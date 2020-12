Heidelberg. (dns) Wer in den vergangenen Tagen über die Wieblinger Neckarwiese gelaufen ist, hat vermutlich die neuen seltsamen Holzkonstruktionen entdeckt. Eine Menge Äste sind direkt am Fluss aufgetürmt, gestützt durch große Stämme an den Seiten. "Man könnte es für Absperrungen halten, allerdings sind weiterhin einige Zugänge durchs Gebüsch ans Ufer frei", wunderte sich ein RNZ-Leser, der nicht weit vom Neckarufer entfernt wohnt.

Doch tatsächlich ist genau das der Zweck der Holzmauern, wie eine Stadtsprecherin auf Anfrage mitteilt: "Die Konstruktionen sollen der Besucherlenkung im Schutzgebiet dienen." Denn der seltene Eisvogel brüte dahinter – und so sei der Zugang zu seinem Gelege versperrt. An der zweiten Stelle grenze die Konstruktion einen Trampelpfad ein: "Dort soll sich der Gewässerrandstreifen erholen." Die Maßnahme haben Landschafts- und des Umweltamt sowie der Naturschutzbund gemeinsam umgesetzt.