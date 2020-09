In der vierten Generation produziert das Mühlenrad der Familie Ebert in Dielheim inzwischen Nahrungsmittel oder inzwischen auch Pferdefutter. Mutter Monika Ebert (v.l.) mit Sohn und Geschäftsführer Ivo Ebert. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Dielheim. Einst drehte sich auf dem Gelände von Familie Ebert das Mühlenrad im Wasser, Müller stellten Mehl, Gewürze, Pflanzenöle oder Futtermittel her. "Die Geschichte des Geländes reicht bis ins Mittelalter zurück", berichtet Ivo Ebert, Geschäftsführer der St. Hippolyt Mühle Ebert. In vierter Generation werden heute Nahrungsmittel und mittlerweile auch Pferdefutter produziert.

Wer das Mühlengelände in Dielheim betritt, befindet sich also auf durchaus geschichtsträchtigem Boden. Und wer Fantasie hat, kann sich das geschäftige Treiben im Mittelalter ganz gut vorstellen. Dem Müllerberuf ganz treu, bietet der Naturkostladen Ebert ein breites Sortiment, beispielsweise an unterschiedlichsten Gewürzen und Kräutern sowie auch weiteren Naturkostlebensmitteln.

> Was gibt es hier? Seit Neustem bietet der Naturkostladen eigene "Bio-Superfoodprodukte" an, darunter Smoothies oder Bio-Protein-Riegel. Weiterhin gibt es alles, was das Naturkostherz begehrt, das Sortiment ist breit gefächert. Groß ist das Auswahl an Nudeln und reicht von grüner Pasta bis hin zu den klassischen Spaghetti. Außerdem gibt es auch verschiedene Teesorten, darunter Kräuter- und Bergtees, Grünen und Ostfriesentee. Weiterhin gibt es sogenannte "Detox"-Produkte, die Wohlbefinden und Gesundheit steigern sollen, Dinkel, Cous-Cous, Kartoffelpüree, verschiedene Sorten Linsen, verschiedene Ölsorten, Blüten- und Kräutersalze, unterschiedliche Pesto-Arten, Kapern, Muskatnuss, Schwarzkümmel, Pizza- und Makkaroni-Gewürzmischungen. Zudem gibt es verschiedene Säfte und hin und wieder Äpfel aus der Region. Im separaten Raum kann man Pferdezubehör und Pferdefutter sowie weiteres Tierfutter kaufen.

> Was ist das Besondere? Das Besondere an der Mühle Ebert sind die selbst produzierten "Bio-Powerfood"-Produkte mit einem hohen Anteil wichtiger Nährstoffe und natürlich das Pferdefutter aus eigener Herstellung, erzählt Ivo Ebert nicht ohne Stolz. Zudem nennt er die Vielfalt an Produkten im Naturkostladen.

> Die Geschichte des Hofladens: Die Geschichte des Geländes geht bis ins Mittelalter zurück, schon damals stand hier – wie man dem Namen schon entnehmen kann – eine Mühle. Jahrhunderte später übernahm Familie Ebert das Mühlengelände und betreibt die Mühle zusammen mit dem Hofladen das nun in vierter Generation. 1990 wurde der Hofladen von Monika Ebert zunächst mit einem einfachen Grundnahrungssortiment, darunter Eier und Mehl aber auch Kleintierfutter, eröffnet. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wuchs das Mühlen-Lädchen und entwickelte sich zu einem Naturkostladen mit breitem Sortiment, wobei Bio-Produkte Familie Ebert von jeher am Herzen liegen. Damals führten diese Produkte allerdings eher ein Schattendasein, waren nur für eine kleine Gruppe von Kennern interessant. Später fing man außerdem an, Pferdefutter zu produzieren. Wer auf das Gelände hinter dem Naturkostladen blickt, sieht ein meterhohes Silo und die Produktionsstätte. Familie Ebert sind nach eigener Auskunft Nachhaltigkeit und Regionalität wichtig.

> Anfahrt und Umfeld: Naturkostladen der St. Hippolyt Mühle Ebert, Talstraße 27 in 69234 Dielheim, ist von Wiesloch und Altwiesloch aus kommend über die Wieslocher und die Hauptstraße erreichbar. Die Gemeinde liegt in einer reizvollen Landschaft. Im Dielheimer Ortsteil Oberhof kann man eine aus dem Jahr 1787 stammende Kapelle besichtigen und die Stadt Wiesloch mit Restaurants, Einkaufs- und Flaniermöglichkeiten ist auch nicht weit entfernt.

> Öffnungszeiten: Der Hofladen ist Montag bis Freitag von 8 bis 18.30 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.