus und einhergehend damit eine Verbesserung der Abläufe bei der Verwaltung. Wichtig ist der CDU die digitale Mobilität, hier steht die Förderung von Breitbandanschlüssen und der Ausbau von freiem WLAN in öffentlichen Bereichen ganz oben. "Wiesloch muss sich gewerbefreundlich darstellen", ist ein weiteres zentrale Anliegen. Es gehe darum, dass sich die Rathausmitarbeiter als helfende Dienstleister für den Einzelhandel und die Unternehmen präsentiere. Es sollen mehr Betriebe angesiedelt und das Wachstum bei den ortsansässigen Firmen gestärkt werden.

Mit Blickrichtung "Innenstadt" und deren Stärkung heißt es im CDU-Wahlprogramm, der Wochenmarkt müsse zurück ins "Herz Wieslochs" auf den Adenauerplatz und die Fußgängerzone müsse ihren Namen auch verdienen: Radfahrer sollten deshalb Rücksicht nehmen und ihr Rad schieben. Einer Ausweitung der Fußgängerzone zur Stadtgalerie erteilen die Christdemokraten zwar eine Absage, einer generellen Aufwertung dieses Bereichs stehen sie jedoch positiv gegenüber.

Unter dem Stichwort "mehr Umweltbewusstsein" will sich die CDU für den Einsatz erneuerbarer Energien stark machen, den Ausbau des Radwegenetzes vorantreiben und sich für eine sinnvolle Biotopvernetzung und Renaturierung geeigneter Flächen einsetzen.

Bei der Stadtentwicklung will die CDU, dass Wiesloch seine Potenziale konsequent nutzt. Bauwillige bräuchten mehr Planungssicherheit und der zweite Bauabschnitt der "Äußeren Helde" sollte "schnellstmöglich" verwirklicht werden. Ein zeitgemäßes Verkehrswegekonzept wird ebenso gefordert wie Planungs-Alternativen für eine Umgehung Altwieslochs (durch den Steinbruch und Bypass in Baiertal).

Eine maßvolle Nachverdichtung in der Innenstadt und Konzepte für neue Wohnquartiere auf dem PZN-Gelände oder in Frauenweiler sind im Programm ebenso enthalten wie der Bau von Mehrgenerationenhäusern und die Förderung bezahlbarer Wohnungen. Kinderbetreuung ausbauen, Jugendarbeit stärken und den Vereinen die benötige Unterstützung - vor allem hinsichtlich der Sporthallenkapazitäten - bieten, sind weitere Punkte.

Für die CDU treten an: Michael Wanner, Markus Grimm, Jutta Hilswicht, Werner Philipp, Tina Wagner, Jörg Deckarm, Holger Mengesdorf, Barbara Dortants, Klaus Pfaff, Nicole Ritzhaupt, Erik Schleich, Birgit Fien-Schmalzbauer, Dr. Frank Blaser, Robert Döring, Kelly Angelis Da Costa Guddas, Michael Glaser, Maximilian Struwe, Irmtraud Bohn, Rustam Nasibov, Constanze Ratz, Dr. Florian Lietzmann, Christian Wanner, Elric Felkel, Dr. Jörn Döring, Tatjana Uselmann und Jürgen Blaser.

Ein Dauerbrenner der Wieslocher Kommunalpolitik: die Verkehrsbelastung in Altwiesloch und wie man ihr begegnen könnte. Foto: Pfeifer

SPD: Wiesloch anders gedacht

"Wiesloch anders gedacht", haben sich die Sozialdemokraten auf ihre Fahnen geschrieben. Vom Klimaschutz über die Wohnungssituation und die Belebung der Innenstadt bis hin zur Bildung reicht die Bandbreite der Anregungen und Forderungen. Der Artenschutz wird aufgegriffen und vorgeschlagen, dass auf stadteigenen Äckern und Wiesen giftfreie Bewirtschaftung die Norm werden muss. Ein Klimaschutzkonzept, das alle relevanten Bereiche umfasst, soll zusammen mit den Bürgern erarbeitet werden. Für die Mobilität schlägt die SPD einen Umweltverbund vor und will ein kommunales Mobilitätskonzept. Ziel: schnelle und sichere Wege zu Schule, Arbeit oder Einkaufen. Eine Echtzeitanzeige an wichtigen Bus-Umsteigepunkten ist eine weitere Forderung.

