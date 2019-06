Er war einer der Stars beim "Zucker, Wag & Häusel"-Festival in Waghäusel: Schlager- und Rocksänger Matthias Reim. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. "Alle Kulturinteressierten sollten sich im nächsten Jahr an Christi Himmelfahrt und den folgenden Tagen ein dickes Kreuz in den Kalender machen. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine Fortsetzung geben", so Jürgen Vogel und Stefan Buck, die als Veranstalter mit dem erstmals durchgeführten, fünftägigen Festival "Zucker, Wag & Häusel" rund um Eremitage und frühere Zuckersilos in Waghäusel ins Schwarze trafen.

Das Konzept mit Livemusik und Kultur, Gartenmarkt und Foodtrucks war so richtig nach dem Geschmack der Gäste, die voll des Lobes waren und bei tollem Wetter auf der Piazza im Eremitage-Garten das tolle, fast südländische Ambiente genossen.

Tag 2 ZWH Festival 2019 from Spacemedia-TV on Vimeo.

Tatsächlich hatten die insgesamt elf Formationen auf der Open-Air-Bühne oder im großen Palastzelt trotz teils hoher Sommertemperaturen für zahlreiche Gänsehautmomente gesorgt und jeden Musikgeschmack bedient. Nach Auftakt und Begrüßung durch den Schirmherrn, Waghäusels OB Walter Heiler, setzte die weithin bekannte Partyband "Me and the Heat" mit den Frontleuten Christin Kieu, Martin Dallaway und Bandchef Mike Frank gleich ein erstes Ausrufezeichen und ließ die Gäste vor der Bühne auf der "Festwiese" singen und tanzen. Ihre Mischung aus Rock, Reggae und Pop traf den Nerv der Besucherschar, die den Ausfall des eigentlichen Topacts Adel Tawil bei der Premiere schnell abhakten.

Matthias Reim Z-W-H Festivall from Spacemedia-TV on Vimeo.

Mit Rock- und Schlagersänger Matthias Reim, der mit "gut geölter" achtköpfiger Band am Start war, kam ein deutschlandweit bekannter Künstler erstmals in die Region und sorgte im voll besetzten Palastzelt für überschwappende Begeisterung. Der aktuelle Hitsong "Eiskalt" des 61-Jährigen war ebenso wenig dazu angetan, die überhitzen Konzertbesucher abzukühlen, wie das nach zweieinhalb schweißtreibenden Stunden "Verdammt ich lieb’ dich", bei dem zum Finale alle Dämme brachen und die textsicheren Fans nach vorne zur Bühne stürmten. "Danke, Waghäusel. Ich komme wieder", so ein strahlender Matthias Reim, der den Auftakt seiner großen Tournee sichtlich genoss.

3. Tag ZWH 2019 from Spacemedia-TV on Vimeo.

Wer die urige, barfüßige Formation "LaBrassBanda", die seit nunmehr über zehn Jahren mit einer erfrischenden Mixtur aus Hip-Hop, Funk, Jazz, Ska-Punk, Reggae und rasant geblasener Volksmusik überall auf dem Globus für Furore sorgt, zuvor noch nie live gesehen hat, hat etwas verpasst. Man muss diese einmalige Performance selbst erlebt haben, denn diese bayrischen Frohnaturen mit dem sympathischen Frontmann und Spaßvogel Stefan Dettl - ein Entertainer vor dem Herrn - an der Spitze, nahm bei ihrem umjubelten Gig die verzückten Besucher auf eine ganz besondere, abenteuerliche Weltreise mit: ein Ereignis.

Auf die Ankündigung ("Versteht ihr mi?") einer "Welturaufführung" mit dem Lied "Tanzen" wurde das Festzelt zum Tanzsaal und zur Hüpfburg. Ein sensationeller Auftritt mit Tuba, Trompete, Posaune, Schlagzeug, Bass und Stimme einer Vollgaskapelle, die ihre Instrumente aus dem Effeff beherrscht und letztlich auch noch ein "Bad in der Menge" nahm.

Auch mit der serbischen Queen-Tribute-Band, die am Samstag das Zelt rockte, hatten die Veranstalter einen sehr guten Griff getan, wie man an den Reaktionen des Publikums ablesen konnte. Frontmann Ivan Ristanovic schlüpfte in perfekter Manier in die Rolle der Ikone Freddie Mercury und bewies, dass Queen und Songs wie "Somebody to Love", "Killer Queen", "Another one bites the Dust" und natürlich "Bohemian Rhapsody" wohl ewig leben. Klar, dass die Hymne "We are the Champions" an diesem besonderen Abend nicht nur von Liverpool-Fans gesungen wurde.

Klaus Eberhartinger von der Ersten Allgemeinden Verunsicherung. Foto: Of

Zum Abschluss schlug die "Erste Allgemeine Verunsicherung" (EAV) auf badischem Boden auf und nahm erwartungsgemäß keine Gefangenen. Im Rahmen ihrer (ersten!) Abschiedstour zum 40-jährigen Bandbestehen präsentierten EAV-Sänger Klaus Eberhartinger und seine wilde Schauspiel-Kapelle neben zahlreichen Hitsongs auch Stücke aus dem aktuellen Album mit dem bezeichnenden Titel "Alles ist erlaubt".

Dass der Spaßfaktor mit diesen Verwandlungskünstlern nicht zu kurz kam, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Songs wie "Küss die Hand, schöne Frau", "Fata Morgana", "An der Copacabana", "Sandlerkönig Eberhard" oder "Heiße Nächte in Palermo" (es hätten auch die heißen Nächte von Waghäusel sein können) wurden im weiten Rund lauthals mitgesungen.

5. Tag ZWH- EAV Konzert 2019 from Spacemedia-TV on Vimeo.

Da auch für lokale Bands wie "Toppmaster Fitsch and the fabulous Fernando Horns", "Projekt Boozehound", "SubsBench", "Café Achteck" oder "Gunkino Circus" eine Plattform geboten wurde, sprachen letztlich alle Beteiligen von einem großartigen Event, das die Menschen in der Region langfristig und nachhaltig mit kulturellen Highlights versorgen soll.