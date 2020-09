Von Erdbeeren über Spargel und Knoblauch bis hin zu Feldsalat: Die Eheleute Leicht bieten viel in ihrem Hofladen an. Mitarbeiter Peter Zutavern am Eingang der Bad Schönborner Filiale. Foto: Agnieszka Dorn

Von Agnieszka Dorn

Bad Schönborn-Langenbrücken. Schnell ins Schmunzeln geraten die Kunden vor "Leicht’s Spargel- und Hofladen": Eine riesige Paprika und übergroßer Stangenspargel schmücken den Eingang des Hofladens in Bad Schönborns Ortsteil Langenbrücken. "Wir bauen eben hervorragend an", sagt Peter Zutavern, Mitarbeiter bei Leicht’s Hofladen, mit einem Augenzwinkern in Hinblick auf die Gemüse-Figuren.

> Was gibt es hier? Der Schwerpunkt von Leicht’s Spargel- und Hofladen liegt beim Verkauf von Spargel und Erdbeeren aus eigenem Anbau. Weiterhin gibt es je nach Saison selbst angebauten Rhabarber, Zuckermais, Himbeeren, Süßkirschen, verschiedene Kohlsorten und Feldsalat. Aus der Region gibt es zudem Kartoffeln, Radieschen, Knoblauch, Eier und verschiedene andere Gemüsesorten. Ferner bietet der Laden regionale Weine, Käse, Geflügel, Dosenwurst, selbst gemachte Aufstriche und Marmelade, verschiedene Molkereiprodukte sowie Nudeln und Honig. Außerdem stellt der Hofladen Fruchtsecco und verschiedene Liköre selbst her.

> Was ist das Besondere? Insbesondere die eigenen saisonalen Produkte zeichnen den Hofladen aus. Gerade in der Spargel- und Erdbeerzeit ist im Langenbrückener Laden viel los.

> Die Geschichte des Hofladens: "Wir haben den Hofladen 2017 von Familie Hunger übernommen", erzählt Inhaberin Brigitte Leicht. Zusammen mit ihrem Mann Markus Leicht kam sie damit dem Wunsch der Familie Hunger nach, dass der Hofladen weiter bestehen bleibe. Der Hauptsitz von "Leicht’s Hofladen" befindet sich in Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe. So betreibt die Familie Leicht neben den Hofläden in Bad Schönborn und Eggenstein weitere drei Filialen in Graben-Neudorf, Ubstadt-Weiher und Stutensee. Bereits seit 2000 bauen Markus und Brigitte Leicht Spargel und Erdbeeren an – und das auf jeweils 45 Hektar. Weitere Flächen nutzt die Familie für den Anbau von anderen Obst- und Gemüsesorten.

> Anfahrt und Umfeld: Leicht’s Spargel- und Hofladen befindet sich am Mühlgarten 17 in Bad Schönborns Ortsteil Langenbrücken. Von Wiesloch aus ist er über die B 3, Ausfahrt Bad Schönborn Langenbrücken, erreichbar. Nicht weit vom Hofladen entfernt ist außerdem das Wellnesszentrum Thermarium, in dem man mal in Ruhe entspannen kann.

> Öffnungszeiten: Der Hofladen ist von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 9 bis 13.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr offen. Außerdem hat er sonntags von 9 bis 13.30 Uhr geöffnet.