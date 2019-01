Mietshäuser der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Wiesloch. Künftig sollen generell bei der Entwicklung von Wohnbauprojekten auch von privaten Investoren zehn Prozent der Wohnungen sozial gefördert sein. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (oé) Der Gemeinderat der Weinstadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für die Einführung eines umfassenden Baulandmanagements entschieden. Dabei geht es im Kern darum, die Lasten von Wohnbauentwicklungen künftig gerechter zu verteilen und Grundstückseigentümer wie Investoren an den Folgekosten für die Allgemeinheit „angemessen“ zu beteiligen. Naturgemäß gingen die Meinungen im Gremium über das, was als „angemessen“ zu gelten habe, auseinander.

Auf der Basis vorangegangener Beratungen hatte die Verwaltung ein umfangreiches Beschlusspaket formuliert, in dem sie einen mittleren Weg vorzeichnete. Der Gemeinderat folgte diesem Beschlussvorschlag zwar weitgehend, in einem Punkt gab es aber auch eine signifikante Abweichung.

Zentrales Instrument des Baulandmanagements ist die teilweise Abschöpfung des planungsbedingten Bodenwertzuwachses durch die Kommune. In großen Städten kann diese Abschöpfung bis zu zwei Drittel des Bodenwertzuwachses erreichen. Weil jedoch in einer Kleinstadt wie Wiesloch die Gewinnspanne niedriger ausfalle, hatte die Verwaltung für eine maximale Belastung von 50 Prozent plädiert.

Diese „Kappungsgrenze“ garantiert, dass mindestens die Hälfte des Bodenwertzuwachses beim Investor verbleibt. Der Gemeinderat folgte diesem Vorschlag am Ende in seinem Grundsatzbeschluss mit großer Mehrheit (18 Ja-Stimmen). Der weitergehende Antrag der Grünen, die Kappungsgrenze wie in größeren Städten bei zwei Dritteln festzusetzen, war zuvor mit 15 zu 11 Stimmen abgelehnt worden. Nicht mehr zur Abstimmung gekommen war der Vorschlag der CDU, nur maximal 40 Prozent des Bodenwertzuwachses abzuschöpfen.

Hintergrund Stimmen der Fraktionen Für die SPD erinnerte Klaus Rothenhöfer daran, dass ein Antrag seiner Fraktion den Anstoß zum Baulandmanagement gegeben habe. Dessen Umsetzung bedeute jedoch nicht, dass nun "in Wiesloch der Sozialismus ausbreche", wie zu hören gewesen sei. Seinen Worten zufolge handelt es sich im Grunde um "gar nichts Neues". Seit Jahrzehnten [+] Lesen Sie mehr Stimmen der Fraktionen Für die SPD erinnerte Klaus Rothenhöfer daran, dass ein Antrag seiner Fraktion den Anstoß zum Baulandmanagement gegeben habe. Dessen Umsetzung bedeute jedoch nicht, dass nun "in Wiesloch der Sozialismus ausbreche", wie zu hören gewesen sei. Seinen Worten zufolge handelt es sich im Grunde um "gar nichts Neues". Seit Jahrzehnten schon gebe es bei der Umwandlung von Acker- zu Bauland Flächenabzüge zugunsten der öffentlichen Hand. Er sah keinen Grund, nicht das gleiche Ziel zu verfolgen, wenn "aus geringerwertigen Industrie- oder Gewerbeflächen hochwertigere Wohngebiete" werden, und aus dem Planungsgewinn dann Kita-Plätze zu schaffen. Grünen-Sprecher Dr. Gerhard Veits hielt dies sogar für eine "haushaltspolitische Notwendigkeit". Da die jüngste Konsolidierungsrunde gezeigt habe, dass die Einsparpotenziale im Etat ausgereizt seien, bleibe nur die Einnahmesteigerung. Bei "haushaltspolitischer Vernunft" wäre deshalb aus Sicht der Grünen sogar eine Kappungsgrenze von zwei Drittel des Bodenwertzuwachses "absolut korrekt" gewesen. Da die Stadt selbst keine "Grundstücks-Vorratspolitik" mehr machen könne, sei auch die städtebauliche Qualitätssicherung nötig. Bernd Lang (FDP) fürchtete hingegen, dass die "Komplexität der Probleme" die Verwaltung bald an die "Grenzen ihrer Kapazitäten" bringen und möglicherweise überfordern werde. Und er warnte vor Nachteilen für Wiesloch gegenüber Nachbarstädten wie Walldorf und Leimen, die Investoren nicht "diese Bürokratie" aufbürdeten. Eine Sozialquote bei Mietwohnungen kann Langs Meinung nach "kein Ersatz für eine staatliche Wohnbauförderung sein". Private dürften nicht gezwungen werden, geförderte Wohnungen zu schaffen. Auch Michael Schindler (Freie Wähler) sah beim sozialen Wohnungsbau primär "den Gesetzgeber in der Verantwortung". Er wehre sich dagegen, diese Aufgabe auf Kommunen und private Schultern abzuwälzen, und glaube auch nicht, dass dies funktioniere. Befürchtungen hegte Schindler wegen des Kausalitäts-Nachweises (welches Projekt generiert welchen Kita-Bedarf) und wegen der Gewährleistung des zeitlichen Zusammenhangs. Was, wenn nach zehn Jahren eine Rückabwicklung mit Zinsen fällig werde? Für Haushalt und Kämmerer wäre dies "eine Katastrophe". Tina Wagner (CDU) machte deutlich, dass ihre Fraktion die soziale Daseinsvorsorge und die entsprechende Infrastruktur als "staatliche und kommunale Aufgabe" betrachte, die nicht auf einen Investor abgewälzt werden dürfe. Ebenso wichtig wie preisgünstiger Wohnraum und die angemessene Abschöpfung von Planungsgewinnen sei der CDU, dass Wiesloch "für Investoren attraktiv und interessant" bleibe und Verhandlungen "auf Augenhöhe" stattfänden. Orhan Bekyigit (WGF) nannte den Verwaltungsvorschlag vernünftig und nachvollziehbar und warnte davor, sich bei Einzelabstimmungen zu verzetteln.

