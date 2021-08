„Das ist ekelerregend“: In Massen treten in Baiertal diese Käfer auf, sie gelten aber nicht als Schädlinge. Foto/Repro: Siegfried

Wiesloch-Baiertal. (hds) Werner Garbrecht aus Baiertal ist empört und spricht von unzumutbaren Zuständen. Grund für die Aufregung ist eine "Käferinvasion", die seit einiger Zeit sein Grundstück und das der Nachbarn heimsucht.

"Das ist ekelerregend und wir haben uns unverzüglich an die Umweltstelle in Wiesloch gewandt." Die Käfer treten seinen Angaben zufolge "in Massen" auf, kommen wohl, so vermutet er, von einer nahegelegen Blühwiese und sind überall zu beobachten.

Beim Besuch von Monika Stein und ihrer Nachfolgerin als Umweltbeauftragte, Kerstin Burkhart, wurde nach der zoologischen Bestimmung festgestellt, dass es sich um sogenannte Erdbeersammelläufer, auch behaarte Schnellläufer genannt, handelt. Sie müssen jedoch, so die Aussage vom Umweltamt, von Anwohnerinnen und Anwohnern geduldet werden.

"Es ist tatsächlich so, dass die Käfer durch ihr zuweilen massenhaftes Auftreten in und an Häusern für viele als unangenehm oder gar bedrohlich wirken", so Burkhart im Gespräch mit der RNZ. Wie sie hinzufügte, versteckten sie sich tagsüber in Mulch oder in Erdbeerbeeten und werden abends durch Lampen an und in den Häusern sowie andere künstliche Lichtquellen angelockt. "Sie jagen auch, wie viele Laufkäferarten, abends Schnecken, Würmer, Kleininsekten. Sie vermehren sich nicht im Haus, sondern legen ihre Eier im Boden ab und durchlaufen verschiedene Entwicklungsstadien, überwintern im Boden, verpuppen sich im Frühjahr und erscheinen von Juli bis September", ergänzte die Umweltbeauftragte. Manche erwachsenen Tiere schaffen es ihren Angaben nach auch, ein zweites Jahr zu leben und sich nochmals zu vermehren. Die Weibchen legen im Schnitt zwischen zehn und 15 Eier.

"Sie gelten als Kulturfolger, sind keine Schädlinge im Haus, werden aber, wenn sie absterben, von anderen, aasfressenden Käfern aufgenommen, die dann wiederum dort erscheinen und unangenehm auffallen. Daher ist es sinnvoll, sie nicht liegenzulassen, sondern sie einzusammeln, zusammenzukehren und draußen zu entsorgen", rät sie. Nicht bestätigen konnte sie die von Werner Garbrecht geäußerte Vermutung, diese Käferart komme speziell im Umfeld von Blühwiesen vor. "Sie besiedeln diverse Biotoptypen." Als Schutzmaßnahme empfiehlt sie, Fenster und Türen abzudichten oder Fliegengitter anzubringen. Sie rät indes davon ab, Gift auszulegen: Dieses könne auch andere Tiere, etwa frei laufende Haustiere, gefährden.

Für Werner Garbrecht ist die Empfehlung jedoch nur ein schwacher Trost. "Die sind überall und zwar in solchen Mengen, dass wir sie in Eimern entsorgen mussten." Er fühlt sich von der Umweltstelle der Stadt alleine gelassen. "Wir müssen das also erdulden", meinte er und sprach davon, dass seine Frau bereits mit Brechreiz zu kämpfen habe. "Wir können ja abends kaum noch im Freien sitzen, da muss doch was geschehen", fordert er.

Man prüfe derzeit, ob solche Beeinträchtigungen des körperlichen Wohlbefindens nicht Gegenstand von staatsanwaltlichen Ermittlungen sein könnte. Denn die Laufkäfer, die sehr aktiv wirken, haben sich ihm zufolge in allen Ecken niedergelassen, selbst in der Küche wurden bereits einige gesichtet. Garbrecht fand, die Stadt und speziell das Umweltamt machten es sich zu einfach. "Da wird nichts unternommen, aber den derzeitigen Zustand wollen und können wir nicht länger dulden." Er habe bereits recherchiert und in Erfahrung gebracht, dass die "Käferinvasion" auch in anderen Teilen der Bundesrepublik vorgekommen sei.