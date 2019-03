Wiesloch. (hds) Rasanter Baufortschritt an der künftigen Gemeinschaftsschule an der Gerbersruhstraße: Vor etwas mehr als einem Monat hatten die Arbeiten begonnen, jetzt steht bereits der Fachklassentrakt, der künftig von den Schülern der Gemeinschaftsschule und der Bertha-Benz-Realschule gemeinsam genutzt werden kann. "Wir sind voll im Zeitplan", so Anja Dahner vom Fachbereich Hoch- und Tiefbau der Stadt.

Man gehe davon aus, dass im Juni mit dem Innenausbau begonnen werden könne, sodass rechtzeitig zum Schuljahresbeginn 2019/2020 dieser Bereich von der Realschule bezogen werden könne. Im zweiten Bauabschnitt werde dann die eigentliche Gemeinschaftsschule errichtet.

Rund 90 Fertigbauteile werden später zu dem neuen Gebäudekomplex zusammengefügt. "Auch hier gehen wir davon aus, dass aufgrund der jetzt gemachten Erfahrungen alles nach Planung laufen wird", sagte Dahner. Die Gemeinschaftsschule soll im September 2020 bezogen werden können.