Bauen und Wohnen bezeichnen die Sozialdemokraten als wichtiges Grundbedürfnis. Die Wohnungsbaupolitik müsse Wohnen endlich wieder als menschliches Grundrecht verstehen. In Wiesloch fehle es insbesondere an bezahlbaren Domizilen. "Schluss mit der Preistreiberei", heißt es in diesem Zusammenhang. Eine "aktive und soziale Bodenpolitik" müsse betrieben werden. Mit dem von der SPD entwickelten "Wieslocher Innenentwicklungsmodell ", das einen Mindestanteil von bezahlbarem Wohnraum vorsieht, soll dies umgesetzt werden. Dies Instrument verpflichtet Bauherren, einen bestimmten Anteil des Bauvolumens für Sozialwohnungen und geförderten Wohnungsbau zu verwenden. Bezogen auf die Innenstadt will die SPD das typische Bild der Altstadt bewahren, ein Bebauungsplan für diesen Bereich sei daher dringend notwendig. Mit Blick auf das Gewerbe will man vorhandene Flächen erhalten und neue entwickeln, dabei sollten möglichst viele Arbeitsplätze entstehen.

"Gut leben und älter werden" ist ein weiterer Schwerpunkt der SPD. Alternative Wohnformen wie etwa genossenschaftliche Modelle gehören ebenso dazu wie die Belebung der Innenstadt zu einem zentralen Ort der Kommunikation sowie die Etablierung eines jährlichen Generationentags. Ein anderer Aspekt ist das selbstbestimmte Leben mit Behinderung, hier setzt sich die SPD für einen Teilhabeplan ein. Der Zugang zu Bildung und bedarfsgerechte Kinderbetreuung sind für die Gesellschaft, so die SPD, ein wichtiger Faktor, und auch der kulturelle Aspekt ist im Programm aufgeführt. Ein Kulturbeirat wird angeregt, ebenso ein Tourismusbüro.

Die Liste der SPD: Richard Ziehensack, Sultan Demir, Jan-Peter Oppenheimer, Sara Lee Holzmeier, Ulrich Engel, Dr. Anke Schroth, Klaus Rothenhöfer, Gisela Konrad, Adrian Klare, Lena Pommrenke, Dr. Christoph Aly, Elke Anders-Lasch, Christoph Engelsberger, Francisca G. Do Nascimento Ohlsen, Frieder Breitling, Michaela Durcak, Philip Rothenhöfer, Fjolla Gashi, Mathias Körner, Katrin Floegel, Martin Comos, Maike Wieditz, Alexander Forschner, Susanne Reinig, Lothar Hoffmann und Prof. Gert Weisskirchen.

Freie Wähler: Die Stadt als Mittelzentrum stärken

Insgesamt zwölf kommunalpolitische Themenfelder haben sich die Freien Wähler herausgesucht und diese in ihrem Wahlprogramm aufgegriffen. Dabei wird Wiesloch als "Mittelzentrum" beschrieben und den Freien Wählern geht es deshalb darum, die Weinstadt als Kultur-, Dienstleistungs- und Einkaufsstadt zu stärken - und dies ohne Bindung an übergeordnete Parteirichtlinien. Man müsse die Innenstadt als Herzstück erhalten und ausbauen, sie müsse als Einkaufs- wie Wohnort attraktiv bleiben. Dazu zählen die Anbindung des Adenauerplatzes an die Fußgängerzone ebenso wie der Neubau "Kubus am Adenauer", aber auch attraktive kulturelle Angebote.

Die Altstadtentwicklung mit Nachverdichtung steht im Fokus, dafür wollen die Freien Wähler einen "Gestaltungsbeirat" für den "Blick von außen" ins Leben rufen. Der zweite Bauabschnitt der "Äußeren Helde" müsse möglichst schnell realisiert werden, denn hier liege "viel Geld brach", das die Stadt dringend nötig habe. Die bessere Anbindung des Fachmarktzentrums sieht man als wichtig an, hier denkt man an einen verkehrsberuhigten Bereich in der verlängerten Hauptstraße.

