Die Teststation zwischen Harres und Rathaus zählt zu den wenigen, die fast immer geöffnet haben. Kurzzeitig wurden einige Zentren in der Region geschlossen. Eger fand das nicht gut. Foto: Pfeifer

Von Tobias Törkott

St. Leon-Rot. Corona, Baustelle A5 oder Großprojekte wie die Kramer Mühle: 2021 prasselten die Themen nur so auf die Gemeinde St. Leon-Rot ein. Mit dem Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe droht neuer Ärger. Bürgermeister Alexander Eger kann dabei auf die Erkenntnisse aus seiner Doktorarbeit zurückgreifen. Außerdem spricht er beim Rundgang mit der RNZ darüber, was ihn 2021 persönlich bewegt hat und, wie er sich für eine vierte Amtszeit motivieren kann.

Herr Eger, Corona beschäftigt uns nun schon seit zwei Jahren. Negative Nachrichten überwiegen: Was hat trotz der Pandemie 2021 gut geklappt?

Was Corona betrifft, war es schön zu sehen, dass unsere Schulen schnell reagiert haben und dass die Kindergärten flexibel waren. So konnten wir ein Stück weit in die Normalität zurück. Die Umstände sind aber noch immer besonders, auch verwaltungsintern. Das war für uns eine große Herausforderung. Wir haben uns bemüht, vorwärts zu kommen, aber immer unter dem Aspekt, dass wegen der Corona-Regeln mehr Arbeit entstanden ist. Positiv war, dass sich niemand davor gescheut hat. Bei den Projekten war das sicherlich die Ausschreibung der Neugestaltung der Spielplätze, das Außengelände des Jugendzentrums und auch die Glasfaser-Anschlüsse, die nun verlegt werden. Wir hatten viele Sitzungen, da konnte auch vieles aus 2020 nachgearbeitet werden.

Was musste liegen bleiben?

Das war zum Beispiel die Umgestaltung der Ortsmitte in Rot. Das hing auch mit personellen Änderungen bei der Verwaltung zusammen. Herr Dietz wird im März als Ortsbaumeister in Ruhestand gehen. Wir haben nun einen Nachfolger, aber es gibt eine gewisse Übergangszeit. Durch Corona wurde alles aufwendiger, wie beispielsweise das Sanitärgebäude 7 am St. Leoner See. Das hatte sich enorm verzögert, zum Beispiel wegen Materiallieferungen, oder Arbeitern, die nicht kamen, nur um ein paar Gründe zu nennen.

Corona geht auch an die Psyche. Daher fragen wir nun mal Sie: Wie geht es Ihnen ganz persönlich mit der Corona-Pandemie?

Es ist auch für einen Bürgermeister persönlich eine Herausforderung – vor allem, wenn man drei schulpflichtige Kinder hat, die teilweise noch das Abitur machen. Das ist ein Spagat.

Mussten Sie selbst auch mal daheim den Lehrer geben?

Unsere Kinder sind relativ eigenständig und lassen sich nicht so gerne reinreden, aber gerade bei unserem Jüngsten mussten wir schon mal etwas nachhelfen, damit gelernt wird. Generell haben auch wir im privaten Bereich eine gewisse Angespanntheit gemerkt. Beim Bürgermeister sind die Übergänge zwischen Privatem und Beruflichem oft fließend.

Sie treten 2022 ein viertes Mal zur Bürgermeisterwahl an. Wie kann man sich nach 24 Jahren weiter motivieren, für eine Gemeinde zu arbeiten?

Eine zusätzliche Motivation habe ich nie gebraucht. Wenn man sich darüber Gedanken machen muss, wird es schwierig. Ich fühle mich noch immer wohl und es sind so viele Projekte in Planung oder am Laufen. Ich musste noch nie über das Thema Motivation nachdenken. Ich könnte es mir anders gar nicht vorstellen, als Bürgermeister zu sein. Da würde eine Leere entstehen.

Da Sie aber auch immer in der Öffentlichkeit stehen, sehnt man sich da nicht mal wieder nach Normalität?

