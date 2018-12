Katharina Wendler ist seit zehn Jahren Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde St. Leon-Rot. Sie ist 44 Jahre alt, verheiratet und Mutter einer Tochter. In Sachsen-Anhalt geboren, in Hessen aufgewachsen, hat sie in Leipzig, Rom und Heidelberg studiert. Nach dem Lehrvikariat in Weinheim an der Bergstraße war sie anschließend als Pfarrerin im Probedienst mitverantwortlich für den kirchlichen Auftritt auf der Landesgartenschau in Bingen am Rhein. Nun endlich sesshafter geworden, verreist sie dennoch sehr gerne. Ihr persönliches Highlight im Kirchenjahr sind die Seetaufen am St. Leoner See, offen für alle, ob Groß, ob Klein, für alle, die sich taufen lassen möchten. Foto: Hecker-Petrova