Die "zielgerichtete" Bereitstellung neuer Gewerbeflächen (etwa an der L 723) hält man für notwendig, um so zusätzliche Einnahmen zu generieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Im schulischen Sektor lasse man sich die Bildung viel kosten. Der (von den Freien Wählern immer kritisch gesehene) Neubau der Gemeinschaftsschule und die dringend notwendige Sanierung der Realschule bänden sämtliche finanziellen Mittel, das Sporthallenproblem sei noch nicht gelöst. Auf jeden Fall wollen die Freien Wähler alle Schulen erhalten wissen, zeitgemäße Ausstattung und Betreuungsangebote (Hausaufgaben, gesunde Verpflegung) müssten eine selbstständlichkeit werden. Kritik üben die Freien Wähler daran, dass ärmere Bundesländer Kindergartengebühren der Eltern abschafften, Baden-Württemberg (das andere Länder mitfinanziere) sie aber noch erhebe. Hier sieht man das Land gefordert, da dies auf kommunaler Ebene nicht zu lösen sei.

Auf die Situation der Senioren wird eingegangen, die Kultur- und Vereinsarbeit und das Ehrenamt herausgestellt und damit die Anziehungskraft der Stadt untermauert. Auch Verkehrsfragen wie beispielsweise der Ausbau des Radwegenetzes werden angesprochen und eine gute ÖPNV-Verbindung insbesondere in die Stadtteile gefordert.

Die Kandidaten der Freien Wähler: Dr. Fritz Zeier, Helmut Pfeifer, Michael Schindler, Monika Rausch-Förster, Jochen Filsinger, Elke Karl, Theodoros Tziolas, Simone Meyer, Jochen Christophel, Beatrice Rebholz, Dieter Bruder, Nina Filsinger, Benjamin Pfaff, Natascha Manß, Daniel Schmitt, Dirk Hofer, Dr. Jochen Breuer, Kai Seewöster, Dr. Ingo Schmiedeberg, Rüdiger Strecker, Thomas Holfelder, Petra Geiger, Martin Wimmer, Gerd-Uwe Soder, Thomas Hecker und Jan Alexander Pfeifer.

WGF: Gesamtstadt und Frauenweiler im Blick

Die Wählergemeinschaft hat sowohl Frauenweiler als auch die Gesamtstadt und die dort anstehenden Themen im Blick. Das Mittelzentrum Wiesloch will man stärken, die Investitionen zu Ausbau und Erhalt der Schulen unterstützen und auch die Umwandlung aller Grundschulen zu Ganztagsschulen steht auf der Agenda. Verkehrsfragen spielen eine wichtige Rolle, speziell in Altwiesloch - hier unterstreicht man die Forderung nach einer Umgehungsstraße. Familienorientierter Ausbau der Wohngebiete, Verbesserung und Ausbau der städtischen Wirtschaftsförderung und der Ausbau der Stadtwerke zu einem Infrastruktur-Dienstleister sind weitere Punkte.

Mit Blick auf die Hilfs- und Rettungsdienste will man den Neubau des Feuerwehrhauses in Baiertal schnell umsetzen und auch die anstehende Sanierung der Zentrale der Wehren in Wiesloch vorantreiben. Vor allem sollen all die Einrichtungen, die ehrenamtlich betrieben werden, noch stärkere Unterstützung erfahren.

Auf Frauenweiler bezogen steht die dringend notwendige Sanierung oder der Neubau der Mehrzweckhalle im Mittelpunkt. Auch die Straßensanierung im Ortsteil ist der WGF ein großes Anliegen, ebenso die Umsetzung des Ziels, ein Dorfgemeinschaftshaus zu schaffen, um so das Zusammengehörigkeitsgefühl im Ortsteil zu stärken. Dem Lärm will man mit der Umsetzung des Lärmaktionsplans begegnen, neue Wohngebiete sollen alsbald geschaffen werden und die "neue soziale Mitte" mit Schule, Altenheim und Kindergarten als zentraler Mittelpunkt in Frauenweiler zu einem Dorfzentrum entwickelt werden. Nicht zu vergessen: sichere Rad- und Schulwege.