Ich bin schon so lange dabei, wenn mir in dieser Hinsicht etwas Probleme bereiten würde, hätte ich den Job nie so lange machen können. Damit muss man umgehen können. Es ist natürlich situationsbedingt, man ist nicht immer gut drauf. Vielleicht hat man auch mal privat etwas im Kopf und reagiert etwas härter, als man wollte. Aber damit muss ein Bürgermeister umgehen.

Was war Ihr absoluter Höhepunkt in all den Jahren?

Ich glaube die Erschließung der Neubaugebiete war ein Meilenstein, als dann die ersten Grundstücke bebaut werden konnten. Außerdem der Neubau des Hallenbades nach über zehnjähriger kommunalpolitischer Diskussion. Oder aktuell die Kramer Mühle und der dazugehörende Architekturwettbewerb. Da ist genau das eingetreten, was wir uns erhofft haben: nämlich Ergebnisse, die keiner im Vorfeld auf dem Schirm hatte.

Der Umbau der Kramer Mühle ist für St. Leon-Rots Bürgermeister Alexander Eger ein Herzenswunsch. Vor Ort spricht er im Gespräch mit RNZ-Redakteur Tobias Törkott über die Bedeutung des Projekts für die beiden Ortsteile. Foto: Pfeifer

Der Neubau der Kramer Mühle wird für St. Leon-Rot trotz Förderung kostspielig, lohnt sich die Investition in Millionen-Höhe?

Das ist eine kommunalpolitische Entscheidung. Kann und will sich die Gemeinde das leisten? Wir reden immer über Heimatverbundenheit und dazu gehört auch Heimatgeschichte. Für beide Ortsteile ist das Gebäude etwas sehr Prägendes. Dieses historische Element einer Gemeinde muss man sichtbar machen und nutzen können. Es muss nicht alles auf einmal gebaut werden, das geschieht in Abschnitten, damit der zentrale Bereich mit Leben gefüllt wird. Es wäre für mich ein Herzenswunsch, dass die Ergebnisse des Wettbewerbs so umgesetzt werden.

Zahlreiche Projekte in St. Leon-Rot wurden in diesem Jahr in die Wege geleitet oder schon eröffnet. Welches war das Ihrer Meinung nach wichtigste?

Der Bau des Sanitärgebäudes 7 am St. Leoner See zählt für Eger zu den wichtigsten Projekten des Jahres 2021. Foto: Hecker

Das war der Neubau des Sanitärgebäudes 7 am St. Leoner See. Dort haben wir alle energetisch möglichen Maßnahmen reingebaut, von Wärmepumpe bis Solarzellen. Das baut man so nur alle paar Jahrzehnte. Und auch unseren neuen, sechsten Trinkwasserbrunnen muss man nennen. Das ist eine Maßnahme, die geht bei vielen unter. Das ist historisch.

In St. Leon-Rot wurde auch die A5-Baustelle großteils beendet. Der Schallschutz wurde so verbessert. Wie sind die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger?

Es gab viele positive Rückmeldungen. Das freut mich. Dennoch gibt es immer Menschen, die sagen, es ist immer noch laut. Die Maßnahme hat für das Erscheinungsbild der Gemeinde eine enorme Bedeutung. Da denke ich aber auch an die Zukunft, da ist unsere Zielsetzung, dass auch auf der Roter Seite eine Lärmschutzwand kommt. Dann sehe ich das Projekt als abgeschlossen. Da das eine Bundesautobahn ist, sind wir auf die Arbeit der neu gegründeten Autobahn-Gesellschaft angewiesen.

Dazu droht ja mit dem Bahnprojekt Karlsruhe-Mannheim ein möglicher neuer Hammer für die Gemeinde.

Davon gehe ich aus, denn St. Leon-Rot liegt einfach zu zentral, auch wegen der Vorbelastung durch die Autobahn. Das ist planungsrechtlich ein Argument. Da heißt es dann vielleicht, man könne das andere Projekt noch dazulegen. Das ist aus Sicht der Bürgerschaft natürlich unverständlich. Als Gemeinde versucht man dagegen zu argumentieren. Bahn und Bund sehen das aber anders. 2022 wird es die Beteiligungsverfahren geben. Dann wird die Gemeinde ihre Interessen geltend machen. Derzeit ist es noch ein frühes Stadium, die Planung ist sehr weiträumig.

