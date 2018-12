Walldorf. (rö) Mit dem jährlichen Energiebericht führt die Stadt Walldorf Buch über den Energieverbrauch in den städtischen Liegenschaften. Die jetzt im Gemeinderat präsentierten Zahlen für das Jahr 2017 lieferten Erfreuliches: Strom-, Wärme- und Wasserverbrauch sind gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, Letzterer trotz Wasserrohrbrüchen am Friedhof und in der Waldschule. "Es tut sich deutlich etwas", stellte Stadtbaumeister Andreas Tisch zufrieden fest. Geschuldet ist der Rückgang zahlreichen Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Energiemanagements.

Interessant ist der Vergleich mit den älteren Zahlen: Seit dem Jahr 2010 konnte der Verbrauch um 22,41 Prozent verringert werden, der Stromverbrauch ging seither um 10,3 Prozent (ohne Straßenbeleuchtung) zurück. Für die Straßenbeleuchtung gibt es eigene Zahlen: Hier wurde der Stromverbrauch seit 2009 durch die Umrüstung auf LED-Technik sogar um 38,4 Prozent gesenkt. Lediglich der Wasserverbrauch ist auf lange Sicht gestiegen: von 13.040 Kubikmetern im ersten Energiebericht im Jahr 2009 auf aktuell 15.912 Kubikmeter. Der Stadtbaumeister wies darauf hin, dass die Zahlen insgesamt noch besser aussehen würden, wenn sich die städtischen Flächen nicht seit 2009 um fast 6000 Quadratmeter vergrößert hätten. Obwohl neue Gebäude hinzugekommen sind, habe man im Vergleich von 2010 zu 2017 insgesamt 43 Prozent CO2 eingespart. Positiv ist auch der Blick auf die Kostenseite: Trotz deutlich gestiegener Energiekosten konnte die Stadt ihre Ausgaben von 945.000 Euro (2009) und zwischenzeitlich sogar über 1,2 Millionen (2013) auf 864.000 Euro (2017) senken.

Für Werner Sauer (CDU) sind die Energiekosten "ein nicht zu unterschätzender Faktor". Mit den durchgeführten Maßnahmen habe man "Energie gespart und die Umwelt geschont". Er denke, "wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn noch nicht alles optimal ist". Deshalb dürfe man nicht nachlassen, "die städtischen Gebäude umfassend zu sanieren". Viel Lob für Energiemanager Michael Rothweiler gab es von Dr. Andrea Schröder-Ritzrau: Er habe seine eigene Stelle "um ein Vielfaches amortisiert" und "gute Arbeit" geleistet. Dementsprechend sei ihre Fraktion mit dem Bericht "zufrieden". Allerdings müsse man noch "mehr tun" und "an die großen Emissionen ran". 40 Prozent des CO2-Ausstoßes auf Walldorfer Gemarkung seien dem Verkehr geschuldet, deshalb brauche es "nachhaltige Verkehrskonzepte", die man "mindestens auf Kreisebene vorantreiben" müsse.

"Den Energieverbrauch zu senken, ist kein Selbstzweck", wies Walter Hecker (Grüne) auf die weltweiten Bemühungen hin, "den Klimawandel aufzuhalten". Der von seiner Fraktion unermüdlich geforderte Passivhaus-Standard sei dabei ein wichtiges Instrument, das zeige die Statistik. "Orientieren wir uns am Besten", forderte Hecker. Einen "hervorragenden Bericht" bescheinigte Fredy Kempf (FDP) dem Energiemanager, einzelne Maßnahmen für noch bessere Zahlen "können wir mal im Rahmen einer Klausur beratschlagen". Kempfs Bitte, den Bericht allen Bürgern auf der städtischen Homepage zur Verfügung zu stellen, wurde inzwischen unter www.walldorf.de entsprochen.

Bürgermeisterin Christiane Staab sagte abschließend, die große Herausforderung werde für die kommenden Jahre sein, "wie wir die Menschen mitnehmen, sich dem Thema aktiv zu stellen". Dafür müsse man das nötige Bewusstsein schaffen.