Über die erzielten Beiträge der Investoren will die Kommune künftig den Bau sozialer Infrastruktureinrichtungen finanzieren, bezahlbaren Wohnraum für sozial schwächere Menschen schaffen und auch die städtebauliche Qualität sichern helfen. Dabei darf die maximale Belastung der Investoren die beschlossenen 50 Prozent der Bodenwertsteigerung nicht überschreiten. Würde diese Kappungsgrenze verletzt, wären Abstriche bei den geforderten Leistungen nötig, über die der Gemeinderat dann zu entscheiden hätte.

Kappungsgrenze bei 50 Prozent

Konkret hatte die Verwaltung vorgeschlagen, künftig den Bau von Kitas zu 100 Prozent über die Abschöpfungsbeiträge zu finanzieren. Dies deshalb, weil hier die Zuordnung des zusätzlichen Bedarfs durch geplante Wohnbauentwicklungen relativ einfach ist. In diesem Fall ging das Gremium allerdings über den Vorschlag der Verwaltung hinaus und beschloss auf Antrag der Grünen auch die Aufnahme von Grundschulen und Sporthallen (14 zu 10 Stimmen), auch wenn die Beitragsermittlung hier der Stadt zufolge „deutlich komplexer“ ist.

Bei der Sozialquote im Wohnungsbau ging es vor allem um den prozentualen Anteil: Sollten die Sozialwohnungen mit Blick auf die sich immer weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich 20 Prozent der neu geschaffenen Wohnungen ausmachen, wie es SPD und auch Grüne forderten. Oder doch zunächst nur zehn Prozent, wie es die Verwaltung mit Blick auf die geringen Erfahrungswerte und zur Vermeidung von Quersubventionierungen empfahl. Hier scheiterte der SPD-Antrag bei Stimmengleichheit knapp, sodass man sich am Ende auf eine zehnprozentige Quote verständigte (21 Ja-Stimmen).

Auch beim Maßnahmenkatalog zur Sicherung der städtebaulichen Qualität blieb es beim moderateren Vorschlag der Verwaltung (Bauverpflichtung, Planungsalternativen). Der weitergehende Antrag der Grünen, die „bei Bedarf“, sprich bei größeren Projekten, alternative Entwürfe verschiedener, externer Planer wünschten, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Zu Beginn der Debatte hatte OB Dirk Elkemann noch einmal für ein kommunales Baulandmanagement geworben. Dabei hob er zwei Aspekte besonders hervor: einmal die Chance, in der Stadt bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Das sei aktuell „das Thema landauf, landab“. Dann auch die vom Gesetzgeber eröffnete Möglichkeit, einen Teil der Bodenwertgewinne abzuschöpfen. „Das täte unserem Haushalt gut.“

Aus Sicht der Verwaltung bildet das Beschlusspaket zum Baumanagement eine „transparente und verlässliche Grundlage“ für die Vorhabenträger, sorgt für deren Gleichbehandlung und ist dem OB zufolge im Zweifelsfall auch „gerichtlich überprüfbar“. Elkemann zufolge soll das Baumanagement nach einer Probephase von zwei Jahren noch einmal auf den Prüfstand kommen.