Zwölf Preisträger – zehn davon arbeiten am Stammsitz in Wiesloch-Walldorf – wurden nun mit dem Hubert-Sternberg-Preis ausgezeichnet. Foto: Helmut Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch/Walldorf. Der Hubert-Sternberg-Preis der Heidelberger Druckmaschinen AG (HDM) wurde in diesem Jahr an zwölf Personen überreicht, zehn davon arbeiten am Stammsitz in Wiesloch-Walldorf, je ein Preisträger kommt aus Amstetten und Brandenburg. Namensgeber ist der einstige Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Hubert A. Sternberg, der die Geschicke des Unternehmens fast 47 Jahre als Vorstandsvorsitzender lenkte und als "Vater des Druckens" unvergessen bleibt.

1989 wurde die entsprechende Stiftung ins Leben gerufen. Für die Preisträger gab es einen Scheck und einen Pokal, verbunden mit der gut gemeinten Aufforderung, sich weiter engagiert zu betätigen. Gemeinsam mit Finanzvorstand Marcus A. Wassenberg hatte Rainer Haus, Leiter Berufliche Bildung bei HDM, die angenehme Pflicht übernommen, die Geehrten zu beglückwünschen.

Wassenberg bezeichnete Sternberg als "coolen Typen" – und dies gelte auch für die Preisträger. "Sie sind mutig, wollen Verantwortung übernehmen, zeigen Kreativität und all dies hilft, unser Unternehmen weiter zu entwickeln", betonte er in seiner Laudatio. "Wir brauchen sie und die Auszeichnung ist gleichzeitig mit dem Wunsch verbunden, den bisher eingeschlagenen Weg weiter zu gehen." Gemeinsames Ziel müsse es sein, die Anforderungen der Zukunft zu meistern. "Früher haben wir ausschließlich über Druckwerke gesprochen, jetzt geht es mehr um Software und bedruckte Elektronik." Bewertet wurde von der Jury nicht nur die inhaltliche Leistung in den jeweiligen Fachgebieten, vielmehr spielten Kriterien wie soziales Engagement und Charakter, verbunden mit engagiertem Auftreten, eine entscheidende Rolle. So war auch die Bandbreite der Berufe all jener, die Scheck und Pokal entgegennehmen durften, vielfältig. Ob Industriemechanikerin, Fachkraft für Lagerlogistik, Mechatroniker oder aus dem Bereich Digitale Medien – die gesamte Bandbreite bei Ausbildung oder Studium war vertreten.

"Wir haben uns seitens der Ausbildungsbereiche mit den jeweiligen Leitern zusammengesetzt, beraten und dann die Kandidaten für den Sternbergpreis festgelegt", gab Haus einen kurzen Einblick über die Verfahrensweise der Nominierung. In kurzen Interviews stellte er die Preisträger vor und hinterfragte neben der beruflichen Ausrichtung auch das persönliche Umfeld und die Hobbys.

Geehrt wurden: Marco Rauer, Mareen Kitzing, Dana Abelshauser, Eva Barbara Frank, Franziska Hiesinger, Christian Kühlinger, Sarina Oelschläger, Hendrik den Ouden, Anita Pfitzenmayer, Evrim Vieweg, Alexander Wiedemann und Marina Zorn. Mareen Kitzing war zur Preisverleihung aus Brandenburg nicht persönlich angereist, sie nahm per Videoschalte an der Preisverleihung teil.

Zudem wurden noch zwei Sonderpreise von der Beruflichen Bildung des Unternehmens vergeben. Diese erhielten Seifeeldine Jlassi und Yashar Moharaminyazdann. Personalleiter Rupert Felder betonte, bei den beiden habe sich gezeigt, wie man sich in einer neuen, ungewohnten Kultur bewähren und sich in das Berufsleben integrieren könne. Einer kam als Flüchtling aus dem Iran, der andere aus Tunesien. "Da wurden Brücken abgebrochen und ein Neuanfang erfolgreich gewagt", so Felder.