Die Unterstützung des Stadtteilvereins bei seinen Projekten, insbesondere bei "Frauenweiler bient auf", steht ebenfalls auf der Agenda. Aber der Blick geht auch über die eigene Ortsgemarkungsgrenze hinaus. So plädiert die Wählergemeinschaft beispielsweise für eine Verbesserung der Ost-West-Verbindung in Wiesloch durch eine Öffnung der Tuchbleiche in beide Richtungen und die städtische Infrastruktur will man unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erhalten oder gar ausbauen.

So tritt die WGF an: Stefan Seewöster, Orhan Bekyigit, Christian Lang, Jutta Schwan, Caroline Dürk, Gabriele Stroh, Edwin Mack, Martin Waibel, Nina Schwan, Marco Weissmann, Elke Klein, Ahmet Özel, Franziska Wickenhäuser, Florian Prummer, Thomas Streichsbier, Bianca Lombardo, Frank Walthier, Benjamin Wickenhäuser, Roland Pils, Olaf Preiß, Heinrich Patheiger, Anton Schneider, Peter Kircher, Roland Klein, Nadja Wieneke und Martin Hooks.

Bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag bewerben sich in Wiesloch sieben Parteien und Wählergruppierungen um die 26 Sitze im Gemeinderat der Weinstadt. Foto: Pfeifer

Altwieslocher Liste (AWL): Verkehrskollaps verhindern

Der endgültige Verkehrskollaps soll verhindert werden, so die Hauptforderung der AWL in ihrem Wahlprogramm. Es geht darum, die Stickoxid- und Feinstaubbelastung in der Stadt zu senken, dauerhafte Messstellen zu installieren (Baiertaler-/Ecke Dielheimer Straße in Altwiesloch) und mittelfristig eine Verkehrsentlastung zu realisieren. Dies jedoch nicht nur vor der eigenen Haustür, sondern im gesamten Stadtgebiet. Gefordert wird auch die Verbreiterung von Gehwegen an neuralgischen Punkten (Dielheimer Straße) und, den Verkehr weitestgehend zu "beruhigen", dies gilt gerade für die Bereiche vor Kindergärten, Schulen und Heimen. Gleichzeitig will sich die AWL für die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs gerade auch für die Ortsteile einsetzen. Mit übergeordneten Stellen will die Liste Kontakte pflegen und Rechte einfordern (Lärmschutz, Verkehrssicherheit, saubere Luft).

Wichtig ist der AWL, Wiesloch als familienfreundliche Stadt in der Metropolregion Rhein-Neckar nachhaltig zu positionieren. Dazu gehören die Schaffung von Kitaplätzen und die Digitalisierung der Schulen sowie generell die bessere Planbarkeit von Familie und Beruf. Die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Stadtentwicklungskonzept "INSEK 30+" will man aktiv, aber auch kritisch begleiten. Die Unternehmen will man in der Gesamtstadt unterstützen und dem Trend nach Leerständen im Einzelhandel wirksam begegnen.

"Die Natur im Blick" hat man ebenfalls, frei nach dem Motto "Ohne Distel kein Distelfink". So unterstreicht die AWL die Bedeutung der Naturschutzgebiete in der näheren Umgebung (sieben im Umkreis von fünf Kilometern) und auch die Bedeutung eines seltenen und stabilen Bestands an Feuersalamandern in Altwiesloch. "Die Vielfalt, die wir hier noch haben, müssen wir bekannt machen, damit man sie schützen kann. Nur dadurch haben die gefährdeten Arten eine Chance, zu überleben und sich weiter auszubreiten", heißt es bei der AWL.

Es geht bei der Ausrichtung der Altwieslocher Liste jedoch auch um jene, die als "Zweibeiner" unterwegs sind. So sollen die Spielplätze instand gesetzt und besser gepflegt werden und in Bezug auf Barrierefreiheit sollen die Gegebenheiten rund um das Bürgerhaus in Altwiesloch eine Optimierung erfahren. Zudem will man Kunst und Kultur unter Einbindung der lokalen Einrichtungen fördern und den Friedhof in Altwiesloch erhalten wissen.

