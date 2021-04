Wiesloch. (hds) In der Vorwoche startete in vielen Arztpraxen die Impfung gegen das Coronavirus. Zu Beginn wurde noch die unzureichende Menge der zur Verfügung gestellten Dosen beklagt, jetzt scheint es in der Hinsicht besser zu laufen. Eine Praxis in Wiesloch durfte allerdings schon früher, seit dem 8. März, loslegen. Der Grund: Die Hausarztpraxis in der Bergstraße ist in ein derzeit noch laufendes Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg eingebunden. Dabei geht es darum, Erfahrungen hinsichtlich Impfabläufen in Praxen zu sammeln.

Bis zum gestrigen Dienstag wurden mehr als 380 Impfungen verabreicht. "Wir haben uns beworben und als eine von nur 40 Praxen in Baden-Württemberg den Zuschlag erhalten und zwar für den Standort Wiesloch", erklärt Dr. Rita Bangert-Semb. Das Hausarztzentrum in der Weinstadt ist die Zentrale eines Verbunds, in dem Praxen in Rauenberg, Walldorf, St. Leon-Rot und Neulußheim zusammenarbeiten.

In Wiesloch sind die Voraussetzungen für das noch bis zum Wochenende laufende Modell ideal. Großzügige Räumlichkeiten – dort residierte einstmals die Kriminalpolizei – und eine durchdachte Struktur ermöglichen das Impfen problemlos. "Zu Beginn haben wir spezielle Zeitfenster für die Impfungen eingerichtet, sind jedoch dann dazu übergegangen, diese Termine in den laufenden Betrieb zu integrieren", erläutert Bangert-Semb. Initiiert wurde das Projekt vom Sozialministerium des Landes in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung.

"Es ging vor allem um die Logistik vor Ort, das Einhalten der Kühlketten und darum, generell mal zu eruieren, wie das Impfen in seiner gesamten Komplexität in Praxen so läuft", berichtet die Ärztin. Zum Start hatte man Stillschweigen vereinbart. "Zum einen wollten wir einen Ansturm verhindern, zum anderen ging es darum, bei den Kolleginnen und Kollegen keinen Neid aufkommen zu lassen. Wir waren ja schließlich die Ersten, die die Spritzen setzen durften."

Bisher wurden nur Patientinnen und Patienten aus der eigenen Praxis geimpft. Berichte über den Verlauf und gemachte Erfahrungen wurden an das Sozialministerium weitergeleitet. Nebenwirkungen habe es bisher in keinem Fall gegeben. Bis jetzt kam ausschließlich der Impfstoff von Biontech-Pfizer zum Einsatz, ab der kommenden Woche wird das Kontingent zunächst mit Moderna, dann mit Astra-Zeneca ergänzt. "Auch das bringt eine Umstellung mit sich, müssen wir doch in den Gesprächen auf die unterschiedliche Zusammensetzung der Dosen hinweisen und entsprechend aufklären", erklärt Bangert-Semb.

Dem gesamten Team der Praxis sprach sie ein großes Lob aus. "Wir haben viel gelernt und sind froh, dass bisher alles unkompliziert verlaufen ist", meint die Ärztin. "Unsere Vorgabe ist es, das Impfen für alle Beteiligten zu einem Erlebnis zu machen."

Geliefert wurde der Impfstoff für das Pilotprojekt übrigens vom Zentrum in Heidelberg, es handelte sich dabei um eine Sonderzuteilung des Landes. Der Kontakt zu dem Personenkreis, der sich impfen lassen wollte, erfolgte zunächst telefonisch. "In erster Linie haben wir chronisch Kranke angesprochen. Wenn Astra-Zeneca geliefert wird, wollen wir Männer über 60 Jahre kontaktieren. Das haben wir bei uns so entschieden", betont Bangert-Semb.

Wenn möglich, habe man die Aufklärung bei dem jetzt noch laufenden Projekt per E-Mail geleistet, das wolle man künftig beibehalten. "Es macht Sinn, für alle den organisatorischen Aufwand so gering wie möglich zu halten."

Mit im Boot sitzt auch Nina Winnes. Bei der medizinischen Fachangestellten und Standortleiterin in Wiesloch liefen die organisatorischen Fäden zusammen. So war es wichtig, nicht eine Blaupause der klassischen, zentralen Impfzentren abzubilden, vielmehr hat man sich in der Wieslocher Praxis an den Erfahrungen der Grippeschutz-Impfung orientiert.

Mit den gesammelten Eindrücken geht es am Montag dann weiter – und zwar in allen am Verbund beteiligten Hausarztpraxen. Bangert-Semb zeigt sich zufrieden: "Das Pilotprojekt hat allen geholfen."