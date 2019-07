Von Anton Ottmann

Horrenberg. "Ganz sicher ist er tot, man kann doch nicht nackt im Schnee liegen. Halt dich fern von ihm, sagen sie. Sieh ihm nicht in die Augen, sonst nimmt’s ein schlimmes Ende. Zu spät, denke ich, als er sie öffnet. Sie sind dunkel, schwärzer noch als verkohltes Holz." Mit klarer, minimalistischer Sprache beschreibt Sonja Kettenring unter der Überschrift "Schnee, gefallener" eine düstere geheimnisvolle Szene, die ein Gefühl von Unbehagen erzeugt. Weitere solcher Bilder wie "Regen, dicht und anhaltend", "Hitze, schwül und drückend" und "Sturm, orkanartige Böen" verstärken das Ganze noch bis zum großen Knall, zum vernichtenden Einschlag eines Blitzes. Dann breitet sich Ruhe aus, als wäre vorher nichts geschehen. Und so liest man am Ende unter der Überschrift "Herbstsonne, mäßiger Wind": "Die Bäume hängen voll goldener Blätter, das Wasser am See liegt still und ruhig im Schimmer der untergehenden Sonne."

Mit der surrealistischen Geschichte "Die weiteren Aussichten" hat die 41-jährige Horrenberger Autorin den dritten Preis beim Kurzgeschichtenwettbewerb der "42er Autoren" gewonnen. Dieser wird jährlich von der brandenburgischen Stadt Putlitz ausgeschrieben und stand in diesem Jahr unter dem Motto "Alle Wetter". Der Putlitzer-Preis, nicht zu verwechseln mit dem berühmten amerikanischen Pulitzer-Preis, wurde 2005 erstmals vergeben und die Preisverleihung wird von den Initiatoren selbst als skurril bezeichnet. Die Preisträger werden mit einem Fanfarenzug und den Honoratioren der Stadt in die voll besetzte Nikolaikirche geführt, wo Schüler die sechs besten Geschichten vorlesen, bevor die drei Preisträger gekürt werden. Neben dem Preisgeld und einer Urkunde erhalten sie das Wappentier der Stadt, eine weiße Gans, als getöpferte Keramik überreicht.

Für Sonja Kettenring war die Freude über ihren ersten Literaturpreis sehr groß, nachdem sie sich bereits mehrmals an Kurzgeschichtenwettbewerben beteiligt hatte und ihre Beiträge immerhin schon dreimal in Anthologien aufgenommen worden waren, die dann von den Veranstaltern herausgegeben wurden.

Die Autorin hat von klein auf sehr viel gelesen und in der Schule liebend gerne Aufsätze geschrieben, am liebsten Stimmungsbilder. Ihr Traumberuf sei Journalistin gewesen, erzählte sie der RNZ. Sie sei davon aber wieder abgekommen, weil sie sich die in diesem Zusammenhang notwendige Recherche und Kontaktaufnahme nicht zutraute. So habe sie sich nach Realschule und Wirtschaftsgymnasium für ein Studium der Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule in Mannheim entschieden und danach als Software-Entwicklerin gearbeitet. So seltsam es klingen mag, habe sie der Beruf doch geschult, sich bei ihren Geschichten, an denen sie seit etwa zehn Jahren immer wieder nebenbei schreibe, auf das Wesentliche zu beschränken. In das literarische Schreiben sei sie mit einem Tagebuch-Blog auf wababbel.de eingestiegen, der ihr wertvolle Kontakte mit Schriftstellerkolleginnen und -kollegen eröffnete.

Zurzeit arbeite sie an einer Familiengeschichte, zwar nicht autobiografisch, aber doch von der eigenen Lebensgeschichte beeinflusst. "Wie könnte es auch anders sein!", meinte sie. Wie schon in der prämierten Geschichte liebe sie es, beim Schreiben fragmentarische Bilder zu zeichnen, die Fragen aufwerfen und den Leser animierten, seine Fantasie schweifen zu lassen. Ein ungewöhnlicher und zugleich anspruchsvoller Ansatz, der in sich die Chance für weiteren Erfolg birgt. Und dazu darf man der Autorin viel Mut und Ausdauer wünschen.