Hier die Kandidaten der AWL: Norbert Heneka, Petra Bulitz-Menrath, Hans-Peter Rau, Jennifer Menrath, Werner Goldschmidt, Tobias Lechner, Marcel Widmann, Joachim Betz, Marcel Scheid, Jens Bulitz, Heidrun Hecker, Daniel Can, Heike Nutter-Heneka, Frank Wettstein, Ernst Kunold, Irina Lechner, Karl Wollenhaupt, Antje Fath, Jörg Fahn, Arda Katilmis, Daniel Klein, Markus Benner, Tobias Heneka, Andrea Rau, Sven Seibel und Sebastian Nutter.

FDP: Wohlfühlatmosphäre in der Stadt

Die Stadtentwicklung vorantreiben, die Identität dabei bewahren und dies unter Einbeziehung der Stadtteile. Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Plätzen und Anlagen verbessern und somit eine Wohlfühl-Atmosphäre in der Stadt schaffen: Dies sind einige zentrale Punkte im FDP-Wahlprogramm. Dazu unterbreitet man konkrete Vorschläge, so die Einführung eines "Runden Tischs" mit den Gewerbetreibenden der Innenstadt, um gemeinsam Verbesserungskonzepte zu entwickeln. Dabei könnte es um ein einheitliches Bild im Zentrum der Stadt gehen, die öffentlichen Plätze sollen mit einbezogen und aufgewertet werden. Mit einfließen soll dabei die Förderung der Baukultur, dies mit Unterstützung des Gestaltungsbeirats der Architektenkammer Baden-Württemberg. Dabei könnten Themenfelder wie neue Konzepte für Arbeiten und Wohnen eine wichtige Rolle spielen. "Wir wollen den Wohnstandort Wiesloch durch Ausweisung neuer Baugebiete im Einklang mit der Natur stärken und setzen uns für die Schaffung von attraktivem und preisgünstigem Wohnraum in Zusammenwirkung mit Förderprogrammen des Landes ein", erklärt die FDP. Im Blickpunkt ist auch das Stadtmarketing. Hier fehlen der FDP Schritte für dessen strategische Ausrichtung. Ein aktives Leerstandsmanagement könne den Einzelhandel stärken. Zu einer intakten Innenstadt gehört für die Liberalen auch eine intakte Umwelt mit ökologischer Vielfalt (Hecken statt Rasen).

Ein zentraler Punkt ist für die FDP auch die kritische Auseinandersetzung mit der Finanzsituation der Stadt. Gefordert wird eine "Finanzplanung ohne Tabus". Wiesloch müsse weniger ausgeben und mehr investieren. An der Steuerschraube wollen die Liberalen aber nicht drehen, vielmehr sei eine größere Wirtschaftsdynamik nötig. Dafür müssten bürokratische Hürden abgebaut werden. Außerdem regt die FDP ein kommunales Gründerzentrum an. Beim Palatin fordert man mehr Transparenz ein, die Wirtschaftlichkeit müsse im Mittelpunkt stehen, nicht Image und Umsatz. Stark machen will sich die FDP für den Bildungsbereich - insbesondere die Kindertagesstätten. Für besonders wichtig halten die Liberalen auch die kommunale Digitalisierung zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Stadt.

Das Team der FDP: Bernd Lang, Prof. Dr. Thorsten Krings, Carole Richter, Jörg Hornung, Nina-Fleur Klingler, Silvia Brenner, Sebastian Vitzthum, Carole Hornung, Rüdiger Haas, Sonja Vorlaufer, Dr. Jörg Richter, Kismet Akbas-Tavsan, Dr. Reinhard F. Nölting, Veronika Lang, Siegfried von Naguschewski, Dr. Edwina Birk, Dr. Matthias Spanier, Christa Knebel, Heinrich Schierloh, Annette Krage, Lahdo Tanriver, Ingeborg Taylor, Hans-Jürgen Pillen, Jo Knebel, Doris Kraft und Manfred Krings.