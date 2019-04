Rauenberg. Mit einer "schlagkräftigen Mannschaft" geht der CDU-Ortsverband Rauenberg nach eigener Einschätzung in die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Auf der Nominierungsversammlung sei es gelungen, für alle drei Stadtteile Kandidaten zu finden, die einen "Querschnitt durch die Rauenberger Bevölkerung" darstellten, so die Mitteilung weiter. Unter maßgeblicher Beteiligung der CDU-Räte habe sich Rauenberg im letzten halben Jahrhundert zu einer modernen Gemeinde gewandelt.

Diese erfolgreiche Ortspolitik solle auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden, so die CDU. Auf einer ersten gemeinsamen Sitzung wurden die Eckpunkte des Wahlprogramms festgelegt. Hierzu gehören unter anderem die Fortführung von Stadtentwicklungsmaßnahmen in allen drei Stadtteilen oder die Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten für Vereine in der Kulturhalle.

Es kandidieren: in Rauenberg: Jürgen Bender, Stefan Dorando, Franz-Jürgen Haas, Theodor Hess, Alexander Köhnlein, Jochen Kyek, Larin Benedikt Laier, Dr. Susanne Snoj, Andre Weis, Gregor Wipfler und Georg Wipfler; in Malschenberg: Jürgen Steger, Christian Elsässer, Torsten Specht, Michael Müller und Monika Geppert; in Rotenberg: Volker König, Jürgen Matz und Katrin Wagner.

Für den Kreistag werden Jürgen Bender und Judith Laier kandidieren. Beide weisen schon heute darauf hin, dass am 28. April im Rahmen einer Fahrradtour der Kreistagskandidaten in Rauenberg Station gemacht wird.