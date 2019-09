Von Sabine Hebbelmann

Walldorf. Geschichte vor der eigenen Haustür kann besonders nahe gehen. Das erlebten gut zwei Dutzend Teilnehmende, die sich bei einem Rundgang durch die Stadtmitte in das Walldorf der 1930er Jahre mitnehmen ließen. Referent Andy Herrmann von der Vereinigung Walldorfer Heimatfreunde hatte historische Fotografien mitgebracht. An den jeweiligen Stationen - von Scheune Hillesheim über Drehscheibe, Hauptstraße und Marktplatz zum Schlossplatz - erlaubten sie den Blick zurück auf das, was sich hierzugetragen hatte.

Aufmarsch der Nationalsozialisten in der Hauptstraße. Foto: Archiv Vereinigung Walldorf Heimatfreunde

Herrmann erinnerte daran, dass in der Zeit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 52 Juden in Walldorf lebten. Sie waren Nachbarn, man war im selben Verein, die Kinder gingen zusammen zur Schule. Er erzählte: 1933 hatte die Weltwirtschaftskrise in der damals 4677 Einwohner zählenden Stadt ihre Spuren hinterlassen.

Die Tabakfabriken, in denen vor allem Frauen beschäftigt waren, mussten schließen. Die Arbeiterschaft war im ansonsten ländlich geprägten Walldorf stark vertreten. Viele waren bei den Süddeutschen Metallwerken beschäftigt oder auch außerhalb, zum Beispiel im Zementwerk in Leimen oder in der Waggonfabrik Fuchs in Heidelberg. Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) war im Jahr 1928 mit 27,2 Prozent noch stärkste Partei gewesen. Mit dem Rückgang der Industrieproduktion musste sie sich zunehmend um Arbeitslose kümmern.

Im protestantisch geprägten Teil Badens hatte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) Herrmann zufolge schon früh viele Mitglieder. Bei der Reichstagswahl 1932 wurde die NSDAP in Walldorf mit 37,9 Prozent zur stärksten Kraft. Die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 feierten die Nazis mit einem Fackelzug. Sofort begann die Einschüchterung politischer Gegner mit Listen, Drohungen und Übergriffen. Im März wurden Vereine, die der SPD oder der KPD nahestanden, verboten, ihre Sportplätze beschlagnahmt. Die anderen Vereine, einschließlich der Feuerwehr, wurden gleichgeschaltet, Vereinsführungen komplett ausgetauscht.

Der Lehrplan an der Schule wurde an die Nazi-Ideologie angepasst, war zu erfahren. Es gab Rassenkunde und aus einer Stunde Sport pro Woche wurden fünf Stunden "Leibesertüchtigung". Schnell waren auch viele Kinder und Jugendliche in den NS-Jugendgliederungen organisiert.

Im Juni 1933 waren bis auf die NSDAP alle politischen Parteien aufgelöst. Der Gemeinderat wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Reichstagswahl 1933 - allerdings ohne die KPD - neu besetzt, Fritz Leibfried, Propagandaleiter der NSDAP-Ortsgruppe, als Bürgermeister eingesetzt. Die Ortsgruppe residierte im "Braunen Haus", einer ehemaligen Zigarettenfabrik. Sie hatte 400 Mitglieder (85 waren in der "Sturmabteilung", SA). 30 Blockleiter kontrollierten ihre Nachbarschaft. "Die Partei hatte überall ihre Finger drin", so Herrmann.

Der Walldorfer Pfarrer Ludwig Eiermann war bereits 1930 NSDAP-Mitglied geworden. Er hielt Fürbitten für den "Führer" und feierte an Hitlers Geburtstag einen Dankgottesdienst. Bei der Trauung eines NSDAP-Funktionärs durch Ortsgruppenleiter Emil Kempf marschierte im Altarraum die SA auf.

Anders der katholische Pfarrer Otto Dietz. Er war in Dilsberg aufgefallen, als er Hitlerjugend-Mitglieder, die sich in der Schule aufführten, als "freche Hitlerbande" bezeichnete. Nach zehn Wochen Festungshaft entschied er sich für die Versetzung und kam 1936 nach Walldorf. Seine Gottesdienste kontrollierte ein Spitzel der NSDAP.

Erbittertster Gegner der Nazis war die kommunistische Partei, erläuterte Herrmann. Es kam immer wieder zu handfesten Auseinandersetzungen und nach der Gemeinderatswahl 1931 zu einer größeren Straßenschlacht. Die KPD gab mit dem "Roten Signal" ein eigenes Blatt heraus. Nach der Machtergreifung ging sie in den Untergrund und produzierte antifaschistische Flugblätter. Als die KPD-Zelle aufflog, kam es zu etlichen Verhaftungen. "Einer unserer Vereinsgründer, Konrad Litterer, saß auch im Gefängnis. Er bekam Berufsverbot, durfte nicht mehr als Schriftsteller und Journalist arbeiten und wurde permanent überwacht", so Herrmann.

Auf dem Schlossplatz erzählte er von der Reichspogromnacht. Es sollte nach "Volkszorn" aussehen, die Anweisung war, dass die Leute nicht im eigenen Ort, sondern außerhalb wüten sollten. Dass die Synagoge nicht in Brand gesteckt wurde, verdankte sie der Nähe weiterer Gebäude, die geschont werden sollten. Ein Walldorfer Schmied soll jedoch mit dem Schmiedehammer bei der Zerstörung der Einrichtung mitgemischt haben. Zwei jüdische Häuer wurden demoliert, jüdische Männer vorübergehend deportiert.

Die Schikanen gingen weiter bis alle jüdischen Walldorfer am 22. Oktober 1940 in das Internierungslager nach Gurs verschleppt wurden. 20 "Stolpersteine", verlegt von Künstler Gunter Demnig, erinnern vor den einstigen Wohnungen in Walldorf an ihre Namen und an ihr Schicksal.

Der Rundgang wurde von den Walldorfer Heimatfreunden gemeinsam mit der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes organisiert.