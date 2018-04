Wiesloch. (RNZ) Ob buntes Markttreiben oder offene Geschäftstüren, Weinverkostung, kulinarische Genüsse oder sportliche Höhenflüge - der kommende Sonntag, 15. April, wartet mit gleich mehreren Großveranstaltungen in Wiesloch auf. Pünktlich zum Wieslocher Frühlingsmarkt gibt es dann wieder einen verkaufsoffenen Sonntag und das Weinfestival lockt traditionell ins Palatin, nachdem zuvor der Startschuss zum TSG-Stadtlauf gefallen ist. Geboten ist damit ein abwechslungsreiches Programm, das sicherlich viele Besucher bei hoffentlich gutem Wetter in die Wieslocher Innenstadt zieht.

TSG-Stadtlauf: Der 27. Stadtlauf der TSG Wiesloch bildet am Sonntag den Auftakt des Veranstaltungsreigens. Start ist um 10 Uhr in der Parkstraße beim Stadion. Auf dem sportlichen Programm stehen der Wettbewerb über die klassische Strecke von zehn Kilometern sowie die sich anschließenden Bambini- und Schülerläufe, bei denen sich die Kleinen auf der Tartanbahn im Stadion beweisen können. Mit der Startnummer "1" ist auch Oberbürgermeister Dirk Elkemann wieder mit im Feld. Die Strecke führt zunächst von der Parkstraße über Gymnasium- und Gerbersruhstraße und wieder zurück in die Parkstraße. Von dort aus wird weitergelaufen - und das gleich zweimal - über den Radweg in Richtung Nußloch, den Sportpark, die Waldstraße und dann zum Ziel ins Stadion. Für Kinderbetreuung, Musik und die Verköstigung der Gäste ist gesorgt. Anmeldungen für den Stadtlauf und die Bambini-Läufe sind unter www.tsg-wiesloch.de/stadtlauf möglich. Nachmeldungen sind am Starttag, 15. April, auch noch ab 8 Uhr an der Stadionhalle möglich (bis eine Stunde vor dem Start).

Wieslocher Frühlingsmarkt: Von 11 bis 18 Uhr öffnet am Sonntag, 15. April, der Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag seine Pforten. Die Geschäfte in Wiesloch werden dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Die Fußgängerzone der Weinstadt verwandelt sich an diesem Tag in eine Marktmeile mit einigen Highlights. Hier bieten die lokalen Einzelhändler gemeinsam mit externen Marktteilnehmern viele Waren an. 50 Marktbetreiber werden am Sonntag erwartet, das Sortiment reicht von Kunsthandwerk, Schmuck und Mode über Wurst- und Käsespezialitäten, Honig und Gewürze bis hin zu Produkten rund um Heim und Haus. Auch das kulinarische Angebot kommt nicht zu kurz. Autos gibt es auf dem Adenauerplatz zu bewundern und für die kleinen Besucher steht auf dem evangelischen Kirchplatz ein Kinderkarussell. Der "Hoffexpress", das Fanmobil der TSG Hoffenheim, ist mit dabei, ein großes Reisebüro ist mit einem Truck zugegen, für Livemusik sorgen Stefan Zirkel und seine Band "So!".

Weinfestival: Zum 17. Mal findet diesmal das "Weinfestival Kraichgau/Badische Bergstraße" im Palatin statt. Zwischen 11 und 18 Uhr kommen am 15. April alle Weinfreunde auf ihre Kosten. Weingüter der Region präsentieren ihre Weine und Sekte, in denen sich die Vielfalt des Sortenspektrums und die Originalität der einzelnen Winzer widerspiegeln. Nach der Eröffnung um 11 Uhr steht die Krönung der Bereichsweinprinzessinnen auf dem Programm. Um an den Weinbaupionier Johann Philipp Bronner zu erinnern, wird Adolf Suchy von der Wieslocher Stadtapotheke über seine Geschichte anschaulich Auskunft geben. Zusätzlich gibt es eine Kinderbetreuung.