In den Plänen gibt es Skizzen von Tunneln oder Gleisen durch den St. Leoner See. Was sagen Sie dazu?

Ich glaube, dass da nicht so genau auf die Karte geschaut wurde und etwas übersehen wurde. Diese Varianten halte ich für unrealistisch. Ich habe zu diesem Thema damals promoviert, meine Arbeit lautete: Die Vertretung der Gemeindeinteressen im Eisenbahnkreuzungsrecht. Das wird genau dieses Thema werden. Eisenbahnlinien sind enorme Zäsuren in der Landschaft. Gleise trennen die Verkehrsverbindungen komplett. Es gibt ein eigenes Eisenbahnkreuzungsrecht, da werden die Rechtsverhältnisse zwischen Schiene und Straße geklärt. Schranken, also ebene Kreuzungen, gibt es heutzutage als Neubau nicht mehr. Das Autobahnkreuz Walldorf soll ebenfalls noch ausgebaut werden. Wir leben eben in einer dicht besiedelten Region.

Generell wirken die Entwicklungsmöglichkeiten in St. Leon-Rot begrenzt. Das Wachstum nach außen scheint eingeschränkt. Was ist noch drin?

Entwicklungsmöglichkeiten haben wir im aktuellen Flächennutzungsplan schon. Perspektivisch werden sich Flächen für Gewerbe- und Wohnraum öffnen. Die Bodenordnung, also die Umlegung, ist eher das Problem. Da ist auch die Bereitschaft der Eigentümer gefordert.

Es gab in diesem Jahr Diskussionen über die Vergabe zur Trägerschaft des neuen Kindergartens im Pfarrhaus. Wieso war das so umstritten?

Die Kinderbetreuungslandschaft hat sich über die Jahre erheblich verändert. Viele Träger sind dazu gekommen, auch mit neuen inhaltlichen Zielsetzungen. Dazu hat sich die Erwartungshaltung der Bevölkerung verändert. Es wird mehr Flexibilität von den Eltern eingefordert. Die Betreuung soll sich an deren Bedürfnisse orientieren, das ist beispielsweise die Schließ-Zeit in den Ferien. Früher war das kein Thema, aktuell geht es in die Richtung, nicht mehr zu schließen. Für manche Träger ist das auch ein Prozess. Wenn man als bisheriger, großer Träger eine Linie hat, ist es eine Herausforderung, sich dem zu öffnen. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, die Interessen der Bürgerschaft zu erkennen und umzusetzen.

In St. Leon-Rot gibt es zudem mehrere inklusive Projekte ("Smile", Wohngemeinschaft Fortschritt). Andere Gemeinden haben in dieser Hinsicht nicht so viel vorzuweisen: Woher kommt dieser Schwerpunkt?

Wir haben von Anfang an versucht, hier Lösungen zu finden. Das war nicht einfach. Es gibt hier aber eine gewisse Tradition. Dazu haben der Verein "Smile" oder engagierte Eltern beigetragen, dass hier ein Bewusstsein geschaffen wird. Das hat dann auch die Tür für weitere Träger geöffnet, so wie beim aktuellen "Fortschritt-WG"-Projekt, das von der Hopp-Förderstiftung unterstützt wird.

Noch ein kurzes Gedankenspiel: Was würden Sie anders machen, wenn Sie direkt im Gemeinderat sitzen würden?

Ich sehe mich als Teil des Rates. Ich sehe die Gemeinderatssitzung immer noch als Ort der Entscheidungsfindung.

Und was hat Sie vergangenes Jahr am meisten geärgert?

Die kurzfristige und aus meiner Sicht überhastete Schließung der Testzentren. Da hätte man sich durchaus noch vier oder acht Wochen Zeit nehmen müssen, um die Situation zu beobachten. Eine gewisse Eskalation der Corona-Situation hätte man damit bestimmt eindämmen können.

Was war Ihr persönliches Highlight in diesem Jahr?

Das Abitur meiner ältesten Tochter.