Von Armin Rößler

Walldorf. Die Halloween-Nacht hat in Walldorf Spuren hinterlassen: Mit den Brandflecken und Glassplittern vor der Sporthalle in der "Sozialen Mitte" beschäftigte sich am Donnerstagmorgen die Spurensicherung der Kriminalpolizei, nachdem die Beamten des Walldorfer Postens den Parkplatz vor der Halle abgesperrt hatten. Die Tatsache, dass überhaupt Brandsätze gegen öffentliche Gebäude geworfen worden waren, entsetzte Bürgermeisterin Christiane Staab. Sie sei "traurig", "enttäuscht", aber auch "wütend", sagte sie im Gespräch mit der RNZ.

"Wir können uns nicht erklären, was dahintersteckt", sagte die Bürgermeisterin. Die Stadt Walldorf probiere, jedem Kind und jedem Jugendlichen "an jeder Stelle gerecht zu werden, ihn zu fördern", es gebe alles, "was Kinder und Jugendliche brauchen, um gut groß zu werden". Deshalb müsse man sich die Frage stellen: "Wo kommt diese Aggressivität her?" Für die Bürgermeisterin ist eine Kategorie von Gewalt erreicht, "die wir nicht für möglich gehalten haben". Es sei "fast ein Wunder, dass es in der Sozialen Mitte nicht zu größeren Schäden gekommen ist".

Schon 2015 hatte es in Walldorf Probleme mit größeren Gruppen von Jugendlichen gegeben, die auf der Drehscheibe für Ruhestörungen und Sachbeschädigungen sorgten sowie Passanten belästigten. Darauf hatte man mit einem Bündel von Maßnahmen reagiert: Dazu gehörte der Ausbau der mobilen Jugendarbeit, es wurden regelmäßig Security-Kräfte vor Ort geschickt, die bei Bedarf die Polizei alarmierten, und schließlich wurde im Gemeinderat auch eine Videoüberwachung beschlossen. "Das hilft, eine bestimmte Stelle brennpunktfrei zu halten", sagte Bürgermeisterin Staab gestern, "aber es löst nicht das Problem an der Wurzel, zumal wir die Wurzel gar nicht kennen". Mit der Videoüberwachung an der Drehscheibe verlagerten sich die Probleme in die "Soziale Mitte". Würde man auch dort Kameras installieren, wäre möglicherweise erneut eine Verlagerung, aber keine Lösung zu befürchten, so die Bürgermeisterin.

"Wir werden nicht nachlassen, in den ganzen pädagogischen Systemen weiterzuarbeiten", kündigte Christiane Staab an. Daneben müsse man aber auch die Erziehungsberechtigten in die Pflicht nehmen: "Wir können das, was in den Familien nicht stattfindet, nicht ersetzen. Da können wir noch so viele Schulsozialarbeiter losschicken." Natürlich hat die Bürgermeisterin auch präventive Maßnahmen im Blick, "Silvester steht vor der Tür", obwohl man natürlich hofft, dass sich die Vorkommnisse der Halloween-Nacht dann nicht wiederholen. "Braucht man mehr Security? Was muss die Polizei leisten? Was das Innenministerium?" Letzteres mit Blick darauf, dass die Beamten des Walldorfer Polizeipostens an Halloween zum Einsatz auf dem Fußballplatz abgeordnet waren und deshalb während der Randale gar nicht zur Verfügung standen.

Polizeisprecher Norbert Schätzle sagte gestern, dass trotz neuer Erkenntnisse "die Hintergründe noch unklar" seien. Inzwischen wird wegen Brandstiftung ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst (0621/174-4444) oder dem Polizeiposten Walldorf (06227/841-999-0) zu melden.

Ein Augenzeuge, der sich gestern bei der RNZ meldete, berichtete von "Gewaltbereitschaft, Eskalation, Chaos" und dass unter den Jugendlichen auch "einige völlig Vermummte" gewesen seien. Nach seinen Worten handelt es sich um den "unrühmlichen Höhepunkt von unschönen Dingen, die in den letzten zwei Jahren in der Sozialen Mitte passiert" seien - eben seit es die Videoüberwachung an der Drehscheibe gibt. "Die Anwohner fühlen sich bedroht und verunsichert", sagte er. > Metropolregion